El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado que el Gobierno de España va a "hacer valer" su palabra a los palmeros hasta que los problemas que sufren aún los vecinos por la pasada erupción del volcán 'Cumbre vieja' estén resueltos.

Así lo ha dicho este sábado durante un acto del partido tras mantener un encuentro con militantes en el municipio de Mazo, en La Palma, donde recordó que se trata de la undécima vez que está en la Isla desde que tuvo lugar la catástrofe natural hace ya 19 meses.

"En aquellos días había muchos medios de comunicación y todos se apostaban a las zonas más cercanas al volcán. Recuerdo que había muchos palmeros que no decían: cuando se vayan los medios no nos olvidéis", observó.

500 millones de euros

Por ello, comentó que a diferencia de lo que ocurrió en otras catástrofes anteriores bajo gobiernos de otros colores, su Ejecutivo ha desplegado durante este tiempo 500 millones de euros a través de infraestructuras, viviendas, sector primario "y en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales".

Sánchez, expuso que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023, se incluyen 140 millones de euros más para la reconstrucción de La Palma.

"El Gobierno de España --insistió-- va a hacer valer la palabra que le dimos a los palmeros. Lo haremos hasta que veamos resueltos todos los problemas que puedan tener los vecinos de La Palma".

Sánchez comentó que una crisis no se elige pero sí que se escoge cómo se responde a la misma. "Y la opción que tomamos nosotros es la de defender a la gente con justicia social", declaró.

Por su parte, él presidente de Canarias y secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha agradecido al presidente, Pedro Sánchez, que haya sido el "hacedor" de las buenas relaciones con Marruecos porque ha propiciado la bajada del 30% en la llegada de migrantes irregulares a las Islas durante el último año.

"Canarias, como el resto de las CCAA, ha sufrido años muy duros, con dos elementos añadidos, la crisis migratoria y el volcán de La Palma", ha dicho este sábado durante un acto del partido junto a Sánchez.

Respecto a la primera, Torres hizo especial hincapié en que en el verano de 2020 se vivieron momentos "durísimos" en materia migratoria porque otros gobiernos "eliminaron" durante los años anteriores todos los recursos que había en las islas. "No había absolutamente nada --aseveró--. Tuvimos que tirar de instalaciones del Gobierno de Canarias, de España y de hoteles".

No obstante, agregó que ahora, 2022 se ha cerrado con un 30% de migrantes menos llegados a las islas respecto a 2021. "Sánchez es el hacedor de que haya buenas relaciones institucionales con los países vecinos y yo como presidente de Canarias te lo quiero agradecer", apuntó.

Las ayudas de La Palma, sí están llegando

En cuanto al volcán de La Palma, el presidente canario criticó que haya partidos que digan que las ayudas --más de 500 millones de euros hasta ahora-- no estén llegando porque "sí" lo están haciendo.

"Tienen razón --ironizó Torres--. Las ayudas no llegaron cuando en 2005 tuvimos un delta en Canarias y los que ahora dicen que las ayudas no llegan gobernaban. Entonces las ayudas no llegaron y no me estoy inventando nada. El Gobierno de Canarias en manos de los que ahora nos critican firmó un decreto de ayudas por las consecuencias del delta y años después no llegó ni un solo euro".

Por el contrario, el presidente puso de manifiesto que, ahora, en el caso de La Palma, las ayudas sí están llegando. "No tienen valor moral ni ético para criticar a un Gobierno que sí las está haciendo llegar", afirmó.