Sánchez presume de avances sociales y augura la victoria de Darias y Torres

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presumió ayer en su visita a Canarias del crecimiento de la economía, la bajada del desempleo, el incremento de las pensiones con una media de 107 euros más al mes y de los ingentes recursos públicos del Estado dispuestos para amortiguar los efectos inflacionistas de la guerra de Ucrania. Y contrastó estos logros con lo ocurrido hace una década cuando el PP «recortó derechos y puso en marcha una contrarreforma que aumentó la precariedad laboral». Sánchez recordó a la derecha que no ha llegado el «apocalipsis» que, a su juicio, pronosticaba al inicio de la crisis por las consecuencias del conflicto bélico.

El jefe del Ejecutivo central lanzó la candidatura de Carolina Darias a la Alcaldía del Ayuntamiento capitalino en un acto multitudinario en el Auditorio Alfredo Kraus, ante cerca de un millar de personas, junto al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y el actual alcalde y candidato al Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. El acto, organizado directamente por Ferraz y Moncloa, forma parte de la gira preelectoral de Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 28 de mayo para potenciar a los candidatos socialistas de las principales ciudades españolas.

El presidente valora la buena marcha de la economía y el incremento de las pensiones

Sánchez vaticinó que las principales instituciones canarias tendrán gobiernos socialistas tras los comicios del 28 de mayo. De Ángel Víctor Torres valoró que siempre «diera la cara» durante las crisis que ha gestionado en esta legislatura y que estuviera convencido de que Canarias saldría adelante. «Has creído en las fortalezas de tu tierra y por eso tendrás una gran mayoría parlamentaria para seguir gobernando», aseguró Sánchez. De Carolina Darias Sánchez valoró su tesón y capacidad de trabajo en el Ministerio de Sanidad: «Te voy a echar de menos pero Las Palmas de Gran Canaria gana una gran alcaldesa», añadió.

Sánchez abogó por defender a la «mayoría social» y dejar a un lado «a los agoreros de siempre». «No tenemos que caer en la autocomplacencia, tenemos mucha tarea por delante, pero hay que reivindicar la política útil. Lo demás es ruido y ganas de marear la perdiz», aseguró. De cara al ciclo electoral de 2023, el secretario general del PSOE ha señalado que los ciudadanos tendrán que elegir qué sociedad quieren entre dos alternativas: «una centrada y empeñada en proteger la dignidad laboral, salarial y los jubilados», que representa el Gobierno progresista encabezado por los socialistas, y otro tipo de gobernanza que protege a la «minoría de poderosos» y deja a la «mayoría social» en un «sálvese quién pueda», como hizo el PP, según Sánchez, durante la crisis financiera.

En relación con la política del Gobierno español con Canarias, el presidente del Ejecutivo resaltó que desde el Estado se han incrementado un 58% las transferencias a la Comunidad Autónoma, un 24% los recursos destinados a las Islas por el sistema de financiación autonómica, más de 2.000 millones de euros de fondos europeos, además de la bonificación de las diferentes modalidades de transporte. «El PP nunca ha creído en Canarias cuando ha gobernando», señaló el líder del PSOE.

Torres: «Gracias al PSOE tenemos ley de igualdad, educación infantil y las carreteras»

En cuanto a la crisis migratoria, Sánchez afirmó que se ha frenado gracias a una coordinación entre las diferentes administraciones y porque se puso al migrante en el centro de las políticas sobre migración, defendiendo también una migración regulada y una lucha contra las mafias, «pero si llegan a nuestras costas les damos el trato que merecen, el de la dignidad».

«Hay diferencias entre que gobierne el PSOE o el PP. En la crisis financiera anterior el PP utilizó recursos públicos para rescatar bancos quebrados y congelar las pensiones. Pero nosotros les decimos a las entidades bancarias que van a pagar más impuestos y a la vez subimos las pensiones», manifestó. El también secretario general del PSOE recordó que su Gobierno volverá a nutrir la hucha de la pensiones por primera vez en 13 años, con una aportación de casi 3.000 millones de euros.

Aunque admitió los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, especialmente en lo referido a la empleabilidad y la emancipación, Sánchez reivindicó el aumento en más de 2.000 millones de euros de las partidas de becas, la actualización del sistema de Formación Profesional, que ha considerado «clave» para la clase trabajadora, o la puesta en marcha del bono de alquiler joven.

Darias lanza su programa

«Hemos venido a hablar de ti Carolina», dijo Sánchez al iniciar su disertación en el mitin celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus. Y es que el acto tuvo como intervención central a la candidata socialista al Ayuntamiento capitalino, que se deshizo en elogios y agradecimientos a Sánchez por su gestión al frente del Gobierno y por haber contado con ella como ministra primero de Política Territorial y después de Sanidad, lo que ha marcado «un antes y un después» en la trayectoria política de la dirigente socialista.

«Casi todo ha sido difícil pero casi todo ha sido posible. Hemos plantado cara a las adversidades con medidas sin precedentes ante una pandemia, dificultades económicas y con una guerra a las puertas de Europa», señaló Darias, que recordó el incremento de las pensiones «en 107 euros todos los meses frente a los dos euros que subía con el PP», agregó.

Darias dio unas pinceladas del programa sobre el que sustentará su candidatura a la Alcaldía capitalina. En este sentido reivindicó una ciudad «abierta, cosmopolita y a medida de las personas» a la par que propuso convertir el municipio en un lugar en el que se promocione la salud y el bienestar, especialmente en mayores y niños. Insistió en la idea de ampliar la mayoría municipal actual del PSOE en el Ayuntamiento de la capital grancanaria y poder así «mejorar la vida de la gente y hacer una ciudad mejor para vivir, más saludable, más sostenible, más inclusiva y pujante que sitúe a las personas en el epicentro de las políticas municipales».

«Nuestro reto es consolidar y ampliar la mayoría socialista para situar a las personas en el centro y poder implantar un nuevo de derecho de la ciudad que restaure la idea colectiva de ciudad en todos los barrios y rincones del municipio», explicó la candidata socialista sobre el programa que presentará a los comicios del 28-M.

Por su parte, el presidente del Gobierno canario y secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, recordó que Darias llegó al PSOE en los peores momentos del partido y en sus distintos cargos públicos ha demostrado «capacidad de gestión y de trabajo» por lo que se trata de una «apuesta segura y real» para seguir la política aplicada en los últimos ocho años por Augusto Hidalgo que, después del 28-M, se convertirá en «el alcalde de los 21 municipios de Gran Canaria», según señaló Torres.

Como ejemplo de buena gestión, dijo que Hidalgo ofreció un colegio cerrado de la capital para acoger migrantes en el peor momento de la crisis migratoria que ha afectado a Canarias en los últimos años. «Somos una tierra acogedora», dijo. «Darias e Hidalgo cogerán el testigo para seguir defendiendo las políticas públicas y a los más vulnerables dando la cara y enfrentándose a las adversidades», añadió el jefe del Ejecutivo regional.

El líder socialista canario puso también en valor la alianza y sintonía existente en estos últimos años entre el Gobierno central y el canario pese a que también han existido discrepancias. En este sentido destacó que gracias al PSOE hay muchas personas que tienen un salario mínimo más digno y que es un partido que lucha por las mujeres y defiende al país en Europa para que avance con la consecución de los fondos europeos.

Torres indicó que los ciudadanos piden apartar las cuestiones partidarias para trabajar por Canarias, resaltando los logros conseguidos bajo su presidencia en materia de empleo. «Llegábamos al Gobierno de Canarias después de 26 años. Una Canarias mejor era posible, eso se dijo 26 años atrás por Jerónimo Saavedra ¿Qué habría pasado si no hubiéramos llegado a la Presidencia? No tendríamos plazas gratuitas de 0 a 3 años, no tendríamos una ley de igualdad de género, ni una ley contra el cambio climático, no hubiésemos tenido un convenio de carreteras, hoy Canarias estaría peor», aseguró el presidente del Gobierno autonómico.

