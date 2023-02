El Congreso inicia la reforma del REF para salvar a 120 empresas del comercio triangular

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes la iniciativa remitida en julio pasado por el Parlamento de Canarias para abordar una nueva reforma parcial del REF con el objetivo en esta ocasión de poner a cubierto a unas 120 empresas canarias adscritas a la Zona Especial Canaria (ZEC) y que se dedican al llamado ‘comercio triangular’, una actividad consistente en comprar bienes en un territorio para venderlos en otro sin que sea necesario que las mercancías pasen obligatoriamente por el lugar donde está establecida la empresa, pudiéndose beneficiarse de bajas tributaciones si cumplen una serie de condiciones.

La Cámara Baja, en su primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, llevará a cabo la toma en consideración de una proposición de ley del parlamento regional tras confirmar que el Gobierno central no ha puesto objeciones a la misma y con el tiempo suficiente como para que la reforma pueda entrar en vigor en los próximos meses. Eso al menos en teoría, porque ahora dependerá de las posiciones de los distintos grupos parlamentarios y su disposición a continuar la tramitación sin demoras. Lo previsible es que el Congreso apruebe prácticamente por unanimidad la toma en consideración ya que la proposición de ley fue respaldada por todos los grupos del Parlamento de Canarias salvo Podemos, pero también cabe la posibilidad de que el proceso se ralentice o se bloquee si, una vez abierto el periodo de enmiendas, el mayoría dominante en la Mesa del Congreso, va ampliando indefinidamente el plazo de enmiendas.

En todo caso, el martes se dará ese primer paso para que esas en torno 120 empresas que se encuentran en riesgo, después de que la Dirección General de Tributos hiciera una interpretación restrictiva de la actividad y constatara que no se encuentra amparada por el área de baja tributación del Archipiélago, puedan empezar a despejar su futuro. La iniciativa que se remitió a las Cortes, la primera de este tipo para una reforma del REF, reclama un cambio en la redacción de un apartado del fuero isleño para incluir de forma específica el comercio triangular entre las actividades que pueden acogerse a las ventajas fiscales de la ZEC y una tributación reducida del 4 % en el Impuesto de Sociedades (IS), y dotar así de seguridad jurídica a las compañías que ya están instaladas en el Archipiélago y también a los futuros inversores.

La propuesta partió en el Parlamento de Canarias del grupo parlamentario de CC, que tuvo en su diputada Rosa Dávila como principal impulsora, aunque de forma inmediata la asumió el Gobierno regional y el resto de los partidos salvo la formación morada, que se abstuvo. El texto final fue pactado por los partidos que respaldaron la propuesta, incluyéndose en él aportaciones de todos ellos pero especialmente del PSOE tras consultar con el Ministerio de Hacienda.

Entre las novedades que incluye el texto que se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el pasado 30 de septiembre, está que al menos el 50% de los gastos de estas operaciones de comercio triangular deben realizarse utilizando los medios que la empresa tenga en Canarias, en lugar del 90 % que marca la ley ahora. Tampoco podrán beneficiarse de los incentivos fiscales las operaciones que se realicen en paraísos fiscales y el texto señala también el efecto retroactivo de la medida para que las empresas que han estado operando hasta ahora no se encuentren con problemas.

En su exposición de motivos, la propuesta del Parlamento señala que “esta nueva interpretación ha generado mucha incertidumbre entre todas las empresas que operan en la ZEC y sus asesores, dado que se modifica un criterio consolidado durante casi veinte años alejándose de la doctrina de los actos propios de la Administración y de la confianza legítima creada en la aptitud de los rendimientos obtenidos en las operaciones triangulares para beneficiarse del tipo reducido”. Añade que “el carácter móvil de estas actividades, que pueden realizarse desde cualquier parte del mundo con unos pocos trabajadores, hace necesario que dicha modificación establezca las garantías de que esta posibilidad no abre la puerta al establecimiento de estructuras artificiosas en Canarias que hagan un uso abusivo de nuestro régimen fiscal, o incluso dé soporte a financiación de actividades ilícitas”.

📌 𝗟𝗮 𝗭𝗘𝗖 𝗰𝗲𝗿𝗿ó 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗰𝗼𝗻 𝟳𝟯𝟯 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀, 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝟯.𝟬𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼𝘀 𝘆 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝟵.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼𝘀 🚀#welcometothenextlevel https://t.co/2V7cQSPldA — Canary Islands Special Zone - ZEC (@CanariasZEC) 27 de diciembre de 2022

Dudas sobre las enmiendas

La propia Rosa Dávila y los portavoces del PSOE y del PP en el Parlamento de Canarias, Iñaki Lavandera y Manuel Domínguez, respectivamente, serán los encargados de defender la iniciativa legislativa en la Cámara baja. Los parlamentarios canarios pedirán a los diputados nacionales que respalden tal cual el texto remitido, pero no descartan que si la toma en consideración sale adelante, como se da por seguro, durante la tramitación posterior no se presenten enmiendas que la puedan modificar. Dávila recordó este miércoles la situación de la que partió esta iniciativa, un aclaración formal por parte de la Dirección General de Tributos al presidente de la ZEC, Pablo Hernández, para que eliminar el tipo reducido en el IS, todo ello en las vísperas de que las empresas tuvieran que rendir ese tributo correspondiente al ejercicio de 2021 el 25 de julio pasado. Se reclamó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclarara los términos más favorables para las empresas antes de esa fecha mediante un decreto ministerial, pero tal cosa no ocurrió, aunque sí se incluyó una disposición en los presupuestos estatales de 2023 que admitía la tributación reducida. El Parlamento de Canarias quiere sin embargo que otras mejoras se anclen en el REF.

Rosa Dávila “Espero que se respete la voluntad del Parlamento de Canarias y que se haga rápido porque en julio las empresas tienen que tener claro que se ha vuelto al 4 % de tributación”

“Espero que se respete la voluntad del Parlamento de Canarias que se ha expresado de forma casi unánime ”, asegura Dávila, quien considera que “no creo que se tenga que presentar ninguna enmienda y no veo la razón por la que Madrid nos tenga que cambiar lo que ya hemos pactado todos los partidos en Canarias”. “Que se apruebe tal cual ha salido de Canarias y que se haga rápido porque en julio las empresas tienen que tener claro que se ha vuelto al 4 % de tributación”, señala la diputada regional de CC.

Iñaki Lavandera, sin embargo, aunque también apuesta por mantener los términos de la propuesta de la Cámara regional, recuerda que “hay unos tiempos y un procedimiento de tramitación en el Congreso que hay que respetar” y que, en ese marco, “los grupos decidirán”. Señala en todo caso que en los presupuestos de 2023 “ya se incluyó todo lo que estamos proponiendo salvo el porcentaje de gasto que la actividad genere en Canarias, que ahora está en el 90 % y nosotros proponemos que sea del 50 %, y ampliar la retroactividad . “Vamos a defender esa rebaja del porcentaje de gasto y que se amplíe la retroactividad, pero alguien podría proponer otro porcentaje distinto”, asegura el diputado regional del PSOE, quien señala en todo caso que “no consta por ahora que el Ministerio de Hacienda esté pensando en que se tengan que presentar enmiendas”.