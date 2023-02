El PP canario presenta a Feijóo sus programas municipales y la política de pactos tras el 28-M

El PP de Canarias tiene ya en marcha toda su maquinaria para afrontar las elecciones autonómicas, municipales e insulares del próximo 28 de mayo, y coordina con la dirección nacional del partido las estrategias básicas y el programa marco con el objetivo de recuperar presencia en los gobiernos locales e insulares, además de estar también en condiciones de poder negociarla en el próximo Ejecutivo autonómico. Más allá de la disputa por los escaños en el Parlamento regional como puerta para acceder de nuevo al Gobierno de Canarias en función de los resultados obtenidos, los populares canarios tienen en los próximos días una agenda más centrada en las áreas municipal e insular, y afrontan dos citas importantes en el marco de la estrategia nacional para esa cita electoral.

Así, los candidatos a las alcaldías y a las presidencias de los cabildos están convocados por la dirección nacional a la Conferencia Intermunicipal del este fin de semana en Valencia, y a una reunión en Génova para el caso de los aspirantes a gobernar en ciudades con más de 30.000 habitantes. Los populares canarios parten de la base que tienen, por parte del presidente nacional de partido, Alberto Núñez Feijóo, plena libertad para elaborar sus propios programas municipales e insulares, así como para decidir en Canarias todo lo relacionado con los pactos postelectorales. Unos pactos que, en todo caso, no podrán decidir unilateralmente los candidatos en cada uno de los municipios o islas, sino que deberán someter a la autorización última de la dirección regional y más concretamente de su presidente, Manuel Domínguez. Éste, en todo caso, se ha pronunciado en muchas ocasiones contra los pactos en cascada y ha mostrado antes los candidatos su disposición a “analizar caso por caso”, escuchar las propuestas de pactos que hagan los implicados, y buscar la mejor opción en cada municipio o isla. De hecho, algunos de los candidatos populares consultados confían en que será la propuesta que de cada uno de ellos la que se aprobará en el comité ejecutivo regional.

El PP de las Islas cree que el enfoque y la visión “municipalista” que Domínguez dio a su liderazgo del partido cuando accedió a la presidencia hace casi un año, le legitima ahora como formación política con un mejor programa marco y una proyección más cercana a los intereses de las ciudades. “Domínguez hizo del municipalismo el centro de la acción política del partido desde que asumió la presidencia. La estructura autonómica del partido está sustentada en muchos gestores municipales y creemos en el municipalismo con medidas concretas para facilitar la gestión de alcaldes y alcaldesas”, señala el secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez.

Es desde esta óptica desde la que los populares canarios trabajan sus programas electorales municipales con el visto bueno de la dirección de Génova. “Lo más importante es tener buenos equipos y un buen programa dentro del programa marco, y eso será responsabilidad de cada candidato”, asegura Suárez, ex alcalde de Moya. Señala en este sentido que “ni la dirección estatal ni la autonómica pueden hacerle el programa a los candidatos municipales porque son ellos los que conocen la realidad de cada ciudad y saben qué propuestas concretas se deben trabajar”, recordando en todo caso que se coordinará con las propuestas o ideas básicas que surjan de la conferencia de este fin de semana en Valencia.

Poli Suárez: “Desde el principio hemos defendido ante la dirección nacional la necesidad de tener plena autonomía para firmar pactos"

El ‘número dos’ del partido recuerda al mismo tiempo que Domínguez y todo el PP canario viene trabajando desde que Feijóo accedió a la presidencia nacional plena libertad para la política de pactos en el Archipiélago. “Desde el principio hemos defendido ante la dirección nacional la necesidad de tener plena autonomía para firmar pactos porque son conscientes de que cada comunidad es distinta. Nos han dejado muy claro que la responsabilidad de los pactos en cada territorio corresponde a cada dirección autonómica y del presidente autonómico”, aclara el secretario general del partido en las Islas, recordando que la única línea roja en este sentido es la de pactar o compartir gobiernos con Podemos. Todas las demás opciones están abiertas.

Volver a las instituciones

Una de las claves para el PP en la batalla del 28-M ha sido la de configurar un plantel de candidatos que considera muy competitivo y con opciones de disputar el triunfo en muchos casos, o al menos tener opción de conformar mayorías de gobierno. Suárez asegura que “se ha recuperado la ilusión por volver a las instituciones que gobernamos durante años”, como serían los casos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el Cabildo de Gran Canaria, entre otras. Tiene “total confianza” en los equipos que se han formado en las distintas candidatura, con Jimena Delgado para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Sergio Ramos en Telde; Carlos Tarife en Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita el La Laguna; Astrid Pérez en Arrecife, Asier Antona en Santa Cruz de La Palma, así como los candidatos a las presidencias de los cabildos.

Zurita, la también diputada en el Congreso que se estrena como candidata a una plaza importante y que sí asistirá a la cumbre intermunicipal de este fin de semana, señala que allí se buscará “una estrategia común” para la batalla de las municipales. En todo caso, ella presentará un programa tras consultar con las asociaciones y colectivos de la villa tinerfeña pero con el mensaje principal de “acabar con la parálisis económica que sufre La Laguna desde hace años”. La candidata a la capital grancanaria, Jimena Delgado, no asistirá a la conferencia de Valencia pero recuerda que ya estuvo junto a Feijóo en el acto de presentación de los aspirantes a las capitales de provincia, el pasado día 22 en Madrid, y que también asistirá a la reunión del lunes en Génova en una convocatoria que también servirá para hacerse la foto de campaña. Delgado señala que afronta esta tarea “con muchísimas energías, con equipo y el convencimiento de que podremos recuperar la Alcaldía” de la capital grancanaria, y que plantea un “gobierno a dos velocidades”: una más a corto plazo para “recuperar con urgencia una ciudad limpia, verde y segura”, y una segunda marcha a medio y largo plazo “para afrontar los grandes proyectos que la ciudad necesita”. "No me cabe duda de que hay un pulso de cambio y que nuestros vecinos no quieren otro gobierno socialista hasta el2027”.

En todo caso, la Conferencia Intermunicipal del sábado y domingo en Valencia, en la que Feijóo ha logrado la presencia conjunta de Mariano Rajoy y José María Aznar por primera vez en muchos años, contará con una delegación no muy nutrida de 40 representantes canarios en la que no estarán ni el presidente regional, ni el secretario general, ni algunos de los candidatos importantes por tener agenda que no han podido suspender, según señalan desde el partido. La delegación estará encabezada por el vicesecretario general, Ángel Vázquez, y participará en los debates a través de la intervención del presidente del cabildo de La Palma, candidato a repetir, Mariano Hernández Zapata, en una ponencia que coordina el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.