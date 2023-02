Hacienda ‘congelará’ en el Congreso la tramitación de la ley sobre comercio triangular

La reforma de la ley del REF para incorporar a ella la flexibilización de las operaciones de comercio triangular acogidas a las bonificaciones fiscales de la ZEC (Zona Especial Canaria) que se pretende desde Canarias va a tener que esperar varios meses pese a que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes por amplia mayoría la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido. El Ministerio de Hacienda será quien finalmente gestionará los tiempos de esta iniciativa remitida por el Parlamento de Canarias a la Cámara baja en julio y todo parece indicar que no está en estos momentos por la labor de impulsar la medida, entre otras cosas porque no está de acuerdo con ninguna de las reformas que se reclaman desde las Islas.

El Congreso podría ya desde esta misma semana abrir el periodo de enmiendas sobre los dos aspectos que recoge la proposición de ley aprobada en la Cámara regional con el apoyo de todos los grupos salvo Podemos, que se abstuvo. En concreto, el texto remitido desde las Islas reclama rebajar del 90 al 50 % el gasto necesario de las empresas dedicadas a esta actividad, consisten mover mercancía desde un país a otro sin que el producto pase por Canarias, para poder acogerse al tipo reducido del 4 % en el Impuesto de Sociedades contemplado para entidades ZEC, así como la retroactividad ilimitada de esta medida, aspectos que rechaza el Ministerio de Hacienda.

Fruto de ese rechazo de Madrid, el PSOE ha anunciado que presentará enmiendas para modificar la propuesta canaria en los dos puntos reseñados, y que dichas enmiendas estarán lógicamente en consonancia con las posiciones del Ministerio. El equipo de la ministra, María Jesús Montero, estaría dispuesto a rebajar ese 90 % de gasto necesario en las Islas de las empresas dedicadas a las operaciones triangulares, pero no tanto como para dejarlo en el 50 % que reclama la propuesta del parlamento regional. Y, según distintas fuentes consultadas, la diferencia entre lo que el Estado podría ceder, propuesta que asumirá el PSOE, y lo que estarían en disposición de negociar los partidos canarios con presencia en el Congreso, CC y PP, es lo suficientemente amplia como para que la iniciativa parlamentaria se bloquee. De hecho, tanto nacionalistas como populares canarios han señalado que no presentarán enmiendas y que reclamarán a los socialistas y al Gobierno central que respeten la propuesta consensuada en el Archipiélago, aunque podrían abrirse a negociar alguna salida intermedia.

Se da por hecho que la creación de la ponencia para empezar a discutir la reforma del REF no se producirá hasta después de las elecciones, en el mejor de los casos

De esta forma, se da por hecho que la creación de la ponencia para empezar a discutir el asunto en términos de tramitación parlamentaria no se producirá muy probablemente hasta después de las elecciones autonómicas, locales e insulares del 28 de mayo. Eso en el mejor de los casos, según la visión de algunos representantes de CC y PP, quienes temen que no haya voluntad real del Estado de asumir la reforma solicitada desde las Islas y mantengan bloqueada la tramitación hasta el final de la legislatura mediante la táctica de ir ampliando indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas.

En ese caso, la propuesta decaería y se mantendría por tanto la norma tal como quedó en la disposición final de los presupuestos del Estado de este año, donde se corrigió el informe de la Dirección General de Tributos del Estado, en noviembre de 2020, en el que se señalaba que para acogerse al 4 % de tributación en el Impuesto de Sociedades toda la mercancía operada por estas empresa tenía que pasar por Canarias, y que en caso contrario dicha tributación sería del 25%. La corrección en los presupuestos incluía esa tasa del 90 % de gasto, que ahora se pretende rebajar, para beneficiarse de la baja fiscalidad.

Acuerdos previos

Los socialistas aseguran que sí se va a dar curso a esa tramitación en el Congreso, pero aceptando que muy probablemente no dará tiempo de iniciarla hasta después de las elecciones. Primero tiene que estudiar los cambios a realizar al texto remitido por el Parlamento de Canarias, mientras que por otro lado no se contempla crear la ponencia para discutir esas enmiendas si previamente no se ha llegado a un acuerdo básico con el resto de partidos, en este caso con quienes respaldaron la propuesta en las Islas. El PSOE ya avanzó en el debate de toma en consideración del pasado martes los aspectos a cambiar de ese texto canario y las razones para ello, básicamente que rebajar al 50 % el gasto obligado a realizar en Canarias de las empresas dedicadas a estas operaciones puede abrir las puertas para la instalación de empresas en la ZEC sin tener apenas que hacer inversión en las Islas y sin capacidad de creación de empleo.

En relación con la retroactividad de la ley que también incorpora la proposición de ley canaria, el Ministerio considera que tal como está recogida podría ser inconstitucional, barajándose como alternativa que sólo afecte a los ejercicios no prescritos o en todo caso que alcance hasta el año en que se puso en cuestión el beneficio fiscal, es decir, 2021. Según los socialistas, tal como expresó el martes en el Congreso su diputado regional Iñaki Lavandera, la ZEC correría un “riesgo reputacional” en el exterior que además podría originar situaciones como la que se ha dio en la Zona Franca de Madeira, donde la Comisión Europea ha obligado a Portugal a reclamar 1.000 millones de euros a 300 empresas por considerar su baja tributación al margen de la normativa comunitaria.

En relación con la tramitación en el Congreso, los socialistas aseguran que será “muy difícil” alcanzar acuerdos en periodo electoral porque CC y PP van a mantener posiciones maximalistas, aunque recuerdan que los populares canarios ya plantearon algún retoque al texto que se aprobó en las Islas aunque luego no lo materializaran. En todo caso, el PSOE cree que una reforma que garantice “seguridad jurídica” a las empresas sin cuestionar la normativa europea debería producirse tras un acuerdo básico con el PP porque “ellos se van a encontrar cuando gobiernen con el mismo problema”.