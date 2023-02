Ferraz forzó la dimisión de Juan Bernardo Fuentes tras un primer intento de agarrrase en el escaño

Sorpresa, conmoción y preocupación entre los socialistas canarios en las Cortes por la implicación del ya ex diputado Juan Bernardo Fuentes en la presunta trama de extorsión con las ayudas de la UE a la ganadería en Canarias, y al que el partido abrió de inmediato expediente de expulsión antes de que él presentara su renuncia al escaño en la tarde del martes. El resto de diputado canarios del partido se enteraron de que Fuentes aparecía en el sumario de la causa prácticamente al mismo tiempo que él, durante el pleno de ese día en la Cámara Baja, por las informaciones que se estaban publicando ya en las páginas web de los medios de comunicación, y la primera reacción que le observaron fue también de “absoluta sorpresa”, según afirman varios de su compañeros de escaño.

Durante algunas horas, Fuentes no reaccionó a la información, pero a media tarde fue ya contactado por la dirección del grupo parlamentario y por Ferraz, que le reclamaron de inmediato la renuncia. Según distintas fuentes, para llegar a dar ese paso, el diputado socialista fue informado previamente de que la policía judicial se había dirigido al Tribunal Supremo para reclamar la apertura de una investigación desde esa instancia judicial dada su condición de aforado, tramitación que quedó paralizada y sin efecto tras la renuncia posterior.

El investigado por el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife valoró en un primer momento, por indicación de sus abogados, no renunciar al acta de diputado hasta conocer con exactitud el sumario que le implica en la trama, pero las presiones de la cúpula del PSOE, así como de la dirección socialista en Canarias, le hicieron cambiar de actitud y presentar, pasada la media tarde, la renuncia “para no perjudicar al partido”. En conversación durante ese tiempo con sus compañeros de escaño, el diputado aseguró en todo momento sentirse “muy tranquilo” y convencido de que no había cometido ninguna ilegalidad. De hecho, en el grupo de WahtsApp que comparten la mayoría de diputados del grupo se despidió con un mensaje transmitiendo su “tranquilidad de conciencia” y convencido de su regreso a la actividad política y del partido con un “volveremos a vernos”.

Juan Bernardo Fuentes abandonó las instalaciones del Congreso poco después de presentar la renuncia en un escrito dirigido a la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y ya no participó en las dos únicas votaciones que se realizaron en la Cámara, hacia las 20:30, una de ellas la proposición de ley de Unidas Podemos para la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante la etapa en que España ejercía la soberanía sobre el territorio, así como a sus descendientes directos, que fue aprobada con el voto en contra de los socialistas. Fue justo después de esa votación cuando la secretaría general y la presidencia del Congreso analizaron el escrito de dimisión y daban por resuelto el trámite. Es decir, Fuentes ya no era diputado a todos los efectos desde ese momento y perdía por tanto su inmunidad parlamentaria, por lo que podría ser detenido si el juez que instruye la investigación así lo consideraba. El Congreso, de hecho, retiró este miércoles a Fuentes Curbelo de la lista de diputados en su página web, dándose la circunstancia así de que en estos momentos y hasta que se produzca su sustitución, Canarias dispone de dos escaños menos en la Cámara, trece de quince, dado que sigue sin cubrirse el escaño del tinerfeño Alberto Rodríguez, el ex dirigente de Unidas Podemos.

Mientras tanto, la renuncia de Fuentes activó por la mañana el trámite para que la Junta Electoral Central conociera por parte del Congreso su baja como diputado y activara el mecanismo de sustitución, que el PSOE y el grupo parlamentario del Congreso pretenden que se produzca de manera inmediata, de forma que su sustituto, José Francisco Duque Durán, tome posesión en el próximo pleno, el martes día 21. Duque, que fue cargo de confianza de Ángel Víctor Torres como vicepresidente del cabildo de Gran Canaria , ocupó el número seis de la lista del PSOE por la provincia de Las Palmas en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 y asume ahorael escaño al haber fallecido, en enero pasado, María Arabia Mendoza, la persona a la que habría correspondido en primer término. Juan Bernardo Fuentes había sido en esa lista electoral el número cuatro y accedió al Congreso el 4 de febrero de 2020 en sustitución de Elena Máñez, cabeza de cartel por la provincia oriental el 10-N de 2019 pero que dejó el escaño para ocupar la consejería de Economía del Gobierno de Canarias a su vez sustituyendo a Carolina Darias tras ser designada ministra de Política Territorial en el Gobierno de Pedro Sánchez.

“No es asunto menor”

Los diputados y senadores canarios del PSOE reconocían este miércoles su desolación por este episodio conscientes de que se produce además en un contexto político preelectoral con posibles repercusiones en los resultados de las elecciones autonómicas, locales e insulares del 28 de mayo. También por la debilidad política del Ejecutivo central y del propio grupo parlamentario en el Congreso por la crisis abierta con los socios de gobierno y aliados parlamentarios por la ley del ‘solo sí es sí’. En todo caso, todos destacaban la rapidez de la reacción en el partido contra todo atisbo de corrupción o irregularidades en la actividad política y en las instituciones. En la dirección federal preocupa el hecho de que, al tratarse de un diputado nacional, haya tenido también una importante repercusión mediática en el ámbito estatal. “No es un asunto menor y veremos en qué acaba”, señalan algunos diputados socialistas.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo ostentaba el cargo de portavoz adjunto del grupo socialista en la Comisión de Hacienda, y en la de Industria, Comercio y Turismo, así como el de secretario primero de la Mesa de la Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. No deja de llamar la atención que el grupo le colocara en comisiones y ponencias relacionadas con temas económico y fiscales y, sobre todo, que haya participado en ponencias de reformas legislativas para la transposición de diferentes directivas comunitarias. Por ejemplo, ha dictaminado en la ponencia para la reforma legal referida al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos, y en la de la Ley de medidas contra el fraude fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Son dedicaciones parlamentarias de Fuentes que ahora resultan llamativas en el marco de la operación policial abierta.