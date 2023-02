La visita de Torres a Marruecos se pospone ahora a mediados de marzo

Tampoco esta semana viajará a Marruecos el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Y en principio no lo hará hasta los días 15 y 16 del próximo mes, según avanzó ayer el propio Torres durante el pleno del Parlamento autonómico. El jefe del Ejecutivo regional aseguró que las razones que han obligado a retrasar el encuentro con las autoridades del reino alauí son meramente formales, «ajustes de agenda». Unos «ajustes» que permitirán que en la comitiva que el presidente llevará consigo hasta Rabat no falte nadie. No en vano, la intención de Torres y de su gabinete es que alrededor de una veintena de empresarios lo acompañe hasta el país vecino –amén del presidente del Legislativo, Gustavo Matos, en calidad de segunda autoridad de la Comunidad Autónoma– y que la visita sirva así para estrechar lazos comerciales y abrir nuevas vías de negocio.