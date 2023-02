Inquietud en Ferraz por el alcance real y posibles derivas de la trama de los Fuentes

El llamado ‘caso Mediador’ ha superado ya la frontera regional en términos de preocupación política en las filas del PSOE y ha pasado a ser un asunto que ha entrado de lleno en la agenda de la dirección federal del partido, máxime desde la detención ayer por la tarde del considerado cabecilla de la trama de presunta corrupción, el ya ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. La cúpula de la calle Ferraz no solo tuvo que intervenir desde el primer momento para forzar la dimisión del diputado canario investigado por el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que en un primer momento amagó con mantenerse en el escaño, sino que ahora ya ha mostrado ante la dirección regional del partido su inquietud y su temor tanto por el alcance real de la trama, como por sus posibles derivadas y consecuencias políticas y, obviamente, electorales.

Las alertas saltaron en el núcleo duro de Ferraz cuando se conocieron algunos de los elementos más sensibles a efectos de opinión pública de esa trama de presunta de extorsión a empresarios del sector lácteo en las Islas en el ámbito del Gobierno regional, así como la naturaleza de las actividades que el ya ex diputado socialista por Las Palmas protagonizaba en Madrid con los empresarios a los que luego se les exigía pasar por caja. La información y las fotos publicadas en los últimos días en distintos medios regionales y nacionales sobre la agenda de Fuentes con las personas a las que luego convertía en víctimas de los presuntos chantajes que se le imputan, que califican de “bochornosa”, es lo que ha llevado a la dirección socialista a implicarse más en el control político y mediático del caso.

Las imágenes de Fuentes, al que en la trama se le conocía como el “Tito Berni’, con algunos de esos empresarios en locales de los llamados ‘de alterne’, pero también en pasillos del grupo parlamentario socialista en el Congreso, han supuesto un salto cualitativo en la percepción del daño real que este caso puede provocar en el partido en el ámbito estatal. La jueza instructora del caso, describe en el sumario el ‘modus operandi’ de Fuentes utilizando el Congreso como reclamo institucional para luego completar la estrategia de captación de empresarios con ‘fiesta por Madrid’, con alcohol, cocaína, viagra y prostíbulos que sufragaban los propios empresarios desembolsando hasta 3.500 euros por cada juerga. En la memoria de todos los socialistas está, relativamente reciente, el ‘caso Gola’ que afectó en 2014 a su entonces senador Casimiro Curbelo y que concluyó con la expulsión del partido del histórico dirigente socialista de La Gomera. En la dirección federal se recuerda este episodio como un escándalo, sin que el mismo tuviera que ver con la corrupción, al que tuvo que hacer frente de manera radical y urgente por el impacto letal sobre la imagen del partido.

En esta ocasión, dado que dos de los principales implicados, el mencionado diputado y su sobrino, Taishet Fuentes, ambos responsables durante un tiempo de la dirección general de Ganadería del Ejecutivo regional y a los que se les imputan cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal, sean militantes del partido y ejemplifiquen el poder socialista en Fuerteventura, ha llevado a la dirección federal del partido a trasladar al PSOE de Canarias toda su inquietud, preguntando a la dirección regional por otras posibles derivadas de la trama para actuar en todo momento con la diligencia que la gravedad del asunto requiera. El secretario de Organización federal, Santos Cerdán, y su equipo se han dirigido tanto al partido en Fuerteventura como a la Ejecutiva regional para conocer con más detalle el caso y sobre todo hasta dónde puede llegar la trama.

Aunque Fuentes era un diputado de muy bajo perfil político y prácticamente desconocido para la mayoría de los parlamentarios que no proceden de Canarias, la difusión de las fotos en los clubs nocturnos y la utilización del Congreso para ganarse la confianza de los empresarios, ha multiplicado la difusión nacional del caso, con portadas y muchos minutos de radio y televisión.

Fuentes socialista del Congreso aseguran que el ex diputado nunca comunicó a la dirección del grupo parlamentario las visitas con invitados, que él mismo gestionaba, ni hubo ningún tipo de contacto o de reunión con otros diputados, tampoco con ninguno de sus compañeros canarios. Los diputados están autorizados a invitar y acompañar a grupos de personas sin ningún permiso específico si no es para asistir a alguna sesión plenaria o realizar un 'tour' con un guía oficial de la Cámara, con la única obligación de que los invitados se identifiquen a la entrada con su DNI, por lo que las de Fuentes no llamaron la atención de sus compañeros.

Los socialistas canarios dan por seguro que el caso va a empañar su campaña electoral y puede que algún escaño, o asiento municipal o insular se puede dejar por el camino el 28-M pese a la rápida reacción suspendiendo la militancia de los implicados, además del anuncio del Gobierno regional de revisar todos los expedientes sobre el reparto de las ayudas europeas en los que los Fuentes participaron en sus respectivas etapas al frente de la dirección general de Ganadería. La noticia ha sumergido al partido en Fuerteventura en una crisis que la dirección regional trata de abordar con la dirección insular a sabiendas de la influencia que los dos implicados ejercían sobre amplios sectores del partido en la isla.

Duque, nuevo diputado

El escaño que Juan Bernardo Fuentes ocupaba hasta el martes pasado será ocupado desde este martes por José Francisco Duque Durán, que ya ha recibido de la Junta el Electoral Central la acreditación para que formalice su documentación ante la Cámara Baja y pueda prometer o jurar la Constitución en el pleno . Duque ocupaba el número seis en la lista por Las Palmas en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, por detrás de María Arabia Mendoza, fallecida en enero pasado y a la que habría correspondido en primer término la sustitución de Fuentes.

El nuevo diputado pasa por ser una persona de la confianza del líder de los socialistas canarios y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que le nombró director general de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria en su etapa como vicepresidente de la institución. Durán, inicialmente del sector socialista de la capital grancanaria liderado por el actual consejero regional de Transportes, Sebastián Franquis, había intentado repetir en el cargo tras las elecciones de 2019 de la mano de Miguel Ángel Pérez como vicepresidente primero de la institución y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad, pero finalmente el reparto de cargos entre los socialistas lo dejaron fuera, siendo acogido entonces por la, desde esas elecciones, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, como su jefe de gabinete.