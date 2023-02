Patxi López sobre Fuentes: “Está bien donde está, fuera del PSOE”

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, fue el encargado de expresar este marte el malestar y la irritación del partido y del grupo parlamentario por la implicación de uno de sus diputados, el majorero Juan Bernardo Fuentes, al que se ha suspendido de militancia, en el ‘caso Mediador’, y por el perjuicio político y electoral que esta nuevo caso de presunta corrupción puede hacer a los socialistas de cara a las elecciones autonómicas, locales e insulares del próximo 28 de mayo. Un día después de la detención de Fuentes en su domicilio en Fuerteventura por orden judicial por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, y casi una semana después de que se difundiera el contenido del sumario sobre la presunta trama de sobornos y extorsiones a empresarios del sector ganadero en Canarias a los que, a través de la dirección general de Ganadería del Gobierno de Canarias, se les garantizaba la anulación de sanciones y la consecución de ayudas a cambio de comisiones, López ha sido el primer alto cargo del partido de ámbito federal que se ha pronunciado directamente sobre el escándalo.

Aunque muy parco en palabras, pero con evidente tono de profunda irritación, el portavoz socialista dejó muy claro el malestar, no exenta de inquietud y preocupación, en las filas del partido y del grupo parlamentario por este nuevo caso de presunta corrupción que salpica a los socialistas. Preguntado al respecto tras la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz socialista aseguró que Fuentes “está bien donde está, fuera del PSOE, porque no es socialista”, eludiendo cualquier otra valoración. López se remitió de nuevo a la diligencia con la que había actuado el PSOE y el grupo en el Congreso expulsando a Fuentes del partido, así como al otro socialista majorero implicado, Taishet Fuentes, sobrino del anterior y también suspendido de militancia, y dijo que “desde el primer momento se tomaron medidas para dejar claro que este tipo de comportamientos no es aceptable en un militante socialista y que este tipo de personajes no pueden representar al PSOE”.

El portavoz dijo también que él no había mantenido una relación estrecha con el imputado y que sólo lo conocía de “hola y adiós” cuando se cruzaban en las dependencias del Congreso, insistiendo, como ya expresaron otras fuentes del grupo el día anterior, que las visitas que Fuentes organizaba a la cámara para los empresarios a los que luego la trama presuntamente extorsionaba, los hacía a título personal y sin ningún tipo de comunicación a la dirección del grupo. De hecho, López aseguró que él “desconocía completamente” dichas visitas.

Por otra parte, el sustituto de Juan Bernardo Fuentes en el Congreso, el grancanario José Francisco Duque Morán, tomó posesión del escaño prometiendo la Constitución en el inicio de la sesión plenaria de la Cámara. Lo hizo tras cumplimentar durante la mañana la mayor parte de la documentación, aunque todavía no consta en la página web del Congreso los formularios preceptivos sobre declaración de bienes y rentas, y declaración de intereses económicos. Duque, que en marzo cumplirá 44 años, adquirió la condición plena de diputado en un hemiciclo con apenas 30 diputados en sus escaños y sin ningún miembro del Gobierno central en el banco azul, aunque sí le dieron la bienvenida aplaudiendo desde sus asientos el propio Patxi López y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Juan Francisco Duque, sustituto de Juan Bernardo Fuentes: “Siempre estaré donde me diga el partido y ahora me ha tocado estar en el Congreso”

El nuevo diputado, en conversación con este periódico, eludió valorar las circunstancias que le han llevado a ocupar un escaño en el Congreso como consecuencia de la renuncia de un ex compañero de partido por presunta corrupción, remitiéndose a la valoración que en su momento realizó el líder de los socialistas canario y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. “El partido ha sido muy claro y rápido en la respuesta a esta circunstancia”, afirmó el nuevo diputado. Asegura que no conocía a Fuentes y que su única razón de ocupar el nuevo cargo es “por compromiso con el partido y con voluntad de servicio público”. “Siempre estaré donde me diga el partido y ahora me ha tocado estar en el Congreso”, señala Duque tras asegurar que aún no le han comunicado las comisiones en las que se integrará y que no sabe si asumirá los cargos parlamentarios de su antecesor, que ostentaba la portavocía adjunta del grupo socialista en las Comisión de Hacienda, y de Industria, Comercio y Turismo, así como la secretaría primera de la Mesa de la Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El último cargo público, aunque de libre designación, que asumió Duque antes de acceder ayer a un escaño en el Congreso fue el de jefe de gabinete de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, desde julio de 2019 hasta hace unos meses, cuando dejó el puesto para recuperar su puesto como profesor de enseñanza secundaria. Anteriormente ocupó la dirección general de Obras Públicas en el cabildo de Gran Canaria entre 2015 y 2019 y es desde el año pasado secretario de Transición Ecológica en la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Las Palmas de Gran Canaria tras haber ocupado la secretaría de Obras Públicas en la misma agrupación entre 2017 y 2022. Milita en el PSOE desde 2011.