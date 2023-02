El portavoz parlamentario del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha advertido este jueves de que el 'caso Mediador' --con un exgeneral de la Guardia Civil en prisión y doce personas investigadas, entre ellas dos excargos del PSOE-- "pinta muy mal" y por ello, no entiende la "alianza de silencio" de los miembros del 'Pacto de Las Flores' --PSOE, NC, Sí Podemos y ASG--.

En rueda de prensa ha detallado que el caso responde al esquema de "banda criminal organizada" vinculada a la gestión de fondos europeos e inspecciones ganaderas y su grupo ya ha solicitado una pregunta en comisión parlamentaria a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, una comparecencia en Pleno --lo hará la consejera a petición propia-- y una Proposición No de Ley para que la Cámara fije posición.

Barragán ha comentado que el "silencio" de los grupos que apoyan al Gobierno "retrata" al Ejecutivo y al propio presidente, Ángel Víctor Torres, que "no ha depurado responsabilidades políticas", y al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, porque no fiscaliza el buen uso de los fondos europeos.

Ha cuestionado también el silencio en las filas del PSOE cuando dos exdirectores generales, uno de ellos también exdiputado nacional, forman parte de la supuesta trama, y se pregunta si en el próximo 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' Torres "querrá vender" la buena ejecución de los fondos europeos.

"Ángel Víctor Torres lleva una semana callado y no dice absolutamente nada cuando esto se ha complicado enormemente", ha apuntado.

En esa línea ha insistido en cuestionar "donde estaba el presidente" cuando se produjeron los hechos en un momento en el que subsector ganadero canario "agonizaba" dado que llevan "cuatro años pajareando con promesas incumplidas".

Barragán duda de que Torres desconociera los hechos cuando en verano cesó al por entonces director general de Ganadería, Tayshet Fuentes, por pérdida de confianza, dado que fue nominado candidato a la Alcaldía de Antigua por el PSOE. "¿No sabe lo que pasa en sus filas?", ha indicado.

Así, ha exigido una respuesta "clara e inmediata" al presidente canario porque Fuentes era un "nefasto" director general que también "expoliaba recursos de forma organizada".

De hecho, ha indicado que una información periodística apunta a que un funcionario de la Consejería "fue apartado" por el director general, y como quiera que nadie "ha rebatido" los hechos, da a entender que el presidente tendría conocimiento.

VANOOSTENDE "HACE TIEMPO QUE PERDIÓ LA CREDIBILIDAD"

Ha indicado también que la consejera, Alicia Vanoostende, "hace tiempo que perdió la credibilidad ante el sector", y ha preguntado también "qué estarían diciendo" las fuerzas de izquierda si este caso afectara a Coalición Canaria.

Barragán ha apuntado que el caso tiene la "suficiente gravedad" como para que el presidente "se plantee lo que va a hacer", entre otras opciones, depurar responsabilidades al nivel de un cese de la consejera de Agricultura.

Ha recordado que su partido depuró responsabilidades políticas por un caso de corrupción como el que afectó al director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Víctor Floreal, y no cree que el 'caso Mediador' salpique a su formación política porque está "bien organizado" dentro del PSOE.

No obstante, ha apelado a la "prudencia" hasta conocer "más información" del caso, al tiempo que ha dejado claro que su partido no se va a personar en la causa abierta en el Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. "No actuamos de esa manera, no solemos ir a los tribunales", ha agregado.