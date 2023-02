Debate estado nacionalidad

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, enfiló desde este martes su último debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria a tres meses de las elecciones del 28 de mayo, y con una losa añadida a las múltiples desgracias a las que se ha tenido que enfrentar en esta legislatura: el caso Mediador. Torres encaró con una gran exhaustividad de datos la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante todo el mandato y valoró la estabilidad del pacto de las Flores, que será el único que llegue unido a final de la legislatura durante 12 años, remarcó. En este sentido, agradeció a sus compañeros de alianza - NC, ASG y Podemos-, el esfuerzo realizado en estos cuatro años así como a los parlamentarios que los han apoyado en los momentos difíciles. Para el presidente "tras todo lo acontecido, lo mejor está por venir".

Ángel Víctor Torres llegó al hemiciclo del Parlamento en medio de una gran expectación. Ya se sabía que el presidente iba a efectuar un extenso balance de de la legislatura recordando los compromisos de su investidura y aunque repitió en varias ocasiones que hacían autocritica en cuestiones como la pobreza, Torres defendió a capa y espada la gestión en sanidad, en servicios sociales, en educación o en los esfuerzos para paliar la alta inflación, con los positivos datos de empleo o la bonanza en el turismo.

"Canarias es hoy un territorio más sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social", defendió el presidente. "Es la Canarias del consenso", dijo, y remarcó el esfuerzo presupuestario que ha habido en pilares básicos del Estado de bienestar, así como la resolución de "conflictos enquistados" con el Gobierno central, como el convenio de carreteras o las transferencias de costas.

Los datos se sucedían e incluso los anuncios a pocos meses de las elecciones, pero el caso Mediador flotaba en el ambiente. Y, al final de su intervención, lo encaró. No escondió su enfado por esta sórdida trama protagonizada por miembros de su partido y de su Gobierno, y que ha saltado a la luz en una época crucial antes de las elecciones del 28 de mayo donde el presidente se veía con muy buenas perspectivas en las encuestas electorales. Por tanto, no pudo esquivar este caso en el Parlamento y anunció que los servicios jurídicos han evacuado el informe sobre este asunto donde no perciben que haya causado perjuicios a los caudales públicos, por lo que el Gobierno no se puede personar, pero si lo harán como partido, el PSOE. De hecho, dos de los encausados eran miembros de su partido -Juan Bernardo Fuentes y Taiseht Fuentes (tío y sobrino) fueron directores generales de Ganadería- y el primero diputado en el Congreso por el PSOE.

Quizás haya sido uno de los peores tragos de esta legislatura, pese a que Torres ha tenido que lidiar con numerosas crisis durante su amndato: quiebra de Thomasn Cook, incendio de Gran Canaria, calima, pandemia o el volcán de La Palma. Y ahora, en este último empujón hacia las elecciones, que ppiensa revalidar con el pacto de las flores, se encuentra con este caso que golpea de lleno la gestión que ayer defendió a capa y espada con el caso mascarillas y el caso Mediador como abejorros embadurnando los logros, que, a su juicio, se han conseguido.

Por ello, el presidente quiso mostrarse contundente y exigió en la Cámara que se investiguen al máximo los acontecimientos conocidos recientemente “que nos repugnan y nos avergüenzan” y cualquier caso de presunta corrupción. También insistió en que, el hecho de que una persona se corrompa no significa que estén corrompidas las instituciones a las que ha pertenecido: “No se puede convertir en verdugos a quienes en realidad son las víctimas, y las víctimas son las personas honradas”. “Quien se salte la ley, que caiga, pero que no se arrastre gratuita y falsamente a ninguna institución de nuestra tierra. Ni como ciudadano libre ni como cargo público lo permitiré”, aseveró.

Decir la verdad

"El cambio no va a llegar si esperamos a alguien más, o esperamos otro momento”. Torres volvió a citar ayer a Barack Obama, como hace cuatro años durante su discurso de investidura. "El destino nos puso a prueba nada más llegar con un tremendo incendio y ese mismo día supimos qué hacer ante tremendo reto. Decir la verdad; decir, aunque fuera cruda".

Listas de espera

A su juicio, Canarias ha avanzado en empleo, turismo, en sanidad, educación y servicios sociales, si bien hay que seguir progresando en pobreza y evitar que la inflación llegue a los bolsillos de los canarios. En este contexto defendió el aumento de dotaciones para la pobreza con la Prestación Canaria de Inserción, el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas al alquiler y pidió un gran pacto canario contra la violencia machista. Además, aseguró entre aplausos que a finales del presente año desaparecerá en Canarias la lista de espera, "el triste y célebre limbo de la dependencia". "Hace tres años, esa afirmación hubiese sido respondida con risas, mofas, como si fuera ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de algunos agoreros, que son incapaces de reconocer las cosas porque se mueven por otros intereses, esta es una de las mejores noticias que podemos tener en el ámbito social porque significa dar digna respuesta a las personas dependientes y cubrir una asignatura pendiente", sentenció. Una afiormación que la oposición puso en entredicho en la primera reacción tras su intervención. Desde hace años contamos en Canarias con informes que analizan la pobreza, pero también creo que es el momento de que tengamos –y ya ha sido encargado– el primer estudio que hable de la riqueza en Canarias para conocer realmente cómo está ese equilibrio socioeconómico.

Y trabajar, espero que conjuntamente, para una redistribución más justa.

Según el presidente, pese a la inflación y la guerra de Ucrania, "Canarias sigue siendo fuerte, la recuperación en el sector turístico ha sido espectacular" y adelantó que la oferta de plazas este verano es un 12,4% superior a la del verano de 2019 y que en 2023 las Islas superar los 20.000 millones de ingresos turísticos.

Torres hizo varios anuncios aunque la legislatura está llegando a su fin. El presidente avanzó que en el Consejo de Gobierno de este jueves se aprobará la primera Estrategia del Chip que lleva a cabo una comunidad autónoma con la que se pretenden captar hasta 500 millones del PERTE Chip.

Además expuso que el Consejo de Ministros aprueba este jueves el nuevo Plan de Empleo Extraordinario de La Palma con 30 millones más.

También anunció que en breve se remitirá al Estado la propuesta de declaración de Parque Nacional de Guguy para que se convierta en el quinto Parque Nacional de las islas. Esta propuesta será aprobada en el Consejo de Gobierno de este jueves y enviada al Estado. Y hoy martes en el Consejo de Ministros se aprobará el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, para la ubicación de aerogeneradores ‘off shore” y sacar adelante la mayor cantidad de generación eólica off shore que a corto plazo se desarrollará en España. El presidente añadió que, para la ordenación de la demarcación de Canarias, se ha negociado con el Ministerio y el cabildo de la isla en la que es más factible la ubicación de aerogeneradores off shore en los próximos seis años, el Cabildo de Gran Canaria: “Un asunto que ha salido adelante gracias a la voluntad de entendimiento”, remarcó.

Ante las sucesivas crisis, en esta legislatura se ha respondido de una forma distinta a la que hubo en la crisis de 2008, aseveró. “En esta ocasión sí creo que hemos estado en mejores manos”, sentenció en referencia a los gobiernos anteriores. El presidente recordó que en su toma de posesión se dijo que se iba a “arremangar” y que gobernaría sin apartarse de la realidad social, siendo un Gobierno “de carne y hueso”. De hecho, se marcó el reto de ser el “el alcalde de las ocho islas” y considera que los datos demuestran que las Islas han mejorado en todos los indicadores. "El escudo social ha funcionado" y "juntos hemos pedido recuperar la economía". Indudablemente, "no ha sido fácil", precisó, por la cantidad de crisis a las que se ha tenido que enfrentar, pero "vamos a seguir mirando hacia el futuro", afirmó.

Para el presidente, las medidas adoptadas por el Gobierno el de Canarias y España han logrado paliar los efectos de la inflaciónm, en el transporte, la ganadería la agricultura o en turismo.

"Aquellos que dijeron que llegaba a la hecatombe, hoy España tiene la menor inflación de Europa y Canarias, una de las menores a nivel nacional", afirmó. Y todo ello ha sido fruto del trabajo y de la defensa de Canarias en Madrid y Europa “con argumentos y no con ruido”. Canarias dispone en 2023 de los fondos económicos más importantes que jamás hayan llegado del Gobierno de España, y enumeró otros hitos como la resolución del conflicto de carreteras, haber recibido las mayores ayudas covid del país para las empresas y la mayor cantidad de fondos para energías limpias. Además, se ha logrado el uso del superávit para gasto corriente, las mayores aportaciones a través del REF, la prórroga de la RIC, consolidar el diferencial del 80% para producciones audiovisuales, la primera Comisión Bilateral Canarias Estado y la transferencia de las competencias en Costas.

Ángel Víctor Torres muestra los indicadores económicos actuales, “que son mejores que los que había antes de la pandemia e incluso mejores que los que había antes de nuestra llegada al Gobierno”, apunta. El presidente de Canarias remarca que “hoy hay en Canarias 50.000 empleados más que en 2019” y que el desempleo se ha reducido un 23%. “La tasa de paro es del 14,5%, la más baja en 16 años y con 300.000 residentes más que entonces

En todo momento reiteró que se está gestionando con rigor y quiso destacar que “por vez primera en la historia hay escuelas infantiles de cero a tres años que ofertan plazas públicas y gratuitas en centros que dependen del Gobierno de Canarias” dijo, entre aplausos.

Según el presidente ,hoy hay 40.177 hogares protegidos con la Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital, frente a las 5.000 familias que había protegidas hace cuatro años”. El presidente de Canarias recordó que esos 40.000 hogares, que se traducen en 80.000 personas, comenzarán a cobrar la Renta Canaria de Ciudadanía desde este mes de marzo, para lo que ya se han incluido 100 millones en los presupuestos.

También defendió la apuesta por la sanidad de este Gobierno, en los peores momentos de su historia, ha sido indiscutible. Como indiscutible es que hay que seguir mejorando”, reconoció. Torres resaltó la importancia de la Sanidad estos años, un área cuyo presupuesto ha aumentado en 1.300 millones con respecto a 2019 y donde se han mantenido a los 7.000 sanitarios que se contrataron durante la pandemia.

Para la oposiciòn, en una primera lectura todos estos datos son triunfalistas y la realidad de la sociedad canaria es otra. Pra los miembros del pactod e las flores, la lectura es distinta, canarias ha avanzado.

También saco pecho el presidnete por las vi ienda de canraias. recalcó que después de 10 años sin que se haya colocado un bloque sobre otro, en estos momentos se están construyendo viviendas. El presidente de Canarias apunta que 10.500 familias podrán adquirir en propiedad su vivienda protegida de alquiler, en la que han vivido los últimos 25 años, y que el Plan de Vivienda aprobado en esta legislatura ha permitido dar ayudas al alquiler a 16.000 familias o empezar a construir 116 viviendas (ahora mismo en obra). Además de 208 viviendas de promociones privadas que cuentan con ayudas públicas, 695 viviendas que se construirán en cogobernanza con los ayuntamientos y las 407 adquiridas por Visocan.

Torres destaca el desbloqueo del Convenio de Carreteras y el aumento del 251% en la ejecución presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas

El presidente de Canarias destaca como un hito de la legislatura la solución definitiva que se ha dado al conflicto del Convenio de Carreteras. “Lo que antes eran portadas de ataques y desencuentros este Gobierno lo ha convertido en primeras planas que reflejan que hemos solucionado un problema de 1.000 millones, con 407 millones más para la ficha de ejecución de obras viarias en Canarias”, resalta.

Critica las propuestas de partidos de la oposición que defienden bajadas generalizadas de impuestos, pero “cuando estaban en los gobiernos, los subían”. Torres defiende los paquetes fiscales puntuales en lugar de la rebaja generalizada “porque esa fórmula no va a dar alivio a las familias y sí pérdida de ingresos públicos, centenares de millones de euros para Derechos Sociales, Sanidad y Educación. Pilares del estado de bienestar que para ese Gobierno son principios inquebrantables”. También recuerda que los cabildos se han posicionado en contra de las rebajas generalizadas de impuestos.

Torres puso en valora los acuerdos para la estabilización de personal en esta décima legislatura, tal u como se comprometió en su investidura. “Hoy puedo afirmar que hemos resuelto cuestiones históricas como, por ejemplo, la oferta pública de empleo del año 2015 y 2016, o también convocar los procesos de la oferta pública que no se hizo en el año 2017”, señala. También recuerda que se han incorporado más de 1.200 efectivos en esta área; que se han estabilizado cerca de 3.500 plazas y que se ha contratado de manera definitiva a otros 800 empleados públicos, “algo sin precedentes desde el año 1997”. Además, destaca la resolución del concurso de méritos del personal funcionario. “Negociando y llegando a puntos en común, se van a estabilizar

más de 20.000 empleos públicos en las distintas árera

El presidente de Canarias considera que la Agenda de Desarrollo Sostenible Canarias 2030 es un claro símbolo de diálogo, al igual que ha sido el Plan Reactiva “que es aportación de todos y de todas y que ha funcionado”, apunta Torres recordando que se pasó de 1.540 millones de euros previstos en 2021 a los realmente gestionados: 3.130 millones al acabar ese mismo año, el doble de lo proyectado.

El jefe del Ejecutivo también indica que, gracias al consenso, Canarias fue la primera comunidad que alcanzó un pacto con la patronal y los sindicatos para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres; que aumentaran los salarios en el sector turístico un 10,3 %, o que hayamos tenido leyes unánimemente aprobadas en este Parlamento, como la Ley de Renta de Ciudadanía, la Ley Trans, la Ley de Economía Social, la Ley de Cooperativas, la Ley de Cultura, o la última que ha sido aprobada con unanimidad, la Ley de Juventud, la semana pasada.