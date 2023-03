Torres desvela en la Cámara que el PSOE se personará en el ‘caso Mediador’

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se salió ayer del guión estrictamente pautado en su elaborado discurso para el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria para ofrecer un anuncio sobre el caso Mediador. No escondió su enfado por esta sórdida trama protagonizada por ya exmiembros de su partido y de su Gobierno, y que ha saltado a la luz en una etapa crucial, a tres meses de las elecciones del 28 de mayo, donde el presidente se veía con muy buenas perspectivas en las encuestas electorales.

Casi al final de su primera intervención por la mañana en el Parlamento canario, y tras hora y media de ofrecer una exhaustiva información sobre la gestión del Gobierno en estos cuatro años, Torres llegó al caso Mediador e introdujo un anuncio que no estaba en su discurso: los servicios jurídicos del Gobierno han evacuado el informe sobre este asunto y no perciben que haya causado perjuicios a los caudales públicos, por lo que el Ejecutivo no se puede personar como acusación particular, pero sí lo hará como partido el PSOE.

Dos de los encausados de esta trama eran miembros del Partido Socialista: Juan Bernardo Fuentes y Taiseht Fuentes (tío y sobrino), ambos directores generales de Ganadería del Gobierno regional sucesivamente durante esta legislatura, y el primero de ellos asimismo diputado en el Congreso por el PSOE.

De vuelta a sus papeles, el presidente se mostró contundente y exigió en la Cámara canaria que se investiguen al máximo los acontecimientos conocidos recientemente «que nos repugnan y nos avergüenzan», así como cualquier caso de presunta corrupción. Torres recalcó que si una persona se corrompe no significa que estén corrompidas las instituciones a las que ha pertenecido: «No se puede convertir en verdugos a quienes en realidad son las víctimas, y las víctimas son las personas honradas». «Quien se salte la ley, que caiga, pero que no se arrastre gratuita y falsamente a ninguna institución de nuestra tierra. Ni como ciudadano libre ni como cargo público lo permitiré», aseveró.

No obstante, pese a su enfado, Torres no pidió disculpas por este caso en su intervención de la mañana y pasó por encima del hecho de que a los dos directores generales de Ganadería los nombrara su Gobierno, algo que criticó posteriormente con dureza la oposición. Ya por la tarde, en el turno de réplicas, el presidente sí se disculpó por la implicación de dos exmiembros del PSOE en esta trama, si bien puntualizó que su partido fue «durísimo» con los dos cargos desde que se les investigó y fueron expulsados ipso facto de la formación.

Rendición de cuentas

Ángel Víctor Torres llegó al hemiciclo del Parlamento en medio de una gran expectación. En todo momento el caso Mediador flotaba en el ambiente. El presidente encaró con una gran exhaustividad de datos la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante toda la legislatura y valoró la estabilidad del pacto de las Flores, que será el único que llegue unido a final del mandato durante 12 años, remarcó.

En este sentido, agradeció a sus compañeros de alianza -NC, ASG y Podemos- el esfuerzo realizado en estos cuatro años, así como a los parlamentarios que lo han apoyado en los momentos difíciles. Para el presidente «tras todo lo acontecido, lo mejor está por venir».

Ya se sabía que el presidente iba a efectuar un extenso balance de la legislatura recordando los compromisos de su investidura, y aunque repitió en varias ocasiones que hacía autocrítica en cuestiones como la pobreza, Torres defendió a capa y espada la gestión en servicios sociales, en sanidad, en educación o en los esfuerzos para paliar la alta inflación, con los positivos datos de empleo o la bonanza en el turismo. «Canarias es hoy un territorio más sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social», enfatizó el presidente.

«Es la Canarias del consenso», dijo, y subrayó el esfuerzo presupuestario que ha habido en pilares básicos del Estado de bienestar, así como la resolución de «conflictos enquistados» con el Gobierno central, como el convenio de carreteras o las transferencias de costas.

Para sus socios de alianza, la intervención del presidente denotó que hay un gobierno de progreso y una hoja de ruta «real con proyectos de futuro». A juicio de la oposición, el Ejecutivo vive al margen de la realidad en cuestiones como la pobreza, la sanidad o los servicios sociales, al tiempo que sacó los colores al Gobierno por el caso Mediador.

Aparte de esta trama, el presidente también tuvo palabras para el caso Mascarillas del que, apuntilló, le «duele» porque todo el material «debió llegar» y ponerse al servicio de los ciudadanos, y por ello espera que «todo se aclare» por parte de la Justicia.

De nuevo enfrascado en su gestión, el presidente defendió el avance de Canarias en todos los parámetros, si bien, apuntó, hay que seguir progresando en erradicar la pobreza y evitar que la inflación llegue a los bolsillos de los canarios. En este contexto, puso énfasis en el aumento de las dotaciones para combatir la pobreza, y resaltó el incremento del número de personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas al alquiler. Además, aseguró, entre aplausos, que a finales del presente año desaparecerá en Canarias «la lista de espera, el triste y célebre limbo de la dependencia».

«Hace tres años, esa afirmación hubiese sido respondida con risas, mofas, como si fuera ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de algunos agoreros, que son incapaces de reconocer las cosas porque se mueven por otros intereses, esta es una de las mejores noticias que podemos tener en el ámbito social porque significa dar digna respuesta a las personas dependientes y cubrir una asignatura pendiente», sentenció.

Para hacer un diagnóstico preciso de la situación, el presidente explicó que ha encargado «el primer estudio que hable de la riqueza en Canarias», a fin de conocer realmente cómo está el equilibrio socioeconómico en las Islas y «hacer una redistribución más justa».

Según el presidente, pese a la inflación y la guerra de Ucrania, «Canarias sigue siendo fuerte y la recuperación en el sector turístico ha sido espectacular», y adelantó que la oferta de plazas este verano es un 12,4% superior a la del verano de 2019 y que en 2023 las Islas podrían superar los 20.000 millones de ingresos turísticos.

Torres efectuó asimismo varios anuncios, aunque la legislatura esté llegando a su fin. El presidente pidió un gran pacto canario contra la violencia machista. Además, avanzó que en el Consejo de Gobierno de mañana se aprobará la primera Estrategia del Chip, con la que se pretenden captar hasta 500 millones del Perte Chip (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica).

Además, expuso que el Consejo de Ministros aprobará también el jueves el nuevo Plan de Empleo Extraordinario de La Palma con 30 millones de euros más. Paradójicamente, el presidente se quejó del uso partidista que se está haciendo con la catástrofe de La Palma, para asegurar que la reconstrucción será labor de distintos gobiernos de Canarias «y no una cuestión de meses».

También anunció que en breve se remitirá al Estado la propuesta de declaración de Parque Nacional de Guguy para que se convierta en el quinto Parque Nacional de las Islas. Y recordó que en el Consejo de Ministros de ayer se aprobó el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, para la ubicación de aerogeneradores off shore, que beneficiará especialmente a Gran Canaria.

El presidente enumeró otros hitos como la resolución del conflicto de carreteras, haber recibido las mayores ayudas covid del país para las empresas y la mayor cantidad de fondos para energías limpias. Y, entre aplausos de nuevo, destacó que «por vez primera en la historia hay escuelas infantiles de cero a tres años que ofertan plazas públicas y gratuitas en centros que dependen del Gobierno de Canarias». Asimismo defendió que la apuesta por la Sanidad de este Gobierno, en los peores momentos de su historia, ha sido indiscutible, si bien hay que «seguir mejorando», reconoció.