Que nadie interrumpa este amor por nosotros mismos

Para los que gozan de la dicha de ser neófitos en esto de los debates sobre el estado de buena esperanza de Canarias. El primer día interviene el presidente. Como jamás hemos tenido un gran orador en la Presidencia (con las excepciones parciales, y estilísticamente muy alejadas, de Jerónimo Saavedra y Román Rodríguez) los discursos suelen zurcir datos con admoniciones pretendidamente emocionantes, evacuar torrentes de cifras y porcentajes, esculpir citas sobadas, el agua por el barranco y mi amor en el telar, todo ensalzado con el ritmo trepidante de un batería sordo. Después los grupos de la oposición le afean la cosa al presidente y el presidente les replica y la oposición replica y el presidente vuelve a replicar. El actual presidente, Ángel Víctor Torres, siempre replica con una expresión de disgusto socrático para evidencias que no entiende que la oposición no le entienda. A veces recuerda el consultorio de Elena Francis porque da consejos casi más maternales que paternales, como cuando le trasladó a Vidina Espino que reflexionase sobre la evolución de las contradicciones de su carrera política. Espino parecía incapaz de decidirse entre llamar a un psiquiatra o acercarse al confesionario de la iglesia más cercana.

En el segundo día (ayer) les toca el turno a los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno. Entonces el presidente puede descansar, porque no replica, sino que entra en un agradable juego de espejos donde pasean todos los narcisismos de los socios políticos. Los del pacto de las flores –una cursilería que les ha encantado a todos – no creen que hayan conseguido gestionar correctamente los intereses públicos en una etapa particularmente difícil, no. Creen que el Gobierno de Torres y compañía es el mejor de la historia de Canarias y sus logros lindan con lo milagroso. La única precaución retórica que toman es admitir que todo no está arreglado. ¿Qué quedan cosas por hacer? Por supuesto. Es el mismo mecanismo que emplea el presidente Torres habitualmente. Obviamente, se debe hacer más, y lo haremos, y perfeccionaremos lo ya realizado. Asombrosamente esta inanidad es considerada por la mayoría parlamentaria como “autocrítica”. Por ejemplo, Nayra Alemán, a la que sus compañeros se empeñan, cruelmente a que ejerza como portavoz del grupo socialista hasta el último día de la legislatura, casi considera una autocrítica vaticinar que el PSOE ganará de nuevo las elecciones y presidirá el Gobierno. Pura autocrítica, porque si trabajan con ese objetivo es para hacerlo mejor. Más autocrítica imposible. Y los datos son incontestables.

Fue un lugar común durante todo el pleno. Los datos son indiscutibles. Pero ocurre exactamente lo contrario. Los datos –y no las convicciones o los sentimientos – son discutibles. Se discute su contexto, se discute su interpretación, se discute su validez empírica, se discuten su evolución diacrónica, se discuten comparativamente. Sobre la creación de empleo en Canarias ni Torres ni sus compañeros realizaron el más tímido análisis del actual mercado laboral en el archipiélago. Y no señalo los contratos de trabajadores fijos discontinuos, aunque son miles. Simplemente me refiero a los trabajos por horas que abundan en pequeños y mediados comercios, y sus señorías solo deben acercarse a una gran superficie para comprobarlo. Te contrato cuatro horas y me haces seis y punto. Es no pisar la calle suponer que las 80.000 personas contratadas en las islas en el último año y medio cobran 1.000 euros netos mensuales. No los cobran. Por fortuna tales trabajadores agónicos no siguen estos debates superferolíticos. Podrían ocupar a patadas el Parlamento y no todo quien lo hace acaba de alcalde de La Laguna. Desde hace años se está creando en Canarias, economía ferozmente terciarizada y sociedad civil fuertemente dependiente de las administraciones públicas, un precariado que viene acompañado de la pauperización de las clases medias, pero solo ahora se nos intenta vender como un éxito de gestión. Para terminar de apuntalar una sociedad condenada a la pobreza se prometen innumerables viáticos, ayudas, subvenciones, préstamos. Se hincha el pecho gubernamental por la apertura de aulas escolares de cero a tres años y al mismo tiempo se prolonga una estúpida dieta financiera a las universidades canarias, estranguladas presupuestariamente. ¿Qué pensar de un diagnóstico económico presidencial que ni siquiera cita el PIB, ni el PIB per cápita, ni la renta familiar disponible, ni la productividad? Es tan asombroso que el presidente Torres no se refiera en dos horas de discurso a los fondos New Generation en Canarias. No lo hace porque su Gobierno – en particular sus responsables en Economía y Hacienda – no han sabido ni podido gestionarlos, encauzarlos, fertilizarlos. Es uno de los fracasos más miserables de este Ejecutivo tan estable que ni siquiera la oposición ha denunciado con la claridad analítica y la contundencia debida. Es un fiasco técnico, político, institucional.

Después de la señora Alemán le toco a Carmen Hernández, sin duda, la demagoga más formidable de la Cámara. Luis Campos es trabajador, redundante y didascálico, María Esther González encarna el rigor mortis económico siempre al servicio de don Román Rodríguez y sus perjúmenes, pero Hernández, es ese pequeño grupo de Nueva Canarias es puro entusiasmo demagógico. Se pasó todos el rato narrando la lucha entre el bien y el mal, es decir, entre la derecha y la izquierda (spoiler: ella está en la izquierda). Si hasta llegó a decir que en esta legislatura se había conquistado la Renta Ciudadana, a lo tanto se había opuesto la derecha, es decir, PP y Coalición. En realidad la Renta Ciudadana se incluyó en el Estatuto de Autonomía votado por todas las fuerzas políticas, salvo Podemos. Da exactamente igual. La señora Hernández sigue adelante en una verborrea que se agota en sí mismo y en una media docena de tópicos. Manuel Marrero, portavoz de Podemos, con su habitual tono y gestualidad de director de pompas fúnebres, proclamó que hay razones para el orgullo, la satisfacción y la alegría, y el que no se alegre es un fascista o algo así. También pidió que se acabe de una vez la guerra en Ucrania. Su fórmula para conseguirlo es que la gente se manifiesta en la calle por un alto el fuego inmediato. Me imagino a Putin asomado a un balcón del Kremlin y oteando a ver si distingue alguna manifestación en San Isidro o la Aldea de San Nicolás.

Lo mejor estuvo al final, con la actuación de Casimiro Curbelo para cerrar el espectáculo. Curbelo está tan por encima del bien y del mal, es y se percibe tan intocable, que puede llegar y soltar, en un párrafo crítico por el exceso de burocracia, que él se la salta para beneficiar a sus conciudadanos. «¿Saben cuántas gestiones hace este presidente del Cabildo para atender a ciudadanos gomeros a los que no le llega el turno en el hospital de referencia?» «Así, así», se contestó a sí mismo el todopoderoso moviendo los deditos. La expresión de Ángel Víctor Torres era un poema, y no un poema que le gustara. Otros diputados sonrían irónicamente. Solo le replicó, por una alusión no especialmente beligerante, Lucas Bravo de Laguna, diputado anfibio fruto de la alianza electoral – ya rota – entre CC y Unidos por Gran Canaria. Fue una bonita ocasión para escuchar su voz porque el señor Bravo de Laguna lleva casi cuatro años dedicado al dolce far niente. Defendió a su padre como una de los constructores de la democracia en Canarias y hasta en España. Para escuchar esas cosas más vale seguir oyendo a Casimiro, que reivindicó su regionalismo. El cronista es incapaz de entender eso. Casimiro Curbelo tampoco.