La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha emprendido acciones legales contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, presunto cerebro de la trama del conocido como 'caso Mediador', por diferentes declaraciones injuriosas y difamatorias que atentan contra la honorabilidad de la consejera, señalan fuentes de ese departamento.

Tacoronte vertió acusaciones en diferentes entrevistas en medios de comunicación en las que aseguraba que Vanoostende ha estado al tanto de actividades irregulares ocurridas en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, aseveraciones que son "rotundamente falsas y que atentan gravemente contra su honor familiar y profesional".

El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, anunció el pasado martes al finalizar su discurso en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que los servicios jurídicos del Gobierno no perciben en su informe que el 'caso Mediador' haya causado perjuicios a los caudales públicos, por lo que el Ejecutivo no se puede personar como acusación particular, pero sí lo hará como partido el PSOE.

Por su parte, el presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia de las islas, Manuel Domínguez, reconoció ayer que conoció hace algo más de un año, a través de un periodista, al intermediario del 'caso Mediador', el cual le quiso informar de maniobras en su contra, según aseguró este miércoles en declaraciones a los medios en el Parlamento de Canarias.