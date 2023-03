El sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez, que fue director general de la Consejería de Ganadería de Canarias, aseguró en su declaración judicial que fue "utilizado" por el empresario Antonio Navarro Tacoronte, alias 'mediador', al tiempo que se desmarcó completamente de la presunta trama de cobro de sobornos a empresarios locales a cambio de favores políticos.

Así se expresó en la declaración que prestó el pasado 16 de febrero ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, tras ser detenido como uno de los supuestos cabecillas, junto a su tío, Navarro Tacoronte y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según Fuentes Gutiérrez, conoció a Navarro Tacoronte en septiembre de 2020. El empresario insistió en ponerse en contacto con él a través de las redes sociales y luego a través de llamadas a su secretaria en la Dirección de Ganadería para concertar una cita.

"Él se presenta como parte de una empresa que viene a Canarias porque quiere invertir en el sector primario, en energías renovables", relató, detallando que tras ese primer encuentro empezaron a verse con más frecuencia: "Una semana sí, una semana no".

"A partir de ahí me pregunta qué posibilidades hay con el tema de subvenciones. Yo le digo que las subvenciones no son en este caso un desvío, sino por concurrencias. (*) Le explico los plazos de presentación, cuándo se abren los periodos. En ese momento, en 2020, no había posibilidad de concurrir", indicó.

Entonces, Fuentes Gutiérrez le habría aclarado a Navarro Tacoronte que no le tenían que convencer a él, sino "directamente al ganadero, al agricultor o a la cofradía de pescadores que quisiera hacer una inversión en energías renovables".

Fuentes Gutiérrez explicó que consideraba a Navarro Tacoronte como un "mediador de las empresas", "una especie de comercial", que facilitaba a las compañías que quisieran entablar contacto con la Consejería que efectivamente lo hicieran.

Ante la extrañeza del fiscal, que le preguntó directamente si eso era su "forma habitual de proceder como director general", recordándole una conversación en la que el 'mediador' le pide el nombre de "otras empresas que estén en situación de dificultad", Fuentes Gutiérrez, señaló que ahora, "a toro pasado", se daba cuenta de que Navarro Tacoronte pudo pensar que "ahí podía tener un gancho", si bien aseveró que no le proporcionó esos datos.

"Me siento, después de todo (...) que me ha utilizado el señor Navarro", afirmó, para añadir a continuación que, por contra, él no se habría aprovechado o beneficiado de nadie.

Una relación "normal entre tío y sobrino"

La instructora también puso el foco en la relación entre Juan Bernardo y Taishet Fuentes, así como en el vínculo de éste último con la asociación deportiva de su tío, a la que --según la investigación judicial-- los empresarios debían pagar un peaje de 5.000 euros para entrar en la maquinaria de la trama.

"Con la asociación no tengo ningún vínculo, ni siquiera era mi club de referencia cuando era niño ni el de mis hijos actual... Y la relación con él, pues la normal entre un tío y un sobrino", describió.

En esta línea, negó que ejerciera de "puente" entre 'Tito Berni' y los empresarios, afirmando al mismo tiempo que no conocía --ni conoce-- al general Espinosa. "No sé quién es", repitió en varias ocasiones.

Igualmente, negó haber pedido dinero a empresarios para la asociación deportiva o haber recibido comisión alguna por los importes abonados a la misma. Sobre esto, el fiscal le confrontó con una conversación grabada en la que habla con Navarro Tacoronte sobre "5.000 euros" a los que después se refieren como "5.000 bolígrafos" para dicha asociación. Fuentes Gutiérrez aseguró no acordarse. "Si está grabado, documentado, podemos verlo con detenimiento", ofreció.

Un 'Bizum' y una noche de hotel

Sí reconoció haber recibido un 'bizum' de uno de los empresarios vinculados a la trama, pero lo justificó manifestando que se trataba del reintegro de un préstamo que le hizo en dos ocasiones porque supuestamente al 'mediador' se le había olvidado la cartera. Según dijo, él le pidió a Navarro Tacoronte que le devolviera el dinero y quien le hizo la devolución fue el empresario Antonio Bautista.

Ante tal relato, la juez le replicó: "¿A usted acuden para que usted le logren subvenciones y es usted el que acaba dando dinero al empresario?". La instructora también cuestionó que se reuniera con empresarios que "precisaban de acceso a la administración" en hoteles en vez de en las dependencias oficiales, algo que Fuentes Gutiérrez achacó a que "el edificio cerraba a las 16.00 en la Consejería de Gran Canaria".

El fiscal también quiso saber si era "usual" que los empresarios pagaran las estancias en hoteles, aludiendo al caso de uno que abonó 2.500 euros por la estancia de varias personas, él incluido, durante una noche. Según Fuentes Navarro, él solía pagar sus habitaciones pero ese empresario y Navarro Tacoronte le insistieron en "que no". "Y yo: 'Que no, si esto no hay problema (en que lo pase como gasto)... Y no me dejaron pagar", precisó.

Frente a todo ello, la instructora le planteó si "es usual que se aloje con las personas que acuden a él como cargo público" y si era "consciente" de que "recibir dinero, transferencias o 'bizum'" siendo un trabajador público "puede ser interpretado como indicio de delito de cohecho cuanto menos", a lo que él contestó con un "no sé".

"Los regalos, los pagos, los hoteles, las prostitutas y demás que se han pagado durante el tiempo que se ha investigado, ¿lo considera normal en el ejercicio de la función pública?", espetó ella, obteniendo un "no" como respuesta.

En ese contexto de "reuniones de ocio", el fiscal trajo a colación "una conversación en la que se hace referencia a un catálogo" y en la que Fuentes Gutiérrez "manifiesta su impresión" sobre el mismo y "una serie de servicios". El sobrino de 'Tito Berni' lo enmarcó en una "broma", rematando nuevamente con un "no sé".