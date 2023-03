Abascal: "El PSOE tiene a montón de diputados metidos en una trama de horripilante de prostitución y cocaína"

Santiago Abascal sabe sin duda alguna levantar los ánimos de sus seguidores. Y para muestra, este sábado en un mitin en la Plaza de la Feria de la capital grancanaria, abarrotada, con unas 500 personas de todas las edades, incluso familias con niños, que ondeaban banderines de Vox y la bandera de España y tildaban de "¡traidor!" a Pedro Sánchez, aclamando a Abascal como "¡Presidente!" . El dirigente de Vox repartió estopa a mansalva durante los 34 minutos que duró su intervención en un ambiente muy caldeado, y no precisamente por el sol de justicia del mediodía, sino por un discurso sumamente duro contra el Gobierno de Sánchez, el PSOE, el PP e incluso contra los partidos nacionalistas canarios a los que llamó: "Vieja (en vez de Nueva) Canarias" y "Corrupción (en vez de Coalición) Canaria".

Ambos "partiduchos" dicen que no van a pactar ni por asomo con Vox, afirmó molesto, y preguntó al público retóricamente: " Entonces, ¿con quién van a pactar? ¿con el Partido Socialista, el partido de la prostitución, de la corrupción, con el que pacta con todos los enemigos de España? Pues que lo digan claro antes de las elecciones", espetó, haciendo un velada referencia al caso Mediador, al que no citó por el nombre, pero del que más adelante volvió a hablar, también tras criticar que el Ejecutivo de Sánchez está sumido en la incongruencia porque "mientras un día vota una ley para derogar la prostitución, después tiene un montón de diputados metidos en una trama horripilante con prostitución y cocaína", palabras que enfervorecieron el ambiente. Además el líder de Vox no se cortó en exclamar, a petición popular, que el Gobierno de Sánchez "es una mierda".

En este tono, el líder de la formación ultraderecha defendió la unidad de España frente a los separatistas que se se "inventan naciones", y en el caso de los partidos nacionalistas canarios volvió a cuestionar : "¿Qué es más importante ser una nacioncita insular o peninsular o ser una región de una de las patrias más importantes de la historia como es España?".

Abascal aprovechó la cercanía del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, para defenestrar las políticas de la ministras del Gobierno, a las que calificó de "pandilla de indocumentadas y de desaprensivas, que no saben hacer una ley, y cuando hacen una ley para proteger a la mujer sirve para que la mujer esté más insegura y para que a los violadores se le reduzca la pena", en referencia a la ley solo sí es sí. También se manifestó en contra de las cuotas de paridad defendidas por el Gobierno porque solo va a hacer que se aumente el número de ministros y el despilfarro, y afirmó que su partido no defiende cuotas si no la valía y si hay un gobierno solo de mujeres que lo haya. Y la Plaza de la Feria aplaudió.

Inmigración ilegal

Además de rechazar la ley trans, tuvo palabras para uno de sus temas más recurrentes: la inmigración ilegal. Abascal empezó esta gira, denominada España decide que hará por el país, el pasado viernes viernes en La Palma y en el mitin de este sábado criticó el lamentable estado de las personas que han perdido sus casas por el volcán y siguen sin recibir ayudas, malviviendo en infraestructuras metálicas o en habitaciones de hoteles: "Un chico me dijo que hasta ha perdido a su novia por esta situación", contó emocionado. Entonces, Abascal elevó el tono y criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene dinero par ayudar a esa gente palmera, solo impuestos abusivos y, por contra, se dedica con megáfono en mano a hacer un efecto llamada para que media África venga a España" y "dar y dar falsas promesas a personas de otras patrias".

El dirigente de ultraderecha aseguró que defiende la inmigración legal, y lo que no puede ser es que el Gobierno de Sánchez, con ese efecto llamada, "engañe a los inmigrantes ilegales, hace que pierdan la vida en el mar y financia asociaciones de tráfico de personas". Acto seguido reseñó, además, que muchos jóvenes españoles están sufriendo el paro. "No es cuestión de insolidaridad, es cuestión de sentido común", aseveró, porque es un Gobierno que "no tiene escrúpulos para prometer lo que no puede prometer y para que la gente pierda la vida en el mar, y después cuando llegan aquí acaban en la criminalidad y, además, muchos son incapaces de adaptarse porque vienen con unos esquemas culturales totalmente incompatibles", remarcó Abascal ante el aplausos de sus oyentes. Por ello, afirmó que da igual que insulten a Vox o que les llamen "racistas" por estas ideas. También cuestionó el cambio de postura de Pedro Sánchez con el Sáhara y dijo que era por intereses personales.

Para Abascal, el Gobierno "es culpable de las peores decisiones políticas tomadas de maneras desaprensiva y espalda de los intereses de los ciudadanos". A su juicio, "son una manada de desleales a España que tenían que haber dimitido hace mucho tiempo con todos los escándalos políticos en los que han metido el país", además de mentir a los españoles desde el primer día cuando Sánchez dijo que no iba a pactar con separatistas y al día siguiente lo hizo. "En Europa dimiten porque han copiado un párrafo de una o tesis doctoral", remarcó.

Es un gobierno instalado en "la traición" y que ha pactado con "todos los enemigos de España del orden constitucional" con unas políticas fiscales que hacen la vida imposible no solo a familias autónomos y a pequeños y medianos empresarios sino también a las grandes empresas que se van de España, enfatizó. Un gobierno que solo piensa en impuestos, para gastarse el dinero en actos para el "perreo feminista, en prostitución o en corrupción", profirió.

Por ello, defendió que se hagan consultas populares a los españoles sobre la inmigración, o decisiones como que no se exploren los recursos naturales, o sobre la ley trans. Para Abascal, el gobierno "no escucha" a los ciudadanos, no da soluciones a los jóvenes y se ríe de los mayores al decir que le sube las pensiones pero le cobra mas impuestos. Además se mofa de un señor "mayor" porque va a presentar la moción de censura, en referencia a Ramón Tamames.

Para Abascal, Sánchez "va lamiendo las botas de medio mundo y ha vendido la soberanía de España", además de ser un gobierno "liberticida" que se ha atrevido a a desenterrar muertos contra el criterio de su familia, en alusión a la ley de memoria histórica.

También criticó que la oposición "no hace nada" y Alberto Núñez Feijóo es más de lo mismo que Sánchez. No quiere apoyar la moción de censura contra el Gobierno del PSOE porque, sigue instalado en el el bipartidismo, "en el viejo turnismo y al PSOE no le importa nada que gobierne el PP, y al PP el PSOE porque cuando entran al poder no cambian las leyes". Además afirmó que si Sánchez ve que a medida que se acercan las elecciones no va a salir elegido, lo más seguro es que ni se presente por su ·"vanidad", y auguró que durante su presidencia española seguro que se busca un puesto en la OTAN.