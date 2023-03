El coronel jefe de Tenerife favoreció contratos de ‘Mon’ con la Guardia Civil

El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda Serrano, ha favorecido la adjudicación de contratos — sobre todo obras de reparación e impermeabilización— al constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León en los cuarteles de las islas de Tenerife, El Hierro y La Palma. Los encargos, veinte, se ejecutaron entre 2017 y 2021 a través de dos empresas de Tejera de León: Angrasurcor y Solocorcho.

Tejera de León, amigo de Tienda Serrano, aparece mencionado en el sumario del caso Mediador con ocasión de una reunión en noviembre de 2020 en el Gran Hotel de San Cristóbal de La Laguna con el general de división Francisco Espinosa Navas, también amigo suyo, y único encarcelado de los doce detenidos por la red de corrupción que investiga la titular del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo.

Tejera de León, conocido como ‘Mon’, fue investigado por Asuntos Internos de la Guardia Civil en una causa que se instruye en un juzgado de Madrid, como consecuencia de las obras que realizó entre 2016 y 2017 con Angrasurcor y Solocorcho en trece comandancias de la Guardia Civil: Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Toledo, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife.

Asuntos Internos rastreó los «enormes» incrementos de facturación e ingresos de las sociedades de ‘Mon’, en una causa judicial en Madrid en el que está imputado el teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava —ahora en la reserva, pero cuando se investigaron los hechos en 2016 y 2017, subdirector general de Apoyo e Innovación en la Dirección General en Madrid, uno de los altos mandos del instituto armado— por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.

Entre los años 2017 y 2021 las empresas de ‘Mon’ solo trabajaron en Canarias para la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. No hay ningún encargo desde la provincia de Las Palmas. No se le adjudica ninguna obra.

Este ‘veto’ al constructor lanzaroteño, pero afincado en Tenerife, preocupa al entonces teniente coronel Vázquez Jarava, quien desde Madrid, desde la sede de la dirección general de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, llama a la comandancia de Las Palmas dirigida por Ricardo Arranz para interceder a favor de ‘Mon’. El trato que pide Vázquez Jarava no lo comparte Arranz y las empresas de Tejera de León no obtienen ningún contrato. El coronel Ricardo Arranz había relevado a Francisco Espinosa en la jefatura de Las Palmas. El ahora general de división de la Guardia Civil encarcelado por el caso Mediador le había encargado cuando estaba al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, entre 2008 y 2012, a Tejera de León unas reformas en la cafería y en el salón de actos en el acuartelamiento de Vega de San José de la capital. Fueron las últimas hechas por ‘Mon’ en Las Palmas. Desde entonces no ha vuelto a realizar nada, ninguna obra, en esta provincia para el instituto armado.

Ante las puertas cerradas en Las Palmas ‘Mon’ se concentra en Santa Cruz de Tenerife, donde desde 2012 el coronel José Tienda Serrano asume la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil, la unidad de gestión y control del instituto armado en la provincia. Tienda, que no ha querido hacer declaraciones sobre el caso, toma el mando. Las dos sociedades de Tejera de León, Agrasurcor derevestimientos ecológicos basados en corcho, como informa en su página web— y Solocorcho —también dedicada a la misma especialidad— comienzan entonces a hacer obras para los acuartelamientos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero casi siempre con subcontratistas. En 2017 en el cuartel de La Orotava e Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, y en San Andrés y Sauces, en La Palma. En 2018 en La Palma, en Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Santa Cruz; y en Tenerife, en Tacoronte y Buenavista del Norte. En 2019 en San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. En 2020, en Candelaria y en 2021 en Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Icod y Buenavista del Norte. En total 20 adjudicaciones en cinco años, según consta en el portal de contratación del sector público.

Todos los encargos bajo la protección y encomienda del coronel jefe de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Tienda Serrano y ‘Mon’ son más que un alto mando del instituto armado y un constructor al que solo les une una relación contractual para la ejecución de unas obras.

Son años en los que la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife dispone de mucha liquidez. Tiene dinero para hacer obras. Tanto que el coronel jefe Tienda se excede. Y Madrid interviene.

Desde la jefatura de Asuntos Económicos del instituto armado se sustituye al interventor para controlar los disparatados gastos en el acuartelamiento. Se vigila con más rigor los créditos, la financiación y la salida de dinero. Tienda tiene buenos contactos en el estado mayor del cuerpo, donde están Espinosa y Vázquez Jarava. ‘Mon’, Tienda Serrano, y el general Espinosa, ahora en prisión por ser uno de principales líderes de la trama, aparecen en el caso Mediador.

En los más de tres mil folios de instrucción que lleva en diez tomos la juez Lorenzo-Cáceres solo aparecen juntos en tres folios. Son pocos, pero muy relevantes para esclarecer vínculos. Es una cita en noviembre de 2020. Espinosa y ‘Mon’ se hospedan en el mismo hotel. El Gran Hotel de La Laguna. Junto a ellos, según consta en un audio incorporado al sumario, están Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre al caso, junto al empresario Antonio Bautista Prado, conocido por El curita, un empresario castellano-manchego interesado en introducir su negocio de placas fotovoltaicas en las Islas también imputado en la causa.

La confianza entre Francisco Espinosa y José María Tienda es evidente, según se puede verificar en un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Mediador. Y sus colegas dicen que perfiles parecidos en cigarros puros y buena mesa. Ambos, Espinosa y Tienda, son amigos también de ‘Mon’. Este párrafo del sumario revela la complicidad entre el general y el coronel jefe de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife:

«Espinosa Navas recibe una llamada telefónica del coronel Tienda, el cual le indica que los suyos están buscando los papeles, comentándole el primero que acaba de dejar al ‘primo’, a lo que tienda le pregunta si está en Tenerife, respondiendo afirmativamente, que está medio borracho y repitiendo que acaba de dejar al ‘primo’. El coronel Tienda le comunica que está con Luis y que quiere hablar con él, indicándole Espinosa Navas que tiene una reunión y que llama a Luis en veinte minutos al teléfono del coronel Tienda».

Los agentes de Asunto Internos de la Guardia Civil no han podido identificar al ‘primo’ ni a ‘Luis’ al que se refieren el general de división Espinosa y el coronel Tienda. En esta reunión en Santa Cruz de Tenerife Navarro Tacoronte y ‘Mon’ hablan sobre cómo cerrar un negocio multimillonario en las explotaciones agroganaderas, la instalación de placas solares mediante el logro de fondos europeos, y la obtención de subvenciones con empresas ubicadas en la zona de baja tributación de Canarias (ZEC). «Navarro Tacoronte le dice a Mon que la entrada-exposición se la haga Bautista Prado y después él se lance», se lee en la trascripción del audio. En la cita está también Thaiset Fuentes —Navarro Tacoronte le pide que baje de la habitación— el exdirector general de Ganadería, sobrino del diputado del PSOE en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ambos también imputados en el caso Mediador.