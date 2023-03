Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias, el Nacionalista (CC-PNC-AHI) y el Popular, han puesto el foco durante el pleno extraordinario sobre el caso Mediador en la destitución de Taishet Fuentes como director general de Ganadería y la versión oficial sobre su motivación: pérdida de confianza.

El portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, y de los populares, Manuel Domínguez, han realizado una batería de preguntas al presidente, Ángel Víctor Torres, entre otras, si el nombramiento de Fuentes como director general fue "una imposición" del PSOE de Fuerteventura o por qué tras destituirlo lo designaron candidato a la alcaldía de Antigua.

Barragán ha repreguntado a Torres si sabía de la existencia de las imágenes en las que se ve a Taishet fuentes con una "actitud de dudosa moralidad" antes de destituirlo, y ha planteado que si lo apartaron de la Dirección General de Ganadería fue para "destinarlo a un puesto más seguro" porque el ejecutivo estaba siendo objeto de un chantaje.

Ha deslizado también que el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, que cesó tras el caso Mascarillas, "conocía esa grabación" y era consciente de que esto "le hacía mucho daño" al PSOE, y ha preguntado si aquel se lo trasladó a "algún consejero" y tras analizarse la situación decidieron destituirlo.

Y ha juzgado "poco creíble" que el presidente y la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, desconocieran que el mediador que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, "entraba con facilidad" a las dependencias de ese departamento y allí celebraba reuniones, cuando un asesor de la consejera y miembro del comité del PSOE de Gran Canaria, Daniel Ponce, "estaba al tanto" de esto y sin embargo sigue en el cargo y como candidato a la alcaldía de Moya.

Barragán ha dicho albergar "una duda razonable" sobre los motivos reales de la destitución de Taishet Fuentes, porque "en vez de ir a la raíz del problema" en el Gobierno optaron por "dar por cerrada la crisis" apartando al director de Ganadería "y esperar que no estallara el caso, pero estalló todo".

El PP acusa al PSOE de tomadura de pelo

Manuel Domínguez (PP) ha indicado que el caso Mediador "debería ser bochornoso" para el PSOE y para el Gobierno de Canarias porque "nace en su seno", pero sucede que para el portavoz del partido, Patxi López, "no hay caso y se queda tan ancho", cuando hay una investigación judicial desgajada en diferentes piezas separadas, de las que solo se conoce el contenido de una.

El líder del PP canario se ha preguntado si Torres y el PSOE "nos quieren tomar el pelo" y se ha planteado si merecen credibilidad con este tipo de afirmaciones, que solo tienen por objeto "que todo este escándalo quede en una simple anécdota".

En una segunda intervención, Manuel Domínguez, tras ser interpelado por su reunión en los aledaños del Parlamento con el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha replicado a Torres planteándole qué explicaciones tendría que dar él por haber "comido" con el administrador único de la empresa RR7, investigada en el caso Mascarillas, como atestigua "una foto de algún digital".

Se ha definido a sí mismo como "un iluso" al pensar que el presidente canario le respondería a sus preguntas y le ha reprochado que intente jugar al papel "de siempre", el de "víctima: pobre Ángel Víctor, no sabía nada, me he enterado por los medios", y que haya tratado de accionar "el ventilador" y "desviar la atención".

"No ha querido contestar y ha tratado de echar mierda al resto para que intente que no se hable del caso", ha terciado el nacionalista José Miguel Barragán.

Barragán ha criticado también que se intente "matar al mensajero" vilipendiándolo, pues "aun conociendo su perfil", ha añadido, "la justicia le ha otorgado la presunción de veracidad" sobre los detalles de la trama que ha ido deslizando.

Domínguez considera "una vergüenza" que el PP haya tenido que "empujar" al PSOE a personarse en la causa, y ha recordado que cuando lo hizo su partido fue tachado de "oportunista".

El mismo calificativo ha empleado para referirse a un vídeo manipulado que ha circulado en redes sociales sobre unas manifestaciones suyas después de trascender que se reuniera con el mediador y ha insinuado que el mismo fue creado por "gente cercana" al PSOE "más rancio, sucio, tramposo y oportunista de la historia".

"El refranero es muy sabio: el que con niños duerme, amanece mojado... a buen entendedor, pocas palabras bastan", ha zanjado.

José Miguel Barragán ha reprochado la actitud que tuvieron los partidos que hoy sustentan el pacto de las Flores cuando estuvieron en la oposición, poniendo como ejemplo paradigmático el caso Reparos y Fernando Clavijo, y ha garantizado que su partido ahora "no va a hacer leña del árbol caído".