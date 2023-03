El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno para pedir la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre el llamado "caso Cuarteles", es decir, sobre la presunta contratación irregular de una serie de obras en diferentes cuarteles del instituto armado, trama destapada por este medio. Horas más tarde, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha matizado que no es así. Lo que se ha acordado es que a la Comisión de Interior vayan pronto, quizá dentro de dos semanas, el ministro Fernando Grande-Marlaska y la directora del cuerpo, María Gámez, y den las explicaciones oportunas.

López, en rueda de prensa en el Congreso, ha dicho que tanto el Gobierno como los grupos con los que ha alcanzado dicho pacto han llegado a la conclusión de que "mejor que una comisión de investigación" sobre un asunto que permanece bajo secreto de sumario, según sus palabras, es más "eficaz y ágil" usar las comisiones ya creadas.

Porque a estas alturas de la legislatura crear una comisión de investigación puede ser infructuoso. Lleva tiempo, pues los pasos de registro, calificación por Mesa, aval de la Junta de Portavoces, "ok" del pleno, constitución, agenda de trabajo y calendario abarcan varios meses y queda menos de un año para que se convoquen las elecciones generales. Es una de las razones que ha dado el portavoz socialista, al igual que el riesgo de que personas que están siendo investigadas no digan nada si son citadas a dicha comisión de investigación y entonces la idea "no sirva para nada".

EH Bildu es uno de los grupos implicados. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, confirmó el acuerdo con el PSOE e indicó que junto a ERC formulará "una petición conjunta" para "ampliar la comisión de investigación relativa al caso Mediador e incluir las irregularidades en las obras de 200 cuarteles de la Guardia Civil", señala el grupo abertzale en un comunicado.

Neutralizar al PP

La pinza del PSOE con los independentistas catalanes y vascos ha permitido que las intenciones del PP para crear una comisión de investigación sobre el "caso Mediador" queden en nada. La Junta de Portavoces, reunida este martes, ha orillado la propuesta al rechazar incluirla en el orden del día de un pleno próximo.

Para ERC y para EH Bildu apoyar la propuesta de los populares significaría una muestra de incoherencia. "Es curioso y sorprendente que una formación como el PP, involucrada en numerosos casos de corrupción y condenada en firme por lucrarse con la trama Gürtel, se presente ahora como adalid contra la corrupción haciendo alarde de su hipocresía habitual", ha afirmado Aizpurua. "Oportunista" y kafkiano" han sido los apelativos empleados por Gabriel Rufián.

El portavoz de Esquerra, en rueda de prensa anterior a la de López, reconoció no obstante que era "difícil" para su grupo no respaldar la intención de los populares de investigar los encuentros y mediaciones que un empresario canario tuvo con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido en la trama como "Tito Berni". Pero también era "difícil" apoyar la pretensión del PP.

Conexión entre el caso Cuarteles y el caso Mediador

Así que, en palabras de Rufián, ERC comenzó a hablar con el PSOE qué hacer. El acuerdo es investigar el "caso Cuarteles", que tiene una conexión tangencial con el "Mediador". Un empresario presuntamente implicado en el segundo se habría beneficiado, con sus empresas, de esas contrataciones irregulares por obras en cuarteles de la Guardia Civil que luego, en algunos casos, ni se hacían. Un alto cargo está siendo investigado por ello. La Justicia inició las pesquisas en 2019.

Si bien Rufián ha defendido las comparecencias del general ya retirado Francisco Javier Espinosa, pieza clave del "caso Mediador", o del teniente general Vázquez Jarava, eje del "caso Cuarteles", López se ha referido a las probables de Marlaska y María Gámez. Y serían ante la Comisión de Interior. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido en la investigación con el mote "Tito Berni", iría a la Comisión de Regeneración Democrática, que preside Íñigo Errejón.

El diputado de Más País ha reconocido que un extremo así es difícil. Primero ha de sustanciarse la petición de comparecencia y la Mesa del Congreso remitiría la propuesta a la comisión que toque, que podría ser la que preside o no. Con todo, Errejón ha aceptado y respaldado el pacto PSOE-ERC-EH Bildu porque supera la solicitud del PP y porque su formación, y él en particular, quieren investigar "toda la corrupción".

Un tercer elemento sostiene el acuerdo que ha anunciado Rufián con el Gobierno: la aceleración de la constitución de la comisión sobre la Operación Cataluña. Patxi López anunció que así se haría la semana pasada. Se trata de que los grupos proponentes acuerden la composición de la mesa de dicha comisión y de que esto se agende en el Congreso.