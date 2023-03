El exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, colma la paciencia de la jueza instructora del caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, en varias ocasiones durante su declaración el 16 de febrero. La jueza le lanza varias llamadas de atención para cortar lo que entiende como faltas de respeto del investigado hacia ella y hacia el tribunal por las respuestas y el modo de responder que tiene ante las preguntas sobre su relación con la Asociación Deportiva Tetir, que en ese momento presidía su tío, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni y también investigado en el caso.

En la primera ocasión, Lorenzo-Cáceres le recrimina que la tutee. "No me tutee. Yo soy su señoría y a mí usted no me trata de tú. No está usted en la plaza tomándose un café", comenta, al tiempo que le recuerda que "está declarando en calidad de detenido en la sede judicial".

Ingresos y transferencias

Tras el incidente del tuteo, el interrogatorio continúa. A la pregunta clara de ¿cuál es su relación con la Asociación Deportiva Tetir para que haya sobre ella conversaciones de empresarios, ingresos y transferencias?, Taishet Fuentes responde que "ninguna", pero considera oportuno expresar su disposición a colaborar. La jueza le indica que "colaborar es aclarar, no enredar", atendiendo a que no está respondiendo a lo que se le pregunta.

Prosigue el interrogatorio para aclarar por qué el Antonio Bautista Prado le hace un ingreso por Bizum un día antes de una conversación en la que se hace referencia a 5.000 euros que le han conseguido para la Asociación Deportiva Tetir. "¿A qué se debe este pago?", pregunta la jueza y Taishet responde que era por un préstamo que él le había hecho previamente. "¿A un empresario, el director general de Ganadería le hace un préstamo?", inquiere la jueza, en un tono que deja claro que no da crédito a lo que escucha. Taishet balbucea que es en realidad por dos ocasiones en que le había dejado dinero. La jueza, por segunda vez le informa que está allí para declarar o no, si prefiere no hacerlo, pero que "la declaración es para aclarar los hechos y no para enredarlos". A su vez le espeta: "No haga perder el tiempo a la instrucción", en respuesta a lo que interpreta como maniobras de dilación del investigado en su declaración.

La declaración continúa. Dura en realidad 40 minutos. En ella, Taishet llega a decir que el dinero que recibió por Bizum de Bautista Prado era por dinero que dejó a Marco Antonio Navarro Tacoronte -el mediador- en dos ocasiones en las que pagó por este, que había olvidado la cartera.