‘Womansplaining’ legislativo

El mansplaining se produce cuando un hombre le explica algo a una mujer con formas condescendientes y desde la presunción, injustificada, de que esta desconoce de lo que se habla. El womansplaining no es lo contrario, seguramente porque no habrá tantos casos a la inversa, así que lo ocurrido ayer en el pleno del Parlamento no puede calificarse de womansplaining con total precisión, pero tal vez debería. Lo que sí resultó evidente es que desde la bancada de Podemos se le hizo un ejemplar mansplaining a la diputada del grupo mixto Vidina Espino, solo que lo hizo una mujer.

El capítulo en cuestión se produjo durante el debate de una proposición no de ley de NC sobre la actualización del catálogo de productos ortoprotésicos. La parlamentaria del mixto la apoyó pero precisó que habría sido más eficaz, dado que NC no solo tiene asientos en la Cámara, sino también en el Consejo de Gobierno, que los canaristas hubieran llevado su propuesta al Consejo cuando hace menos de un año se actualizó ese catálogo de material médico. Subió después a la tribuna, en su turno, la diputada de Podemos María del Río Sánchez, quien le hizo a Espino un mansplaining –a falta del término womansplaining– de manual. En un tono condescendiente y desde una evidente presunción de ignorancia, Sánchez brindó una explicación atropellada y para párvulos sobre la función de los grupos parlamentarios, ya que «hay gente», en clara alusión a Espino, «que todavía no lo sabe, y estamos acabando la legislatura». El resto del alegato no mejoró, sino que evidenció más si cabe ese mansplaining de manual: «No sé si tendrán ocasión de aprenderlo»; «a ver si escuchando se les va quedando un poquito»; «a ver si lo aprenden algunas personas»... La representante de Podemos llevaba una chapita violeta en la solapa. Espino respondió más tarde: «Luego hablan de sororidad».