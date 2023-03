Un ‘garbanzo negro’ en la moción

El ‘tito Berni’ no faltó a la cita, a la que estaba invitado de refilón, y el ‘caso Mediador” salió pronto a relucir. Por muy esperpéntica y atrabiliaria que se intuyera la moción de censura de Vox contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que se debatió este martes en el Congreso con el viejo profesor Ramón Tamames como candidato a sustituirle, la actualidad manda y uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos tiempos no tardó en aparecer. Lo sacó a la palestra el propio Tamames en su primera intervención, que no llegó ni de lejos a programa de gobierno, y lo hizo Sánchez en contestación, calificando de “garbanzo negro” al ex diputado socialista implicado en la trama, Juan Bernardo Fuentes. Y aunque el asunto no llegó a ocupar mucho tiempo en sus respectivas intervenciones, sí quedó en evidencia su capacidad tóxica para el Ejecutivo y para el PSOE en un contexto preelectoral como el que se está viviendo. Y para más inri, el propio personaje que da nombre al escándalo, Antonio Navarro Tacoronte, se personó en los aledaños del Congreso para poner más picante a la jornada asegurando que quería encontrarse con los diputados socialistas que niegan haber cenado con él

Pero antes que Tamames y Sánchez hablaran de Fuentes, considerado cabecilla político del ‘caso Mediador’, otro de los protagonistas de hoy ya lo había sacado a relucir. Solo diez minutos tardó el líder de Vox, Santiago Abascal, en mencionarlo. Cuando todavía el dirigente ultraderechista no había empezado ni siquiera a hilar el argumentario de fondo de su discurso, justificando el segundo intento de derribar al Ejecutivo de coalición por vía parlamentaria, ya vio la ocasión de sacar a pasear de manera implícita al ex diputado socialista canario. Lo hizo no tanto para resaltar aspectos de las presuntas ilegalidades de los implicados en la trama, cuanto para resumir con el personaje y su actitud algunas de las “indignidades” que, según él, vive la legislatura con el actual Gobierno de coalición y justifican la censura contra Sánchez. “Estamos seguros de que es imposible rebajar aún más la dignidad de esta legislatura y de un Parlamento que ha elegido como presidente a un señor que tardó 24 horas en engañar a sus propios electores y que desde entonces semana tras semana se sube a esta tribuna y miente a los españoles mientras los sobrinos del ‘tío Berni’ y el bueno de Patxi (López, portavoz del PSOE en el Congreso), siempre haciéndose perdonar lo suyo (...), se irán de fiesta como hicieron después de la anterior moción de censura cuando los españoles padecían severas restricciones”, afirmó Abascal en referencia a la asistencia de cinco diputados socialistas, además del propio Fuentes, a una cena en un restaurante de Madrid con el mediador de la trama, Antonio Navarro, y otros empresarios implicados. Abascal se refería de manera implícita a la investigación interna del grupo parlamentario socialista que limitaba a cinco diputados, además del propio Fuentes, los que asistieron a una cena junto a Antonio Navarro, y que en ningún caso tenían relación alguna con la red de extorsión a empresarios, ni participaron en las fiestas en prostíbulos que éste organizó para los empresarios a los que se pretendía captar para la red. Las diversas, y en ocasiones capciosas, referencias de Abascal a la participación socialista en el ‘caso Mediador’ por la implicación en el mismo del ex diputado majorero, motivó una contundente réplica del presidente del Gobierno en un tono y con una intención que pretendía responder también a las acusaciones que al respecto hace el PP. Así, mientras argumentaba sobre los posibles motivos que Vox encontrara para presentar la moción de censura (la unidad de España, la Constitución, la economía...ninguna de ellas justificada a su juicio), Sánchez se preguntaba si acaso era por la corrupción, señalando en este sentido que “resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro (en referencia a Fuentes), cuando ustedes estuvieron chapoteando en la olla de la corrupción”. Además, recordó que el propio Abascal “estuvo cerca de la olla” durante su etapa en el PP. Encubrimiento Tamames siguió la senda que había marcado Abascal y mencionó las “corrupciones de ultima hora cuyos límites todavía no conocemos”, como la de “el ‘tito Berni’ y sus colegas, todos ellos en estos momentos investigados”. Denunció en este sentido el acuerdo alcanzado para “centrar la investigación, menos aguda seguramente, no en una comisión especial, sino en una comisión pactada aquí (el Congreso) entre algunos grupos indebidamente”, en referencia al PSOE y sus socios parlamentario, ERC y Bildu fundamentalmente. “Están tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte precisamente en sede parlamentaria, y es la primera vez que ocurre semejante cosa, que tengan aquí en sus despachos algunos su propia oficina de transacciones ilegales”, recalcó el candidato. Sánchez, sin embargo, evitó ya en su réplica a Tamames insistir en la cuestión. Ramón Tamames: "Es la primera vez que ocurre que tengan aquí (en el Congreso), en sus despachos, algunos su propia oficina de transacciones ilegales” Una de las dudas que se planteaban antes del inicio de la sesión era sobre si el candidato, el presidente, o los diferentes grupos parlamentarios harían hincapié en los dos casos de corrupción con epicentro en Canarias, el ‘caso Mediador’ y el ‘caso Cuarteles’, que han estado dominando el debate político nacional de las últimas semanas y que el Gobierno y el PSOE trataban se sacar de foco mediático. Si bien la trama relacionada con la contratación fraudulenta, supuestamente, de obras en cuarteles de la Guardia Civil en la que están implicados varios altos mandos del Instituto Armado no ha sido mencionada en los respectivos cara a cara de Abascal y Tamanes con Sánchez, sí lo ha hecho la relacionado con el otro escándalo político que afecta a los socialistas con su ex diputado como foco principal de atención. Ramón Tamames, por ejemplo, no ha dudado en incluirlo en la lista de justificaciones para la moción de censura. Y aunque el candidato no lo mencionaba en su intervención original que el medio digital ‘eldiario.es’ desveló la semana pasada, sí lo acabó incorporando en la versión definitiva, seguramente constatando que una cuestión de actualidad política tan relevante no podía quedar fuera. Navarro Tacoronte: “He venido para intentar ver la cara a los congresistas que estuvieron conmigo, los que niegan la mayor” Navarro, en las puertas del Congreso Como colofón al espectáculo, el propio Navarro Tacoronte lo puso todo de su parte para confirmar el protagonismo que ‘su’ caso merecía en el debate parlamentario apareciendo de improviso en las puertas de entrada al patio del Congreso para dar su versión e insistir en que a la famosa cena del restaurante Ramses asistieron al menos 15 diputados y diputadas del PSOE. “He venido para intentar ver la cara a los congresistas que estuvieron conmigo, los que niegan la mayor, menos los cinco que sí han reconocido que sí estuvieron. Voy a ver si veo a alguno y dicen que no han estado”, afirmó quien hizo de puente entre la trama política y la empresarial en la trama que investiga el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife. “No vengo a provocar a nadie, pero ya vale”, recalcó. Sobre si esos diputados que le acompañaron a la cena habían cobrado alguna comisión por supuestas gestiones en el ámbito político a favor de los empresarios implicados, aseguró que “cenar no es delito, el delito es que te lo pague un empresario”, para preguntarse a continuación: ¿o ustedes creen que se van a cenar con quince congresistas del PSOE por la cara?, ¿once mil pavos de cena por la cara? O el empresario es tonto o soy tonto, o lo era Juan Bernardo (Fuentes) que los traía”. “Está más que acreditado que había quince diputados, está en el sumario. Van a salir, no se preocupen. Dicen que van a ponerme querellas, pero no tengo ninguna, y las que pongan que las paguen con su dinero”, resaltó.