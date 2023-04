La jueza del caso Mediador ha citado a declarar el día 31 de marzo a las 10.00 horas de la mañana A. P. S., la examante del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y único encarcelado por el momento. Deberá acudir en calidad de testigo.

Así consta en una providencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, y en la que se acuerda igualmente citar como testigo al empresario Luis Monzón, ligado a una empresa turística, que tenía relación de amistad con el general imputado, adelantó Europa Press.

Según recoge el sumario de la causa, el general llegó a pedir al considerado como intermediario de la trama Mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, y a otro empresario que debían contratar a su amante por 3.000 euros al mes como administrativa.

Por su parte, Monzón habría sido una de las personas a las que Espinosa contactó para que otros imputado se abrieran camino en sus negocios en Canarias. En su declaración ante la jueza, Espinosa indicó que habría realizado gestiones para que empresarios de Canarias se reunieran con Antonio Bautista -también investigado- para intentar colocar placas solares en sus negocios isleños.

Una de esas empresas era un grupo turístico de la región, si bien el general explicó que no llegaron a buen puerto y que él solo hizo las presentaciones porque quería que Bautista le diera trabajo tras las jubilación. "Por eso me esforcé en intentar que él se entrevistara con personas de esa empresa, pero no impulsé la contratación obligando a nadie", añadió.

Estas dos declaraciones giran en torno a la figura de Espinosa, sobre quien hace escasos días la jueza también acordó que se le prohibiera disponer de sus bienes inmuebles.

En el caso Mediador se investiga la presunta existencia de una trama encabezada por el general, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez y Antonio Navarro Tacoronte -el mediador- que se habría dedicado a cobrar mordidas a empresarios canarios y peninsulares a cambio de favores políticos.

Hasta el momento son doce los investigados. Solo el general permanece en prisión provisional, el resto está en libertad con lo cargos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Acusación unificada

De otra parte, la jueza resolvió el pasado miércoles a favor de que se personen en la causa las seis partes que habían solicitado ejercer la acción popular -PSOE, PP, Vox, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el partido del sur de Tenerife Fuerza Canarias y la Organización de Consumidores y Usuarios de Agua-, pero deberán conformar una sola acusación. Es decir, deberán ponerse de acuerdo para que haya una sola querella y un solo letrado a fin deque no se produzcan dilaciones en la causa.

En el momento en que se conforme esa acusación "unificada, conjunta y simultánea", tal y como pide la magistrada, esta estudiará la solicitud que hacen tanto Vox como Fuerza Canarias, de presión para el exdiputado del PSOE. Esa era de hecho la primera intención de Lorenzo-Cáceres cuando le tomó declaración a mediados de febrero, pero se frustró por la única acusación presente en la causa hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió medida cautelar alguna para él.