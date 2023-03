Díaz defiende la causa saharaui y promete bajar el paro de los jóvenes

Yolanda Díaz quiere sumar y ayer lo demostró en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, ante medio millar de personas, haciendo suyos temas controvertidos, pero reclamados por distintos sectores de las Islas, que chocan de lleno con los miembros de su propio Gobierno y entre los socios del pacto de las Flores en Canarias: la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo apoyó la causa saharaui frente al viraje de Pedro Sánchez a favor del plan autonomista de Marruecos sobre el Sáhara Occidental (aplausos). Celebró el «¡No al salto de Chira-Soria!» que, a viva voz, entonó desde el escenario uno de los jóvenes que la acompañaron y que enfervorizó al público -una obra que apoya el PSOE y NC en el Ejecutivo canario-. Y secundó que en las Islas los nómadas digitales pueden encarecer el precio de las viviendas -ASG, que lidera la Consejería de Turismo canaria, es firme defensora de este tipo de visitantes al Archipiélago-.

«¡Viva el acento canario!», jaleó Díaz desde el escenario, en una intervención que sumó pasiones y muestras de apoyo constantes. Además, se adhirió a los 30 segundos de silencio que pidió otro de sus compañeros de escenario, el periodista canario Txema Santana, en memoria de las 7.000 personas migrantes muertas en la ruta atlántica hacia las Islas, un momento que se vivió con alguna lágrima y que culminó con un:¡Justicia, no los olvidemos!».

Entre los asistentes se encontraba la plana mayor de Podemos en el Gobierno canario, menos Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Pero sí estaban, sonrientes y participativas, las viceconsejeras de Derechos Sociales y de Igualdad y Diversidad, Gemma Martínez y Silvia Jaén, respectivamente; el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, y, entre otros, los diputados del Parlamento regional Manuel Marrero y María del Río. También se encontraban representantes de Equo, Reunir, Izquierda Unida, Los Verdes y Proyecto Drago, estos últimos compañeros de Alberto Rodríguez que no acudió al acto, pero sí mantuvo un encuentro con Díaz en Telde, por las imágenes que el tinerfeño compartió en Twitter para mostrar su sintonía con la titular de Trabajo. Además, asistieron al encuentro miembros de los sindicatos CCOO y UGT.

La vicepresidenta recaló ayer en Canarias para culminar la gira territorial del proceso de escucha de Sumar, antes de que el 2 de abril celebre el acto de balance de su fase de consulta con la sociedad civil y donde se prevé que anuncie la decisión de su candidatura a la Presidencia del Gobierno, como le ha reclamado que aclare Podemos. Díaz aseguró en su intervención que tiene ya proyecto para ganar un país, un sueño, «en el que no sobra nadie» y en el que participan un millar de personas organizadas en 35 grupos de trabajo. «Tenemos ideas, imaginación, esperanza y queremos soñar porque cuando no se sueña no hay futuro. Ante un cambio de época, tenemos que cambiar las políticas públicas. Queremos cambiar España con diversidad y acentos propios. Necesitamos a todo el mundo, esto no va de ganar unas elecciones, sino de ganar un país, y para eso no sobra nadie», subrayó Díaz.

Acto seguido, remarcó que en este proyecto es bienvenido todo aquel que quiera sumar, «piense lo que piense, porque no se le pide carné a nadie». Para Yolanda Díaz, la misión que se plantea Sumar es «atender a la gente que está afuera», no hablar de sí mismo. «No se gana un país defendiendo una mesa camilla y hablando de listas electorales», enfatizó.

«Lo importante es demostrar a este país que aunque tengamos matices, la diversidad es riqueza», resaltó. «Si demostramos, también en Canarias, que estamos a la altura del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, vamos a conseguir ganar el país, ser felices y querer a la gente» , expuso.

Yolanda Díaz recordó que su proceso de escucha comenzó en su tierra, Lugo, la periferia de España, de la que se siente muy orgullosa, y quiso que culminara en Canarias, la ultraperiferia de la UE, una tierra diversa de la que también se siente «muy orgullosa». Señaló que podía haber venido a Canarias a firmar el Plan de Empleo de La Palma, por ser un buen plan, pero no fue así: lo hizo cuando en pandemia la economía canaria dependiente del turismo «se desplomó», poniendo recursos públicos por encima de los 4.000 millones de euros para que las Islas salieran a flote. «El 38% de los trabajadores canarios se acogieron a un ERTE. ¿Os imagináis que no hubiéramos desplegado este mecanismo?», cuestionó. Para Díaz, el «viejo bipartidismo (PP y PSOE)» decidió la dependencia económica del turismo en las Islas y del sector servicios. «Hay unos pocos que se hacen muy ricos y muchos que sufren el paro y la desigualdad. Pese a bajar el porcentaje de desempleo, es una vergüenza que tengamos una tasa del 39% de paro juvenil en Canarias», sentenció.

Jóvenes

Ante ello se marcó el «reto» de corregir la situación de los jóvenes en el Archipiélago. No obstante, resaltó que Canarias tiene hoy un millón de personas trabajando. «Nunca hubo tanta gente trabajando en las Islas», expuso, para matizar que queda aún mucho por hacer. «Desde Sumar estamos defendiendo un modelo productivo diferente, también para Canarias, que genere riqueza de manera democrática y que sea respetuoso con el medio ambiente. Queremos ser un país comprometido con la descarbonización de la economía pero queremos que ese modelo sea democrático, no oligopolios. Tres grandes empresas se están haciendo de oro con las renovables», aseveró.

Díaz hizo especial hincapié en que Canarias tiene futuro pero debe cerrar brechas y desigualdades, cambiando el modelo productivo y respetando la cultura de las Islas. «Imaginad si en Canarias no hubiéramos actuado con Thomas Cook, o si decidiéramos que no invirtiéramos en autónomos», reflexionó. Del mismo modo, se cuestionó qué hubiera pasado si a las trabajadoras del hogar no se les hubiera dado un subsidio por desempleo. «Hemos demostrado que aplicando otras políticas públicas fuimos eficientes económicamente por primera vez en la historia de nuestro país», para resaltar las diferentes formas de actuación entre las crisis de 2008, gestionada por el PP, y la de la pandemia. La ministra de Trabajo anunció la aprobación durante los próximas días de nuevas leyes relacionadas con la economía social y solidaria, así como la nueva ley del «mal llamado» estatuto del becario.

En el turno de preguntas, y en respuesta a dos participantes saharauis asistentes al acto, la vicepresidenta manifestó su apoyo a la causa del pueblo saharaui, contradiciendo así la postura del presidente, Pedro Sánchez, quien se ha mostrado a favor del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aseguró que «a los dos minutos de conocer el viraje de Pedro Sánchez» a favor de Marruecos, lo rechazó rotundamente. «Sumar defiende al pueblo saharaui», sentenció.