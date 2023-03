NC devuelve 6.848 euros de una subvención a instancias del Tribunal de Cuentas

Nueva Canarias (NC) se vio obligada a devolver 6.848 euros a instancias del Tribunal de Cuentas de una subvención concedida por el Ministerio del Interior en concepto de gastos de seguridad y cuya liquidación no justificó en los años 2015 y 2016. En su último informe fiscalizador sobre las finanzas de los partidos políticos y las fundaciones vinculadas a los mismos, el Tribunal indicaba que una serie de partidos no gastaron todas las subvenciones recibidas para cubrir gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon en su momento para hacer frente a posibles actos terroristas. Estas ayudas tienen carácter de subvenciones finalistas, por lo que la ley establece que el dinero no gastado debe devolverse.

