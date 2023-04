Los fondos europeos ‘lastrarán’ la ejecución presupuestaria hasta 2026

Los fondos extraordinarios europeos, y en concreto los del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), van a empañar en los próximos años los niveles de ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma. Es algo que dan por descontado en el Gobierno de Canarias y que obedece a las peculiaridades de un instrumento de financiación sin precedentes en la Unión Europea (UE). Sin precedentes tanto por su elevada cuantía como por las singularidades contables, por así decirlo, que implica. En el Ejecutivo achacan precisamente a estas singularidades el hecho de que los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, en particular los relativos a la inversión pública, dejen una fotografía que dista un trecho de la que ha venido mostrando el mismo Gobierno regional.

En lo relacionado con la ejecución presupuestaria, las cifras que a la postre van a misa son las que publica la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, organismo dependiente del Ministerio dirigido por María Jesús Montero. Estas muestran que en 2022 se quedó sin ejecutar, esto es, sin gastar o sin invertir de manera efectiva, un montante de 616,4 millones de euros destinado justamente para inversiones. Un importe que equivale, exactamente, al 35,41% de los 1.740,7 millones consignados para inversión en las cuentas públicas autonómicas del año pasado. Dicho de otro modo: el Gobierno de Canarias y todo su entramado de entidades dependientes ejecutaron un 64,59% de lo presupuestado en los capítulos VI –el de las inversiones reales o directas– y VII –el de las transferencias de capital, donde se consignan los dineros que el Ejecutivo envía a otras administraciones, como cabildos y ayuntamientos, para que sean estas las que los inviertan–. Un 64,59% de ejecución en materia de inversiones no es per se un mal porcentaje, máxime en una Comunidad Autónoma que no precisamente se caracteriza por unos altos niveles históricos. Sin embargo, son más de quince puntos por debajo del 80,04% en que el propio Gobierno canario había cifrado la ejecución de las inversiones en 2022. Así que la foto del Ministerio de Hacienda es bastante peor que la del Ejecutivo isleño. ¿Por qué? Porque una, la del Ministerio, ofrece la imagen incluidos los fondos del MRR, y la otra, la del Gobierno regional, sin incluir los fondos del MRR.

De los 493 millones para inversiones con cargo al MRR solo pudieron gastarse en 2022 menos de 134

De entrada hay que dejar claro que en la Consejería de Hacienda, que dirige el vicepresidente Román Rodríguez, no cuestionan los datos publicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y adelantados por este diario. Entre otras cosas porque el Ministerio ofrece las cifras definitivas de la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas sobre la base de la información que le suministran sus respectivos Gobiernos. Eso no quita para que desde la consejería puntualicen que la fotografía que mejor muestra el esfuerzo inversor del Ejecutivo del Archipiélago a lo largo de 2022 sea la que excluye los dineros del MRR. ¿Por qué motivo? Porque parte de los fondos del MRR que se presupuestaron para 2022, como también ocurrirá con parte de los presupuestados para este año y para los que vendrán de aquí a 2026 –el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para ejecutar todos los dineros del mecanismo–, no podía ejecutarse, gastarse o invertirse de manera efectiva en 2022. Es decir, había que presupuestarlos a sabiendas de que no iban a ejecutarse, no al menos en sentido estricto, en 2022. Era necesario hacerlo, aseguran desde la Consejería de Hacienda, para iniciar los trámites –los anuncios, las licitaciones, las convocatorias...– que permitirán ejecutar los fondos, sensu stricto, a lo largo de este o de los siguientes años de aquí a 2026. En otras palabras: una parte se presupuesta pero no se ejecuta, y ocurre que en 2022 fue la mayor parte, lo que de algún modo empaña los niveles de ejecución presupuestaria, más si cabe en lo relacionado con las inversiones. Esta es la razón por la que el Gobierno canario decidió presentar los datos una vez excluida esa parte inejecutable del MRR –por más que estuviera presupuestada– en 2022. Una parte que, en cambio, el Ministerio de Hacienda sí considera como cualquier otra inversión prevista digamos ordinaria. El resultado son esas dos distintas fotografías de la ejecución de la inversión pública.

En la Consejería de Hacienda entienden que el montante ‘real’ no ejecutado es de unos 232 millones

Las cuentas públicas autonómicas del pasado ejercicio incluyeron 493,4 millones de euros para inversiones con cargo al MRR. Pero de ese total solo se gastaron o ejecutaron poco más de 133,6 millones, un 27%. La diferencia entre lo que se consignó y lo que en verdad se invirtió llega a cerca de 360 millones de euros. Una cuantía más que notable que el Ministerio de Hacienda no excluye de los datos definitivos de la ejecución presupuestaria –de ahí que la suma que quedó sin invertir se eleve por encima de los 600 millones– pero que la Consejería de Hacienda opta por sacar de la ecuación por esas peculiaridades del MRR. Por eso el montante no ejecutado se reduce al parecer del Ejecutivo canario a unos 232 millones de euros.

El viceconsejero de Hacienda del Gobierno del Archipiélago, Fermín Delgado, explicó este lunes que la decisión de presentar así los datos no es en absoluto azarosa ni caprichosa. Delgado puso el ejemplo de los cien millones para turismo recibidos del MRR el pasado 31 de diciembre, una cantidad que por razones obvias no pudo ejecutarse en 2022 –el dinero llegó sobre la bocina– pero que a efectos presupuestarios sería una cantidad no ejecutada correspondiente a 2022.

El número dos de la Consejería de Hacienda justificó la fórmula escogida por el Ejecutivo a la hora de presentar las cifras y porcentajes –cabe insistir en que al fin y a la postre es la información del Ministerio la que va a misa– en la necesidad de contar con datos homogéneos que, entre otras cosas, permitan una comparación más certera con los de los anteriores ejercicios, en los que no se produjo esa especie de distorsión generada por el MRR. En este sentido, Delgado recordó que la Comisión Europea determinó en su momento que los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia no tendrán la consideración de ingresos a efectos de contabilidad pública hasta que efectivamente se gasten, de forma que su incidencia en el déficit público de países y regiones sea neutra.