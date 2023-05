Más de 2.000 trabajadores muestran "músculo" en la calle y reclaman una subida salarial

Una marea de trabajadores se ha lanzado esta mañana a las calles de Canarias para celebrar un Primero de Mayo marcado por la reivindicación de subidas salariales frente a la escalada de precios y un mayor y más justo reparto de la riqueza. La cercanía de la celebración de las elecciones autonómicas y generales también han marcado una jornada en la que los sindicatos han querido "mostrar músculo" para dejar claro que no están dispuestos a renunciar a ninguno de los derechos conquistados en los últimos años, gobierne quien gobierne. Así lo han expresado los representantes de lo sindicatos convocantes -CCOO, UGT Y USO- que realizaron el recorrido por la capital grancanaria desde el Parque San Telmo hasta la Plaza Santa Ana con pancartas, tambores y pitos. En torno a unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, en torno al millar, según fuentes policiales, se dieron cita en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, donde el sol y el calor protagonizaron la jornada.

El secretario de organización de UGT Canarias, Héctor Fajardo, aprovechó la cita para recordar a la patronal que si no se produce un incremento de los salarios "a corto plazo", los sindicatos no tienen "miedo" al conflicto. "No tenemos miedo al conflicto y estamos dispuestos a visualizarlo y a radicalizar no solamente el discurso, sino también las posiciones en las mesas de negociación y en la calle", advirtió antes de comenzar la marcha.

El representante insistió en la importancia de este 1 de mayo al estar a las puertas de unas elecciones autonómicas y al existir una "posibilidad real de regresión de derechos laborales". "La derecha ya ha anunciado su intención de derogar muchas leyes de progreso, por lo que el movimiento obrero está preparado para ser dique de contención contra los movimientos de extrema derecha y fascistas", aclaró Fajardo. Por ello, incidió en que dar una imagen de unidad del movimiento obrero es clave para no perder derechos y recuperar otros "que aún no se han recuperado" como las indemnizaciones por despido.

CCOO y UGT han convocado este 1 de Mayo manifestaciones en más de 70 ciudades de España en un contexto de tensión con la patronal por el estancamiento de la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En las Islas han tenido lugar cinco actos diferentes; dos manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dos concentraciones en Santa Cruz de Palma y Puerto del Rosario (Fuerteventura) y un acto de lectura de Manifestación del Día del Trabajo en Teguise (Lanzarote).