El doble filo de las huelgas en campaña

Los gobiernos canario y central se enfrentan a conflictos laborales de envergadura cuando a nivel autonómico en unos días comienza la campaña electoral y en poco más de tres semanas el Ejecutivo regional entrará en funciones por la cita electoral del 28-M hasta julio, que se constituirá el nuevo Gobierno salido de las urnas. A partir de ese día el Ejecutivo no puede tomar decisiones que supongan un incremento del gasto público o impliquen una afectación presupuestaria que tenga que ser aprobada por el Consejo de Gobierno o el Parlamento, órgano que se disolvió el pasado 4 de abril por la convocatoria de los comicios.

Cualquier reivindicación de incrementos retributivos de empleados que reciban su salario de la Administración pública entra en terreno resbaladizo en estas fechas preelectorales. Los conflictos laborales tiene una cara y una cruz: supone una presión añadida sobre el Gobierno de turno por la cercanía de las elecciones y la imagen negativa que suponen las protestas laborales, pero también implica el riesgo de que el Ejecutivo no puede adquirir compromisos que supongan incremento del gasto y de los presupuestos cuando se entra en fase de campaña y en funciones. Esta situación de inestabilidad laboral también afecta de la misma forma a otras administraciones, caso de los cabildos y los ayuntamientos.

En sus últimas semanas de gestión, el pacto de las flores se enfrenta a un conflicto sensible y complicado ante la huelga de médicos convocada por los dos sindicatos mayoritarios en las dos provincias canarias. El titular de Sanidad, Blas Trujillo, ya ha avisado en varias ocasiones que ante las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa los galenos lo normal es que sea el próximo Gobierno autonómico el que asuma la negociación y adquiera los compromisos económicos que considere convenientes en plenitud de facultades ejecutivas y legislativas. «El Gobierno estudia, es consciente y avala que podamos discutir en cualquier momento de mejoras retributivas, laborales, con todo el personal del sistema sanitario, no solo con una parte», aseguró. Sin embargo, consideró que «eso sería una tarea propia de un nuevo gobierno ante un nuevo escenario de partidas presupuestarias».

Lo cierto es que las organizaciones sindicales hacen uso de estas fechas para convocar conflictos laborales con el fin de acelerar negociaciones y buscar el diálogo que pueda estar estancado en otro tipo de circunstancias. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el conflicto planteado por la Policía Local de Telde, que exige que se le pague las horas extras realizadas y los atrasos que les debe el Ayuntamiento, que también se encuentra a punto de entrar en funciones apurando las últimas semanas antes de la cita electoral.

Asuntos ordinarios

Desde el punto de vista estrictamente legal las administraciones públicas que están en funciones solo pueden gestionar los asuntos ordinarios del día a día y que no excedan de la gestión que ya está vigente sin que supongan cambios legislativos ni presupuestarios. Los expertos admiten no obstante que tampoco es «ético» que un Gobierno o Administración que está a pocos días de entrar en funciones se comprometa a incrementar las retribuciones de un colectivo profesional si eso supone un aumento del gasto público, porque no solo induce a pensar en una cuestión de tintes electoralistas, sino que compromete al próximo Gobierno sobre algo que no ha gestionado y puede vulnerar la estabilidad presupuestaria.

Lógicamente los convocantes de una huelga en estos periodos cercanos a elecciones se arriesgan también a que estos conflictos se les tache de estar «politizados». Es el caso no solo de los médicos, los policías o recientemente de taxistas y transportistas, sino también del personal de la Administración de Justicia, primero los letrados y ahora jueces, funcionarios y abogados del turno de oficio. En este caso el interlocutor de estos colectivos es el Ministerio de Justicia y no la Comunidad Autónoma pero con un impacto y una repercusión directas sobre la gestión autonómica. Las elecciones generales son en diciembre, pero ya los partidos políticos y el Gobierno central están en modo preelectoral por la influencia que supone las elecciones autonómicas y municipales del 28-M para la posterior cita con las urnas, por lo que la presión se incrementa tanto a nivel autonómico como estatal.

Recientemente las centrales sindicales que representan a los trabajadores del transporte han anunciado también jornadas de paro que se inician en mayo. Como sucede con las ambulancias o el transporte aéreo, se trata de conflictos entre trabajadores y empresas en el ámbito de la negociación colectiva pero al tratarse de servicios esenciales vinculados a la conectividad y la sanidad entran también en juego la presión sobre la Administración, que debe garantizar la prestación de estos servicios.

Ayer, el Consejo de Gobierno sí aprobó, con la cobertura de la ley de presupuestos de 2023, recuperar la rebaja salarial del 5% que se aplicó en 2010 al personal de la sociedad mercantil Gestur Canarias SA, entidad dependiente de la Consejería de Transición Ecológica. Esta decisión llega después de que en el acuerdo colectivo pactado el pasado 15 de marzo se contemplara el restablecimiento, en un 5%, de las cuantías de los conceptos de salario base, pagas extraordinarias y antigüedad con efectos de 1 de enero de 2022.

Así, tras analizar la situación financiera y los datos sobre el superávit/déficit de la sociedad en los últimos informes, la empresa pública Gestur da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, por lo que pueda aplicarse esta recuperación, explicó el Ejecutivo en un comunicado tras la reunión.