Clavijo culpa a Torres del bloqueo de los asuntos canarios con el Estado

Frustración e indignación. Aunque ninguna de estas expresiones fue utilizada este miércoles por el líder de CC, Fernando Clavijo, al hacer balance de sus sus cuatro años como senador en el seguimiento de los debates sobre Canarias en la Cámara alta, y de los compromisos del Gobierno central sobre la agenda isleña con el Estado, eran las dos sensaciones que claramente transmitía en su última comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid antes de las elecciones autonómicas del 28-M. Según él, el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez no ha cumplido ni la mayoría de las resoluciones de la cámara territorial que afectaban al Archipiélago, ni tampoco los compromisos que componen la llamada agenda canaria con el Estado de la legislatura, entre ellos algunos de los de carácter presupuestario pactados con CC para las cuentas públicas del ejercicio en curso.

Aunque Clavijo tiene pendiente aún un cara a cara con Sánchez el próximo martes en la sesión de control al Gobierno, donde le planteará una pregunta oral aún por decidir, quiso hacer ese balance de urgencia ante su inminente vuelta a la política regional tras la cita con las urnas del último domingo de mayo. Al margen de lo que dé de sí esa última sesión parlamentaria antes de las elecciones, Clavijo ya expresó su visión decepcionante respecto a la marcha de las relaciones entre Canarias y el Estado, y repartió culpas entre el propio Sánchez, y el presidente de Canarias y candidato del PSOE a la presidencia, Ángel Víctor Torres, además de lamentar el papel desempeñado por los senadores socialistas respecto a los intereses de las Islas en la política estatal.

Clavijo afirmó que durante sus cuatro años en el Senado ha querido “traer a debate asuntos que conciernen a Canarias, como la ponencia de políticas migratorias, la de insularidad, o la equidad presupuestaria”, pero concluyendo a este respecto que “hemos visto cómo el Gobierno central no ha tenido la más mínima voluntad de poner en marcha ninguna de los acuerdos que se han alcanzado”. Y a partir de esa conclusión, apunta al Ejecutivo regional de Torres como corresponsable porque “no le genera problemas a Pedro Sánchez y tampoco ha reivindicado que esas principales conclusiones, en materia migratoria, en materia de relaciones con Marruecos, o presupuestaria, se hayan podido llevar a cabo”.

Sostuvo en este sentido que el bloqueo de la agenda canaria en Madrid responde a otro acto de “sumisión” de Torres, al que recordó que “los problemas de los canarios y canarias no pueden seguir esperando a que el PSOE decida cuándo le conviene resolverlos”. Respondía así a la “congelación” de los temas canarios en Madrid impuesta por Moncloa con el “beneplácito” de Torres. Reprochó que para Sánchez “sea más importante la cita con las urnas” mientras que para el líder de los socialistas canarios “lo único importante es obedecer a Sánchez por encima de los canarios y canarias”.

Clavijo se refirió a varios de los asuntos bilaterales de Canarias y el Estado o de los compromisos del Gobierno con la comunidad autónoma, o con los propia CC para el apoyo de los nacionalistas a los presupuestos estatales de 2023. Denunció por ejemplo, además de la política del Estado en materia migratoria o de relaciones con Marruecos, el “incumplimiento” de la actualización de la compensación al transporte de mercancías para ajustarlo al coste real, que el 50 % de la financiación de la dependencia sigue sin transferirse, como tampoco los fondos del plan de recuperación turística, o la plena transferencia a la comunidad autónoma de la gestión del litoral.

Con todo, aseguró no arrepentirse del apoyó de CC los presupuestos estatales porque gracias a ese acuerdo, los nacionalistas lograron avances como la gratuidad de las guaguas y el tranvía en Canarias, el primer plan de reconstrucción para La Palma, un plan de Salud Mental para la Isla o la deducción del 60 % del IRPF para los residentes en sus nóminas. “Todo esto lo conseguimos los nacionalistas cuando el Gobierno de Ángel Víctor Torres había decidido tirar la toalla”, aseguró el líder nacionalista. A partir de ahí, destacó el papel de CC frente al de los representantes socialistas en el Congreso y el Senado: “Con dos diputadas y un senador hemos logrado más que el PSOE canario con cinco diputados y ocho senadores y con un Gobierno de Canarias también liderado por los socialistas”, resaltó.

Cesta de la compra

El senador apuntó que mucho de los asuntos de la agenda canaria “siguen sin respuesta por la falta de voluntad del Estado pero también porque tenemos un Gobierno de Canarias y un presidente débil, sumiso, que prefiere no generar problemas a Pedro Sánchez”. Por este motivo, aseguró que Canarias sigue sin medidas específicas para paliar la subida de precios de la cesta de la compra que sí tienen los ciudadanos en Península, porque “Torres no solo renunció a exigir la actualización de los costes tipo al transporte de mercancías, sino que no ha movido ni un dedo para hacer cumplir al Gobierno de España una actualización que CC colocó en los presupuestos del Estado, que entró en vigor el pasado 1 de enero”. Clavijo responsabilizó al PSOE de que “hoy un canario compre con 20 euros en el súper la mitad de lo que compraba hace un año cuando hay herramientas recogidas en nuestro REF y en los presupuestos que permitirían la bajada inmediata de los precios de los productos de la cesta de la compra”.

El senador insistió en rechazar la “congelación” de la agenda canaria, “como si la vida de los canarios y canarias pudiera pararse cada vez que hay una cita con las urnas o que al PSOE le convenga”. En este sentido, aseguró que los nacionalistas canarios representan la única alternativa de cambio. “Los canarios y canarias decidirán el 28 de mayo entre un presidente obediente y sumiso o uno que desde la firmeza y el trabajo exija al Estado y a la UE lo que le corresponde a Canarias”, concluyó.