CC sospecha que Sánchez retiene partidas canarias para rentabilizarlas en las generales

El Gobierno central mantiene retenidos en las arcas estatales la totalidad de las partidas presupuestarias para 2023 que había pactado con CC durante la tramitación de las cuentas públicas de este año en el Congreso y que a la postre motivó el apoyo de la formación nacionalista a ese proyecto de ley. La suma de esas partidas rondarían los 300 millones, según los cálculos de CC, aunque en esa cifra se incluyen medidas no cuantificadas y cuyo monto no se conocerá hasta que no se apliquen o desarrollen esos apartados de la ley de presupuestos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez va a mantener congelados esos recursos que corresponden a las Islas al menos hasta después de las elecciones autonómicas, locales e insulares del próximo día 28, y muy probablemente hasta iniciado el segundo semestre al año.

Es una de las conclusiones que los nacionalistas extraen tras el debate celebrado ayer en el Senado entre Sánchez y el senador de CC, Fernando Clavijo, a la vez candidato por esta formación política a la presidencia de Canarias, en el que el dirigente canario preguntaba, sin obtener respuesta, sobre las razones por las que no se habían transferido aún esos recursos fijados para las Islas en las cuentas estatales. Más allá del rifirrafe dialéctico entre ambos dirigentes, la cuestión elemental es que ninguna de las 21 enmiendas que CC y el PSOE pactaron en el Congreso en noviembre pasado, cuando los presupuestos se tramitaban en comisión, ha sido concretada con la correspondiente transferencia de capital a Canarias para el caso de que esa partida tenga ser ejecutada por el Gobierno regional u otra institución de las Islas, o con la puesta en marcha de la medida que en su caso corresponda a cualquiera de los ministerios implicados.

Aunque la pregunta de Clavijo tomaba como referencia el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda hasta el pasado 30 de marzo remitido al Congreso, la “no respuesta” de Sánchez les inclina a considerar que no hay por el momento ninguna intención por parte del Ejecutivo central de hacerlo no ya hasta pasadas las elecciones del día 28, sino como mínimo hasta el segundo semestre al año, recordando a este respecto que también durante los últimos meses del año el país estará inmerso en una campaña electoral, la de las elecciones generales previstas para diciembre. Esta circunstancia hace pensar a los nacionalistas que Sánchez quiere ordenar esas transferencias a Canarias en las semanas previas a los comicios en los que él pone en juego su reelección, considerando quizá que hacerlo ahora beneficiaría más a CC, como inductores de las enmiendas, que a los propios socialistas. Sánchez apostaría así por dejarlas pendientes para la gran batalla por La Moncloa.

La más importante de las partidas que de momento siguen si llegar al Archipiélago y que se lograron gracia al apoyo de CC a los presupuestos es la de 100 millones para la reconstrucción de La Palma por los efectos del volcán, que afectaría a numerosas infraestructuras y otra serie de ayudas a los ayuntamientos afectados. Esa partida es prorrogable para futuros presupuestos independientemente de quien gobierne en la próxima legislatura. También para esta isla hay reconocida que no se ha ejecutado una partida de 1,5 para un plan de salud mental para personas cuyas vidas se han visto marcadas por las consecuencias de esa erupción volcánica.

La actualización de los costes tipos del transporte de mercancías es la otra gran enmienda cuyo incumplimiento denuncia CC, una partida que supondría un incremento de la subvención de 84 millones ya establecidas en los presupuestos hasta alcanzar el 100% del coste real de los fletes y que redundaría en la bajada de los precios de los alimentos y en la cesta de la compra de las Islas, la más cara de todo el Estado. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya reconoció durante una intervención en el Senado que la comisión que estudia la actualización de esos costes no se reunirá para tomar una decisión al respecto hasta después del 28-M.

Otra transferencia pendiente de realizar es la que debe sufragar la gratuidad del transporte colectivo terrestre (guaguas y tranvía) en las diferentes islas, ya que aunque esa medida se empezó a aplicar desde el 1 de enero, por el momento es un gasto, tasado en 81 millones, al que están haciendo frente las instituciones titulares de los servicios, cabildos y ayuntamientos. También está pendiente de transferir otras partidas menos, de entorno a un millón de euros cada una, que se refieren a distintos conceptos de compensación por la insularidad reconocidos en el REF como una partida por la cantidad citada para infraestructuras educativas. La única enmienda de las pactadas con CC que sí se está ejecutando es la relativa a la reducción del 60 % del IRPF para todos los palmeros que tengan que hacer la declaración de la renta en la actual campaña, bonificación que también se aplicará, según lo previsto en los presupuestos, el próximo año.

Tampoco las de NC

Pero no solo son las partidas pactadas con CC las que está siendo obviando el Gobierno central. Otro tanto está ocurriendo con las que acordó con NC, que aunque ya no disponía de escaño en el Congreso durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de este año, logró negociarlas y que se aceptaran a través del diputado valenciano de Compromís, Joan Baldoví. En concreto, fueron 50 millones para la atención de menores inmigrantes no acompañados tutelados por las instituciones Canarias que siguen pendientes de ejecutarse, así como otro 20 millones para actuaciones relativas al ciclo integral del agua.

La misma estrategia dilatoria por parte de Sánchez pensando en la campaña de las elecciones podría estar detrás de la retención de otras partidas de la ficha canaria en los presupuestos no afectada por el acuerdo con CC, como los 41o millones del convenio de carreteras, los 30 para el plan contra la pobreza, o los 16,5 para agua de riego o potabilizadoras. El líder Fernando Clavijo, insistió ayer en denunciar la actitud de "un presidente que no contestó, que eludió, descalificó y que solo enumeró gastos corrientes". "Canarias no puede esperar porque coincidan dos elecciones en seis meses no vengan los recursos económicos comprometidos y recogidos en los presupuestos", insistió antes de volver a apuntar al Gobierno de Canarias y a su presidente, Ángel Víctor Torres, como "cómplices" de esta situación. "Es totalmente absurdo que ninguno de los consejeros del Gobierno de Canarias haya ido a exigir al ministerio o al departamento correspondiente en el Gobierno de España que se cumplan los compromisos presupuestarios", resaltó Clavijo.