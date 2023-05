"Vamos a apoyar más el deporte: el Granca, las chicas del voleibol o Pedri son promoción para Canarias"

Manuel Domínguez se estrena como candidato a la Presidencia, aunque ha sido once años alcalde de Los Realejos (Tenerife) y diputado regional. El también presidente del PP de Canarias tilda de «fracaso total» el pacto de ‘las flores’, afirma que las Islas necesitan un cambio de rumbo urgentemente, sobre todo en sanidad, y esta a abierto a alianzas menos con Podemos. Con Vox podría, pero lo dice con la 'boca chica'.

Qué curiosa la foto de su candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, de campaña en una tienda de sex shop sosteniendo una hucha-pene. ¿Quieren dar una imagen menos conservadora?

La verdad es que la imagen de Carlos ha dado mucho de qué hablar. Fue a un comercio emprendedor de sex shop y ha sido trending topic. Ha sido una imagen graciosa.

Está claro que todo se va a decidir con pactos. Ustedes han dicho que no van a pactar con la izquierda, aunque dejan la puerta abierta al PSOE, Nueva Canarias y supongo que a ASG.

El partido no se va a fijar en colores más allá del morado. Al resto les vamos a pedir proyectos, ideas, cuáles son los planteamientos para Canarias... ¿Usted considera que la Sanidad va bien y no tiene ningún problema? Entonces no nos vamos a encontrar... ¿Usted considera que la Ley de Cambio Climático es buena? No nos vamos a encontrar. ¿Usted cree que no hay que bajar los impuestos? No nos vamos a encontrar.

Es decir, queda todo abierto, pero parece que la opción ideal sería con CC, en el caso de que sumen, pues están en la línea de bajar impuestos, entre otras cuestiones.

Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho y ahí veremos qué hay de verdad de lo que se cuenta en la campaña y de lo que luego se quiere hacer en un documento firmado. Para que Coalición Canaria bajara los impuestos en el año 2018, el Partido Popular tuvo que obligarla, porque si no, no votamos a favor de los presupuestos. Es verdad que ahora se han pronunciado públicamente, pero a ver si son capaces de hacerlo. Nosotros vamos a intentar gobernar si hay un acuerdo que apoye las políticas del PP.

¿Incluso con Vox, que ya se ven en el Parlamento y ellos los eligen a ustedes como socios, como en Castilla y León?

La relación viene marcada por lo que estábamos diciendo antes de las políticas. Yo no los conozco ni personalmente, y desconozco qué quieren para Canarias, con lo cual habría que hablar mucho para entender qué es lo que quieren para Canarias, porque durante estos cuatro años no les he escuchado hablar de Canarias una sola vez. A mí me sorprendería que entraran, porque los canarios que votan habrán analizado qué quieren para su tierra o propuestas que se hayan planteado. Y, por otro lado, pactar con alguien al que no se conoce ni sabes qué quiere es sumamente complicado, pero, bueno, habrá que hablar con todo el mundo, y, a partir de ahí, tomar decisiones.

¿Realmente representa usted ese cambio de rumbo que va pregonando?

Yo no estoy dudando lo más mínimo del cambio de rumbo. Viene marcado por varias cuestiones: una, porque en la presente legislatura hemos visto cómo la ideología ha trastocado la realidad de Canarias.

¿A qué se refiere?

Me refiero a que hay una política necesaria para cada día para Canarias que no han llevado a cabo solo por la ideología, porque, por ejemplo, se ataca a las escuelas infantiles por ideología, porque estamos hablando de empresas privadas, de autónomos, y eso parece para la izquierda radical, como un sacrilegio. Yo creo en la educación infantil de cero a tres años y gratuita, pero aprovechando lo que existe. El Gobierno está cometiendo un grave error.

Usted está haciendo mucho hincapié en la sanidad. ¿Por qué?

Para mí es el mayor fracaso de la gestión de este Gobierno, porque la sanidad ha petado y no lo reconocen. La sanidad necesita un cambio de rumbo o de sistema urgente total, y hoy en día estamos viviendo cosas que yo jamás pensé haber vivido, por ejemplo, personas viviendo en hospitales durante más de once años teniendo alta médica, otras siendo atendidas en las en las ambulancias por fuera de las urgencias porque no hay espacio en las urgencias, donde se habilitan más pasillos para tener camas en esos pasillos de urgencias, y donde la gente se ve uno al otro haciendo sus necesidades... En definitiva, es un gran fracaso.

El Gobierno alega que ha puesto los máximos recursos de la historia en la sanidad y en la contratación de más personal.

Ellos han demostrado que esto no es una cuestión de dinero sino de gestión. Es el Gobierno que más dinero ha gestionado de toda la historia de Canarias y el que peor resultados ha tenido, y han demostrado que esto no es inyectar dinero, esto no es la hucha del cochinito que teníamos cuando niños que le íbamos metiendo dinero, es cuestión de gestionar bien, y es donde han fracasado.

¿Que harían ustedes en el área de Sanidad?

Pues yo haría un cambio en la Atención Primaria que es la puerta de entrada al sistema y no puede ser que para llegar al sistema se tarde de cuatro a siete días, eso es inaudito. Lo que habría que hacer es atacar la parte sociosanitaria que tendría que estar en el área de Sanidad y no en Derechos Sociales , porque ya ven cómo afecta directamente a la sanidad, que hay que liberar casi 500 camas que están ocupadas por pacientes con alta médica, y a estos residentes brindarles un servicio sociosanitario de manera inmediata, espacios que permitan de manera temporal su estancia hasta tener espacios definitivos que les ofrezcan una mejor atención, y aliviar esa presión que se está produciendo en la urgencias. Ese debe ser el primer plan de choque. Y luego hay que hablar de una gerencia única y apostar por esa atención domiciliaria para pacientes crónicos, es decir, muchas cosas.

Pero habla también de un cambio de rumbo en empleo, pobreza , vivienda...

Es que el pacto de las flores ha fracasado. No ha hecho nada. Se ha dejado llevar por las situaciones que hemos vivido, muy duras y dramáticas, y ellos se han escondido tras todos esos problemas del volcán, de la covid, Thomas Cook, el incendio en Gran Canaria, y no han hecho nada. Y el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, dice que Canarias está mejor que hace cuatro años, y yo no encuentro un índice que diga eso, más allá de que hable de que el paro está más bajo que hace un tiempo y lo utiliza como estadística. Pero si usted va a la pobreza, vemos como un 36% de los canarios está en riesgo de exclusión social y es la Comunidad Autónoma con mayor índice de pobreza severa; somos la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de familias que no pueden consumir carne ni pescado; no pueden afrontar un gasto extraordinario porque tienen deuda con su hipoteca. Las personas, aún estando trabajando, se encuentran en una situación de no poder llegar a fin de mes, con lo cual estos datos nos dicen que estamos peor que hace cuatro años. Y si nos vamos a la riqueza global de Canarias, al PIB, es más bajo que en el año 2019. Canarias está peor que hace cuatro años indiscutiblemente, y esto no es un tema de ideología, son hechos reales.

¿Cuál es su fórmula para solucionar la pobreza?

Lo primero que hay que hacer es bajar los impuestos, aunque no creo en un plan rígido, que sea permanente en el tiempo. Ahora todas las administraciones, ayuntamientos, cabildos o el Gobierno tienen excedente de dinero, y si no son capaces de gestionar los recursos ordinarios, imagine lo que está ocurriendo con los extraordinarios. Entonces, si te sobra el dinero es el momento de bajar los impuestos, algunos de manera temporal y otros de manera permanente, como el impuesto de Sucesiones y Donaciones que ha imposibilitado que 2.000 canarios reciban la herencia en el 2022 y tiene que ser bonificado al 99%. El IGIC tiene que ser modificado a la baja en algunos productos de manera temporal y en otros de forma permanente.

Pero ¿cómo generarían empleo?

Formando a nuestros jóvenes en trabajos que están naciendo o que necesitan mano de obra, con lo cual el papel fundamental es la FP y, sobre todo, la FP dual, porque es muy importante que casemos la oferta con la demanda. La segunda cuestión es no convertir al empleador, al empresario, en una amenaza sino en una oportunidad. Nosotros tenemos una propuesta para que aquellas empresas que contraten a alguien que esté percibiendo la Renta Ciudadana Canaria tenga ayudas a la Seguridad Social. Esto va a atacar dos problemas: una la creación de puestos de trabajo, y dos las personas que están en situación de riesgo de exclusión encuentran empleo. Y otra cuestión es eliminar la burocracia administrativa que hoy ahuyenta la inversión, y la inversión en Canarias es sumamente importante para crear puestos de trabajo estable. La Ley de Cambio Climático, por ejemplo, produce más burocracia.

¿Proponen derogar la Ley de Cambio Climático?

Propongo derogar la Ley del Cambio Climático. Hay que legislar en la lucha contra el cambio climático, lo que no se puede hacer es crear una ley que venga torpedear la administración porque la ley choca directamente contra la ley del suelo y contra muchas otras, es una ley arbitraria.

Hablando de impuestos, ¿qué le parece la tasa turística que defienden Unidas Sí Podemos, NC e incluso el PSOE?

Me parece un error, porque viene a mermar la competitividad de nuestro principal sector, el turismo. Europa ha implantado el derecho de emisiones que va a encarecer el billete entre los países de Europa y Canarias que son nuestros principales mercados, con lo cual ya perdemos. ¿Y ahora nosotros le ponemos otra tasa? ¡Pero si le sobra dinero a Canarias! Con lo cual, es un riesgo de más pérdida de competitividad y no es necesario seguir llenando las arcas de la Comunidad.

¿Es Ángel Víctor Torres sumiso a Madrid?

Yo fui el primero que dije que Torres era el llanero de Pedro Sánchez, porque no se entera de lo que se decide en Madrid, lo hace por los medios de comunicación. El traspaso de Costas ha sido otro ejemplo de fracaso.

Si accede al Gobierno, ¿qué haría?

Para mí, particularmente, Economía es muy importante, y luego hay otra área poco reconocida, Presidencia, pero que tiene un peso específico en lo que es la estructura del gobierno. Me preocupa mucho la sanidad e incorporaría la parte sociosanitaria, y el deporte merece un mayor peso, que no se quede en una dirección general. Hay que elevarlo a viceconsejería y llevar a cabo acciones que permitan que el deporte sea un elemento promocional de nuestra tierra, y ya lo vinculo al turismo, porque hablar del Granca o hablar de las chicas del voleibol o de un jugador como Pedri es promoción de Canarias.