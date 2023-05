Luis Suárez: "La ministra de Justicia tiene poco de socialista y nada de obrera"

Empezaron con paros parciales, siguieron con jornadas de huelga definidas, ahora ya se van a la huelga indefinida, básicamente porque en este mes no ha habido ningún avance, ¿es así?

Empezamos el 17 de abril con paros parciales, pero en vista de que alguien del Ministerio nos dijo que no iban a llegar a ningún acuerdo con nosotros, incrementamos nuestras medidas de presión. Lo elevamos a siete días de huelga pero no hubo ningún contacto por parte de ningún responsable del Ministerio, por lo que hemos incrementado ya a huelga indefinida desde el 22 de mayo. El Gobierno no quiere saber nada de nosotros y vamos a intensificar nuestras medidas de presión para que lleguen a un acuerdo como lo ha hecho con otros colectivos que forman parte de la Administración de Justicia.

Las reclamaciones no son solo en cuestión de retribuciones, ¿cuáles son?

No queremos que se esté engañando a la ciudadanía con que al 93% de los funcionarios solo le interesa la materia retributiva como a los letrados, que lo han venido a demostrar, y las asociaciones de jueces y fiscales. En mayo del año pasado, el Consejo de Ministros elevó un proyecto de ley, la ya conocida Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO), que nos deriva a un sistema nuevo y donde no se recoge, en ninguna parte del texto del articulado, garantías de que los funcionarios que estamos en este sistema mantendremos en el nuevo nuestras condiciones laborales, así como nuestras condiciones retributivas.

La LOEO se ha impuesto, entienden ustedes, no es negociada.

Correcto. La LOEO se ha impuesto. El Consejo de Ministros la eleva al Congreso, no ha sido sometida a negociación colectiva en la mesa específica ministerio-sindicatos. Este texto va a tener una significación muy importante sobre nuestras condiciones laborales y también económicas, solo nos invitan a presentar enmiendas, que hablemos con los partidos de la oposición, incluso con el partido de gobierno, para ir introduciéndolas. Nos hemos reunido con partidos de la oposición que aceptan las propuestas que las organizaciones sindicales les hemos llevado, y entienden que ha habido un error por parte del gobierno evitando la negociación colectiva. En definitiva, ha sido una ley creada políticamente.

¿Se han sentido ninguneados por los representantes del Gobierno de España debido al doble rasero?

Sí, porque desde el 17 de abril que secundamos el paro, nadie nos escucha y los jueces, con una sola amenaza de ejercer su derecho de huelga, tuvieron un acuerdo, solamente en materia retributiva, de 46,7 millones de euros anuales. Nos hemos sentido menospreciados por el Partido Socialista Obrero Español. La ministra de Justicia de socialista poco y de obrera nada. Una ministra que es magistrada en excedencia, que ha actuado de manera clasista y yendo precisamente a que no le monten ningún conflicto colectivo asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales, asociaciones de letrados. El 93% sigue esperando que ella valore lo importante que somos como colectivo dentro de la administración de justicia, que somos el motor que hace funcionar todos los días este pilar básico de nuestro Estado de Derecho, pero ni está ni se la espera.

Precisamente acaba de mencionar que para jueces y fiscales se destinó esa partida de 46 millones de euros. A ustedes les dijeron que no había dinero en un primer momento.

Correcto, en los primeros días hicieron un amago. Nos dijeron que no podíamos llegar a ningún acuerdo en materia retributiva este año porque era literalmente imposible. La verdad es que el tiempo ha venido a demostrar que cuando se quiere buscar dinero para las clases más altas, el Partido Socialista Obrero Español lo ha encontrado. Ya lo hemos visto con los letrados de la Administración de Justicia y después nos hemos encontrado, la semana pasada, la foto de seis asociaciones, tres de jueces y tres de fiscales, llegando a un acuerdo con el secretario de Estado de Justicia y con la secretaria de Estado de Función Pública para la vigente anualidad y las posteriores con reuniones que van a tener para seguir negociando incremento de retribuciones. O sea que fue una falacia. El Partido Socialista Obrero Español se quiere olvidar de las clases con retribuciones más bajas. Esa es la imagen que hay de la justicia, esa es la que hay que decir al ciudadano y a los profesionales de lo que está pasando actualmente.

La ciudadanía es esa pata que se está viendo más afectada, la otra son los abogados que también se encuentran metidos en este lío. ¿Qué le tienen ustedes que decir a esa ciudadanía que después de 7, 8 meses de instrucción pues llega ahora el momento del juicio y se la ha suspendido por la huelga, o al abogado que no puede recibir la minuto por su trabajo?

Queremos pedir disculpas a los ciudadanos y a los profesionales que cada día vienen a los órganos judiciales. Entendemos que ellos son la parte que más se está viendo afectada por estos conflictos colectivos que se vienen manteniendo desde enero en la administración de justicia. También les pedimos que sean sensibles con nosotros. Estamos en una posición delicada donde casi todo el trabajo se delega en nosotros mediante articulados en la ley orgánica del poder judicial. Queremos hacerles ver que nuestra reclamación es justa, y sí entendemos que este parón va a dejar un retraso importante, que el Gobierno tiene que resolver con planes de actuación. Lanzamos un guante al gobierno para que, de una vez por todas, solucione este conflicto. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, pero el gobierno tenía que haber sentado a todos los representantes de la Administración de Justicia, no solo a unos y obviando a otros.

¿Qué cifras se manejan ahora mismo del seguimiento de procesos que se han visto alterados por esta huelga?

A nivel nacional, estamos cerca de 30 millones de actuaciones judiciales paradas y cerca de dos millones de vistas suspendidas. Mientras la administración maneja un porcentaje, los sindicatos, porque hacemos un seguimiento de los órganos oficiales, tenemos otra. Nosotros a nivel nacional se barajan un 85% de seguimiento de la huelga, mientras el ministerio lo mantiene entre un 30 y un 35, y en Canarias pasa parecido. El Gobierno autónomo mantiene que el seguimiento ronda el 20 al 25%, y el seguimiento que nosotros estamos viendo de los órganos judiciales ronda el 65%. Es verdad que el nivel movilizador en el resto del territorio nacional es superior al que se ha mantenido en Canarias, pero bueno, el funcionario cada vez siente más la crispación y el malestar de todo lo que está pasando y empiezan a sumarse más compañeros ahora en la situación actual.