5.282 vuelos en los aeropuertos de las Islas por el puente del Día de Canarias

Los ocho aeropuertos canarios registrarán un total de 5.282 despegues y aterrizajes durante los cinco días –viernes a martes, ambos incluidos– en los que discurrirá el puente del Día de Canarias. Estableciendo una media de vuelos diarios, en comparación con el año pasado habrá 17 más cada día para que los isleños salgan y retornen al Archipiélago. La oferta crece un 16,9%.

El incremento en comparación con 2022, cuando solo fueron cuatro días, tiene como protagonistas a las rutas que unen las Islas con destinos españoles. La media en el mercado nacional –incluido el interinsular– es de 1.056 vuelos diarios este año y de 1.039 el pasado, lo que supone una subida relativa del 25,15%.

Sin embargo, la evolución de las conexiones internacionales recorre el camino contrario. En los tres días de descanso que propició la celebración del Día de Canarias en lunes el pasado año, se registró una media de 382 operaciones en cada jornada. Esa cifra se reduce hasta los 374 en esta ocasión, lo que supone una caída del 2,15%. La oferta para desplazarse a destinos del territorio estatal es de 3.412 vuelos, y de 1.870 cuando el viaje planeado lleva a otro país.

En lo que respecta a la concentración de despegues y aterrizajes, es este sábado cuando se alcanza el mayor volumen, con 1.185. En cambio la jornada más floja de las cinco que integran el puente llegará el lunes, con tan solo 900.

El trasiego más intenso se produce este sábado, con 1.185 movimientos entre todas las islas

Para contextualizar los movimientos que se producen durante estos días es necesario tener en cuenta que en esta ocasión, a diferencia de otras como puede ser la Semana Santa, el martes festivo solo lo es en Canarias. Es decir, no se esperan grandes repuntes en la llegada de turistas.

Además, quienes no tengan puente o no hayan logrado aplazar desplazamientos a la Península por motivos de trabajo, salud o académicos, entre otros motivos, en el inicio de la semana próxima se incluirán entre quienes ocuparán los asientos ofertados, pero en realidad no lo harán por ocio.

Gran Canaria, el más utilizado

El aeropuerto de Gran Canaria será el más utilizado por los viajeros en estos días. Es el que concentra una mayor parte de la oferta de vuelos, con 1.519 repartidos entre los cinco días, con los 339 de este sábado como tope.

Le siguen Tenerife Norte (968) y Tenerife Sur (880), que completan un total de 1.148 despegues y aterrizajes entre ambos durante el puente. Mientras en Los Rodeos está siendo este viernes de mayor trasiego, con 210 salidas y entradas de aviones, en el Reina Sofía la máxima intensidad operacional se produce durante el sábado, con 200.

Lanzarote es escenario de 879 despegues y aterrizajes durante el puente

Lanzarote encabeza la lista de los restantes aeropuertos, con 879 vuelos a lo largo del puente, y el domingo (200) como jornada con mayor ajetreo. Ese cénit particular lo alcanzará Fuerteventura este sábado (164) para un total de 610 operaciones. Muy lejos de ellos, La Palma atenderá 302 llegadas y salidas, y es este viernes –70 operaciones– cuando se concentra con mayor intensidad el trabajo de los operarios del aeropuerto palmero.

También El Hierro llega este viernes a su día de mayor número de despegues y aterrizajes (20), mientras que La Gomera contará con ocho cada uno de los cinco días. En el análisis de las islas menos turísticas, esta última oferta 40 vuelos, y la del meridiano, 84.

Fred.Olsen prevé mover a 57.000 pasajeros durante las cinco jornadas

El transporte marítimo también notará un incremento de la demanda. La naviera Fred.Olsen prevé mover a lo largo del puente a 57.000 pasajeros y 15.000 vehículos. Las rutas que unen Tenerife y La Gomera, y la que hace lo propio entre Gran Canaria y Fuerteventura son las más solicitadas; la primera la utilizarán alrededor de 14.000 pasajeros, mientras que en la segunda se moverán 10.000.