Con los resultados del domingo ya reposados, ¿qué lectura hace usted del ascenso de Vox en Canarias?

Estamos contentos. No sólo por la subida que se ha producido a nivel Canarias, sino a nivel España. Nosotros ya lo veíamos en la calle porque hemos estado cuatro años, cuando no teníamos acceso a los medios de comunicación y parecía que no existíamos, haciendo dos o tres mesas informativas semanales. La gente ha escuchado directamente nuestro mensaje y nos ha dejado de llamar cosas que este periódico ha titulado, por ejemplo, ultraderecha.

Si no se consideran ultraderecha, ¿dónde se encuentra Vox en el espectro ideológico?

El calificativo de ultraderecha yo creo que caerá por su propio peso, que yo creo en la libertad de expresión obviamente, nos pueden llamar como quieran, pero ya tenemos un 10% de la población canaria confiando en nosotros. Decir que todos ellos son de ultraderecha es ridículo y no tiene sentido. Somos un partido que defiende la libertad individual, el libre mercado, la familia, el derecho a la vida y la unidad de la patria. Esos epígrafes no entran en lo que se define como ultraderecha, que está más relacionada con el fascismo. A los que nos llaman así les diría que abrieran un libro de historia.

¿Esperaba obtener un diputado en la lista autonómica?

Sí, es matemática pura. Esperábamos sacar dos por Gran Canaria, que era nuestra previsión, y si todos esos electores también nos votaban en la regional entraba Marta Gómez –número uno de esta plancha– perfectamente en el Parlamento. Somos personas muy preparadas y creo que haremos un buen trabajo.

Entra Marta Gómez y sale el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez (NC)...

Lo de Román es una pena, me hubiese gustado debatir con él, pero bueno, somos vecinos así que nos seguiremos viendo, a ver si me saluda de vez en cuando.

Aparte del trabajo de Vox en la calle, ¿a qué achaca este avance en las Islas? ¿El partido ha tocado techo?

Yo creo que esto es un suelo. Ahora, cuando empecemos a hablar en las instituciones, cada vez más canarios confiarán en nosotros. Por eso le digo que no es un techo, es el suelo sobre el que Vox se va a impulsar en Canarias.

Mientras usted habla de crecer, Podemos ha desaparecido de multitud de instituciones.

La gente ha empezado a conocer a los políticos y a sus políticas. Era cuestión de tiempo que el sentido común imperase en la sociedad tanto canaria como española. Podemos se ha dedicado a hacer malabares y políticas absurdas de despilfarro de dinero. Lo hemos visto en la Consejería de Asuntos Sociales, en la que se ha despilfarrado dinero cuando 3.200 canarios morían esperando la ayuda de la dependencia. Hablamos de una consejera –Noemí Santana– que se felicitaba porque bajaba la lista de espera cuando luego el 57% de la bajada se debía a que habían fallecido los que estaban en espera. Los votantes han decidido no seguir apoyando opciones políticas que nos han llevado a donde estamos ahora.

¿Cómo ve la gobernabilidad de Canarias en la legislatura que arranca?

Yo y mi partido no tenemos líneas rojas. Nuestra línea roja es la verdad, que lleguen nuestras propuestas al Parlamento de Canarias. No abogamos por cambiar un sillón por otro y continuar con las mismas políticas. Aquellos que quieren cambiar las políticas de estos cuatro años de gobierno de la izquierda, que nos ha llevado a los últimos puestos en todos los índices de pobreza, dependencia, listas sanitarias, empleo y educación. Cualquiera que desee cambiar esas políticas tiene nuestras puertas abiertas.

El Partido Popular (PP) quiere cambiar las políticas de las que usted habla.

Nuestro pacto natural es con el Partido Popular, pero son ellos los que están diciendo en cada lugar de España una cosa diferente. Nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos que respetar a las personas que nos han dado su voto, bueno, más que dado nos los han prestado y nos debemos a ellos para cumplir realmente lo que les hemos prometido en campaña.

El pacto natural de Vox es el PP, pero en el Archipiélago también existe otro actor en este espacio político: Coalición Canaria (CC). ¿Apoyarían a Fernando Clavijo como presidente?

Todo depende de si está dispuesto a apoyar nuestras políticas y propuestas en el Parlamento.

Coalición ha repetido en numerosas ocasiones que no pactaría con ustedes.

Como ya le dije, nuestra línea roja es la verdad. Si ellos tienen algún problema con eso, pues que opten por líneas rojísimas –PSOE–. Ellos son los que deciden.

¿Estaría dispuesto a apoyar a Clavijo para limitar el poder de los insularistas de Agrupación Socialista Gomera o Agrupación Herreña Independiente?

Efectivamente, estamos en contra de que haya canarios de primera y de segunda. Nosotros creemos que hay que mirar el programa de todos los partidos que se presentan, pero no estamos de acuerdo con lo que ocurre en La Gomera, que es una tierra totalmente subvencionada.

¿Su partido está en contra del Estado de las Autonomías pero daría luz verde a un nacionalista? ¿No es contradictorio?

Nosotros creemos que para luchar en contra de las autonomías, que es lo que realmente ha creado españoles de primera, segunda, incluso de tercera, muchas veces hay que utilizar las reglas que tenemos ahora mismo a nuestro alcance. Entre ellas, entrar en las instituciones y transformarlas desde dentro.

Ustedes han presentado un programa electoral idéntico en toda España. ¿Tienen una agenda específica para Canarias?

En Vox sabemos que Canarias es una región ultraperiférica y que tiene un Régimen Económico y Fiscal –REF– diferente que protegemos. Nosotros obviamente entendemos que si alguien debe tener un régimen fiscal diferente es Canarias y no, por ejemplo, regiones como Navarra, País Vasco o Cataluña. Estos fueros no tienen sentido, porque generan lo que le comentaba antes: españoles de primera y de segunda. Es más, en el Congreso de los Diputados hemos hecho propuestas respecto a la defensa de nuestro REF para atraer inversiones.

El 23 de julio se celebran elecciones generales después de alcanzar estos buenos resultados en las Islas. ¿Con qué expectativas concurrirán?

Actualmente contamos con dos diputados por Canarias, Alberto Rodríguez y Rubén Darío Vega, que son dos personas muy preparadas y encantadoras. Como dijo Santiago Abascal, nosotros vamos a salir a ganar las elecciones, luego los españoles nos pondrán en el lugar que consideren. La finalidad es devolver el sentido a Canarias y a España, y quitar todas estas políticas que nos han llevado al enfrentamiento entre españoles.

¿Qué políticas quitaría de las aprobadas por el pacto de las flores?

Yo prefiero nombrarlo como el pacto del cactus. Por ejemplo, queremos derogar la ley de cambio climático, que dice que hay que gastar el 2% del PIB en acciones climáticas. Estamos hablando de 800 millones de euros. ¿Sabe cuántos centros sociosanitarios o desaladoras podríamos construir con ese dinero? Solucionaríamos la falta de agua y las listas de espera. Estamos destinando millones a arreglar un problema que no existe. Nosotros somos un partido de consenso, de sentido común y queremos reforestar Canarias. Seis árboles adultos consumen una tonelada de CO2 al año. Con 78 millones de árboles haríamos que Canarias fuera neutral en CO2.