‘Conectado’ con el Parlamento

«No ha sido una intervención fácil, pero me he acercado bastante al proyecto que tenía en mi cabeza». De esta manera define el arquitecto Carlos Schwartz la idea desarrollada en el nuevo edificio del Parlamento de Canarias que se inauguró el pasado martes con la asistencia del presidente Torres.

La nueva sede parlamentaria ya es una realidad. Por fin. La espera ha sido larga [el Gobierno de Canarias compró el antiguo edificio de Telefónica en 2004] y ha estado repleta de «zancadillas» burocráticas; papeleo que impidió que la rehabilitación que se inauguró el pasado martes, coincidiendo con la festividad del Día de Canarias, no cogiera carrerilla hasta 2021. El arquitecto Carlos Schwartz es el gestor de una idea que rondaba su cabeza desde 2006, justo cuando ganó un concurso público para reconstruir el inmueble.

En todo ese largo viaje de idas y venidas se llegó a plantear incluso la creación de un enlace subterráneo que conectara los edificios [el de la Cámara Regional y el recién estrenado], pero esa opción nunca llegó a buen puerto. «De todo el proceso que ha pasado para llegar hasta aquí no voy a hablar porque ha sido enredado y algunas cuestiones no son de mi competencia», comenta Schwartz cuando le pedimos que realice una primera valoración de un encargo que ha pasado por muchas fases y retoques. «Al final me he acercado mucho a lo que tenía en mi cabeza», confiesa un técnico que hace un primer inciso. «La gente no sabe lo costoso que es intervenir sobre una estructura ya creada».

Desalojo y actuación

Cuando el equipo de Schwartz se puso manos a la obra se encontró con un espacio ocupado por unas máquinas con un brillante pasado en el mundo de la comunicación [«Algunas de ellas de unas dimensiones muy grandes», apunta el arquitecto], zonas que eran inservibles en la nueva configuración de la planimetría y, sobre todo, una interminable lista de elementos que ofrecían «pocas garantías de seguridad» a nivel estructural. Hubo que empezar casi de cero.

En medio de una gigantesca escenografía posfranquista no quedó otro remedio que acudir a las fuentes originales para analizar de manera pormenorizada cómo estaba planificado el edificio [puntos de carga, materiales utilizados y el estado de conservación de las plantas] y de qué manera se podía actuar en él. «Telefónica tenía sus propios arquitectos que organizaban los planos de una manera ordenada en base al servicio que debían prestar. Todo eso lo tuvimos que valorar antes de hacer nada», revela Carlos Schwartz de manera abreviada con respecto a los casi 2.000 metros cuadrados sobre los que se ha actuado. Desde la calle no se aprecia que ahora hay una nueva altura [en el alzado original había tres plantas] que se fusiona con un gran patio, se han colocado un par de ascensores y la luz entra por todas partes. «Integrar los dos edificios –aunque no estén conectados– siempre fue uno de los ejes fundamentales de una actuación a la que aún le faltan unos pequeños remates.

«Son detalles que no van a cambiar la fisonomía de una reforma en la que un generoso patio y escalera atrapan las miradas de las personas que se mueven en esas zonas», añadiendo que existen unos elementos casi invisibles en la distancia que no restan vistosidad al desarrollo de unas zonas bien ajardinadas en horizontal y en vertical. «Se ha creado un sistema bioclimático que se adapta a la temperatura ambiente y regula la luz en los espacios interiores», revela Carlos Schwartz al exaltar el alto grado de sostenibilidad [en la cubierta principal se han instalado paneles fotovoltaicos e iluminación led de bajo consumo] que se aprecia sin dificultades en «un edificio inteligente». En la primera planta hay un gran vestíbulo, están la consejería y dos salas de eventos de distinto tamaño. A partir de ahí el patio central crece tres plantas, que es donde están las áreas de trabajo.

26

Meses de trabajos

El gran impulso a este proyecto se dio en 2021 después de una larga espera debido a diferentes inconvenientes de tipo burocrático. El grueso de la obra se ha culminado en 26 meses.

2.000

Metros edificados

El nuevo edificio parlamentario está dividido en cuatro plantas y un gran patio central que es visible desde todos los puntos de una construcción en forma de u.

Ángel Víctor Torres, presidente en funciones del Gobierno, destacó las comodidades de una ampliación en la que se van a repartir los despachos y salas de reunión de los distintos grupos parlamentarios. «Esta acción arquitectónica implica un gran avance en la modernización y cercanía de la institución a la ciudadanía», añade de la conexión [invisible] que existe entre los dos edificios y los peatones que circulan por el acceso principal a la sede parlamentaria de Teobaldo Power.