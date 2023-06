Román Rodríguez negocia ya con CC una plataforma nacionalista para las elecciones generales del 23J

El tiempo corre y los partidos, aunque todavía con la resaca del 28M, tienen que configurar sus estrategias para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Nueva Canarias no quiere perder ni un minuto más. Así lo aseguró esta mañana el líder del partido, Román Rodríguez, quien adelantó que el "plan A" es acudir a los comicios junto a Coalición Canaria conformando una plataforma nacionalista como hicieron en 2019. "Ya hay conversaciones informales y durante estos días negociaremos las condiciones", explicó el aún vicepresidente y consejero de Hacienda en funciones, quien aclaró que "en ningún caso" será él el candidato a pesar de haber perdido su escaño en el Parlamento canario por no conseguir los votos suficientes en la lista regional.

Si no fructifica este acuerdo del que esperan tener noticias este fin de semana, los canaristas no descartan aliarse a otros espacios progresistas como el PSOE, Drago Verdes o incluso el Movimiento Sumar que lidera Yolanda Díaz. "Estamos hablando con todas las opciones", aclaró Rodríguez, quien aseguró que si no logran llegar a acuerdos con ninguna fuerza, concurrirán en solitario. Pero la prioridad para NC es ir de la mano de CC e incluso repetir el programa que acordaron hacen cuatro años ya que, según el presidente de la formación, "los objetivos siguen siendo los mismos". En cuanto a la fórmula, dependerá del diálogo entre ambos partidos. Y lo mismo con los candidatos, que esperan anunciar el próximo lunes.

La ejecutiva nacional de NC respaldó el miércoles esta hoja de ruta de cara al 23J y también la decisión de Rodríguez de no presentarse "bajo ninguna circunstancia" como candidato a pesar de que sus compañeros de equipo dirigieron la vista hacia él nada más conocerse que perdía su escaño en la Cámara regional. "Ni me intentaron convencer porque no di opciones", apuntó el líder del partido, quien aclaró que se dedicará en la próxima legislatura a ejercer como presidente de la formación "con dedicación completa", lo que, según ha subrayado, "se va a notar".

"Vamos a adoptar el modelo del PNV, con una dirección potenciada para hablar de estructura, gestión interna, estudios y formación y yo estaré en primera línea, no habrá asunto que afecte a Canarias donde no estemos haciendo propuestas y construyendo espacios para seguir avanzando", apuntó Rodríguez, quien adelantó que a pesar de no tener presencia en el hemiciclo estará "hasta en la sopa".

Valoración

Además de hablar del futuro, Rodríguez también valoró los resultados de la formación del pasado domingo y recalcó el hecho de haber mantenido los cinco diputados regionales y pasar de 128 a 175 ediles en los ayuntamientos mientras otras fuerzas progresistas como PSOE y Podemos perdieron presencia en la Cámara.

Sobre la conformación del nuevo Gobierno de Canarias, que perfilan CC y el PP, el vicepresidente en funciones manifestó su alegría por que ninguna de estas dos formaciones vayan a contar para ello con Vox, lo que espera que se replique en los ámbitos insulares y municipales porque "los procesos homogeneizadores" que, a su juicio, defiende el partido de Abascal "perjudican a Canarias".Rodríguez aseguró que su formación hará una oposición responsable y que apoyará al Ejecutivo cuando coincida con sus propuestas.