Nueva Canarias no tira la toalla y seguirá apostando por acudir a las elecciones generales en una plataforma nacionalista junto a CC. A pesar de que las conversaciones entre ambas formaciones no acaban de dar sus frutos. Los canaristas no se rinden y apurarán hasta el viernes, fecha en la que acaba el plazo para presentar coaliciones, para seguir tendiendo puentes ya que consideran que las posibilidad de estar en el Congreso "son mucho mayores" si se materializa la alianza entre partidos de "obediencia canaria". Así lo expresó el portavoz de NC, Luis Campos, en la mañana de este martes después de la Ejecutiva nacional que el partido celebró este lunes. Esta mañana NC envió a CC el acuerdo de la Ejecutiva que reitera su voluntad de unidad. Aún así, el portavoz aseguró que de no darse un acuerdo, acudirán por separado a los comicios del 23 de julio.