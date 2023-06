No a la coalición pero sí a un gran frente canario con CC, NC, ASG y UxGC

No habrá coalición entre NC y CC para las Elecciones Generales del 23 de julio, pero la voluntad de ir juntos no ha desaparecido a pesar de que el plazo para presentar las alianzas electorales culmina hoy a medianoche. Todavía tienen una oportunidad. Las comisiones negociadoras de ambas formaciones no fueron capaces de ponerse de acuerdo para repetir la fórmula de 2019, pero desde Coalición Canaria se ha puesto sobre la mesa otra opción: presentarse como un gran frente amplio canario no solo junto a NC sino también con la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Unidos por Gran Canaria (Uxgc) bajo las siglas de CC pero con un candidato independiente. El objetivo es que todos apoyen una misma lista para lograr la mayor representación posible en Madrid que sirva para defender los intereses de Canarias.

El plazo para presentar las candidaturas termina el próximo viernes 16 de junio lo que da mayor margen a los partidos nacionalistas, no solo para decidir sobre su participación en el frente común, sino también para negociar las condiciones de la propuesta. Poco se sabe por el momento de la iniciativa. El plan es concurrir bajo el paraguas de CC, pero que la cartelería electoral y la propaganda incluya los logotipos y nombres del resto de formaciones. La propuesta, además, incluye la condición de que sea una persona independiente la que encabece la candidatura al Congreso por Las Palmas, una persona con prestigio y tirón y que no esté vinculada a ninguna de las formaciones para así evitar conflictos. No será así en la provincia occidental, donde CC no renunciará a encabezar la lista al Congreso. La letra pequeña del frente canario todavía está por definir, pero los partidos ahora cuentan con una semana entera por delante para terminar de negociar los términos. Desde CC aseguran que durante la próxima semana se firmará un manifiesto conjunto con los partidos que finalmente decidan unirse a la iniciativa. Este recogerá las características de la propuesta. Lo primero, según apuntan desde los partidos, es encontrar una persona con la que todas las partes se sientan identificadas. Voluntad La oferta planteada por CC mantiene la puerta abierta a una negociaciones que llevan abiertas desde que Pedro Sánchez anunciara el pasado 29 de mayo el adelanto de las elecciones. Tanto NC como CC manifestaron su voluntad de ir juntos desde el principio, pero varios fueron los asuntos que provocaron que la negociación se encallara en más de una ocasión. El principal objetivo de conformar una alianza nacionalista siempre ha sido lograr la mayor representación posible en Madrid para defender los intereses de Canarias, pero lo que en un principio se planteó como un proceso sencillo se complicó con el paso de los días. Empezaron a aparecer condiciones y requisitos de uno y otro lado, y el diálogo se empantanó. Incluso desde CC dieron por rotas las negociaciones a mediados de semana cuando entendieron que NC exigía «libertad de voto». Pero los canaristas no cesaron en su empeño y siguieron insistiendo en la alianza cambiando hasta en cuatro ocasiones los acuerdos de su Ejecutiva nacional para matizar y aclarar a CC que ellos también apuestan por la «unidad de voto» y por abstenerse en caso de no conseguir un acuerdo. Desde NC defienden que la única línea roja por la que no pasarían sería «el apoyo a un Gobierno del que formara parte Vox». La última reunión de la dirección de CC el pasado jueves concluyó con la negativa a una coalición electoral con NC por no confiar en sus promesas respecto a la unidad de voto y al no querer repetir la experiencia de 2019 en la que ambas formaciones, a pesar de ir juntas, tuvieron votos opuestos en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Tampoco se acabaron de entender a la hora de hablar de los representantes de la coalición. Los canaristas propusieron a la directora del Tesoro y de Política Financiera del Gobierno de Canarias, Dunia González, para que compartiera escaño con María Fernández, lo que no acabó de convencer a CC. El partido liderado por Román Rodríguez, además, reclamó que el tiempo se repartiera de dos años en dos años y que su candidata ocupara el primer turno. Sobre la mesa también aparecieron otros condicionantes que dificultaron la negociación. Según explicó el portavoz de Nueva Canarias y miembro de la comisión negociadora, Luis Campos, a lo largo de la última semana se planteó la exigencia de apoyar a Fernando Clavijo (CC) en la Cámara regional, algo que los canaristas rechazaron. Al final, las exigencias de unos y de otros impidieron cerrar en tiempo y forma una coalición electoral. El poco tiempo y las complicaciones en las negociaciones entre los dos grandes partidos nacionalistas, paralizaron las posibles coaliciones con otros partidos locales e insulares de Canarias. Ahora las formaciones también tendrán más tiempo para decidir si se suman o no al gran frente canario. Ya existen negociaciones con la Agrupación Herreña Independiente (AHI), ASG y UxGC. Además, se pretende incluir a otras formaciones como Ciuca. Este lunes se celebra el consejo de dirección insular de Unidos por Gran Canaria para decidir la posición del partido en las generales. «Seguimos apostando por un gran pacto que haga que Canarias esté bien representada en Madrid en una coyuntura especialmente difícil», apuntó ayer el presidente de la organización, Lucas Bravo de Laguna. Tanto ASG como AHI confirmaron esta semana que presentarán candidaturas propias al Senado. El presidente de la Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas, también reconoció su intención de apoyar la lista que encabece CC al Congreso por la provincia occidental.