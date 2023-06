El Consejo de Europa evidencia «serias carencias» en la asistencia legal a los migrantes que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla, y pone un especial énfasis en los menores no acompañados. Esta organización intergubernamental con sede en Estrasburgo (Francia), fundada en 1949 y de la que forman parte 46 Estados europeos –no tiene nada que ver en sus funciones con el Consejo Europeo, pese a la similitud de nombres, pues este último está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de la UE– se centra en la supervisión de los Derechos Humanos. En su informe de evaluación de España, publicado ayer, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (Greta) realiza un diagnóstico que pone de manifiesto las insuficiencias detectadas en la erradicación de la trata de personas –tanto en explotación sexual como laboral– y señala que no parece que las autoridades españolas hayan tomado medidas para resolver la situación de ayuda legal para las presuntas víctimas, que además demandan, por ejemplo, asilo en estos tres territorios.

El Greta, que envió una delegación para hacer una visita a España del 4 al 8 de julio de 2022, se refiere en todo su trabajo a un informe del Defensor del Pueblo, que había señalado que con el gran incremento de la llegada de migrantes en Canarias en 2020, durante meses no se permitió a los abogados acceder a los lugares donde se les alojaba, y cuando pudieron entrar, no había espacio suficiente para que pudieran atenderles de forma individual y faltaban intérpretes.

Niños no acompañados

Pero aún más llamativa es su preocupación, expresada por el mismo Defensor del Pueblo, de los niños migrantes, donde este grupo censura que no se les ofrecía una información adecuada y podrían haber venido, o ser captados en su estancia en las Islas, para su explotación por bandas de trata de personas.

La entidad reclama más profesionales que puedan localizar a las víctimas e intérpretes

De hecho, los expertos del Consejo de Europa señalan que en España se detectan muy pocos casos de trata que afectan a niños, y consideran que ese fenómeno está subestimado. Y para ello, lo ilustran con las cifras del Ministerio del Interior, según el cual entre 2017 y 2022 se identificaron 1.687 víctimas de trata, en su inmensa mayoría mujeres por explotación sexual, y sólo 79 niños, un porcentaje muy inferior al de países vecinos como Portugal y Francia.

Por ello, en sus conclusiones el Greta insta a las autoridades españolas a redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de menores identificándolos y brindándoles la asistencia adecuada. Indica que «se han hecho esfuerzos insuficientes para abordar la trata con niños, y los procedimientos para identificar a las víctimas no garantizan plenamente el mejor interés para los menores». En particular, exhorta a las autoridades españolas a asegurar que los niños no acompañados se beneficien de las condiciones de acogimiento, cuidado efectivo, incluido el alojamiento, el acceso a la educación y la atención de la salud, para que no estén expuestos al riesgo de trata. También reclama fortalecer la capacidad para detectar a los niños víctimas de la trata asegurándose de que los profesionales que puedan entrar en contacto con los niños reciben formación sobre el uso de indicadores de esta problemática situación, además de mejorar los procedimientos y velar por que «el interés superior del niño sea la consideración principal». Y alerta que en el caso de menores sometidos al tráfico de personas «se debe llamar a psicólogos para niños especializados».

En este contexto, el grupo de expertos urge a las autoridades españolas que revisen los procedimientos para la determinación de la edad que corresponda a las presuntas víctimas de trata. En Canarias estos procedimientos siguen con problemas de celeridad. Además, el Greta pide que se tomen medidas adicionales para garantizar que todas las presuntas víctimas de trata, en general, que sean de nacionalidad extranjera puedan ser receptores de las medidas de protección y asistencia, como el asilo. En España, las víctimas de trata son informadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que les dan una documento (disponible solo en español) que describe sus derechos y las medidas de apoyo disponibles, señala el informe. Este grupo considera que las autoridades deben fortalecer la comunicación sistemática de información a las presuntas víctimas de trata sobre sus derechos.

El Greta también hace hincapié en que el número de víctimas de trata que son indemnizadas por los autores de esos abusos sigue siendo bajo, y en que ninguna de ellas ha obtenido compensación estatal. Además, para el Consejo de Europa, los esfuerzos contra la trata en España están «casi exclusivamente centrados» en la explotación sexual. Por eso demanda que haya una mayor intervención contra la explotación laboral.

Según las autoridades españolas, en los últimos años los traficantes han utilizado cada vez más la redes sociales para reclutar víctimas, y en el contexto de la trata con fines de explotación por trabajo, las víctimas a menudo son atraídas por ofertas de trabajo falsas.