Félix Ovejero: «La izquierda en España puede hundirse para siempre»

¿Está la democracia española en crisis?

Está en una situación de enorme fragilidad porque el último gobierno ha dependido de partidos que tenían como objetivo destruir una nación política común. Es de mal llevar que unos tipos que quieren destruir la convivencia, la gestionen. Se han deteriorado las instituciones, la calidad democrática del país y se ha gobernado con decretos leyes.

¿El deterioro nace de la última legislatura?

Hay un error de arranque que es que buena parte de la descripción de nuestra historia política reciente la han construido los nacionalistas. Bajo la idea de que España es una anomalía que está construida contra ciertas naciones culturales, el País Vasco y Cataluña fundamentalmente, y que entonces estamos en una deuda perpetua que hay que tratar de resolver. El error viene casi de la Transición, de creer que se podía contentar al nacionalismo. Se ha contribuido a alentar una dinámica autodestructiva sin que nadie tuviera en la cabeza una previsión de que eso podía suceder.

¿Es Pedro Sánchez el responsable del debilitamiento de la izquierda?

Yo dudo realmente que la política de debilitamiento del Estado se pueda considerar de izquierdas. Mi tesis de fondo es que en España lo que no ha habido es un partido genuinamente de izquierdas comprometido con una acción entre ciudadanos libres e iguales. Si tú quisieras ir a trabajar a Cataluña, País Vasco, Valencia o Mallorca las restricciones lingüísticas te impiden acceder a a un montón de posiciones sociales. Eso violenta un principio de igualdad porque se discrimina por razones arbitrarias. En España hay un problema y es que la izquierda, y también la derecha, han pedido un compromiso con los nacionalistas que hoy altera los guiones políticos. Y Sánchez ha allanado el camino, pero vamos, eso ya venía de antiguo. El eje político está muy distorsionado.

¿Le pareció lógica la convocatoria de Elecciones Generales?

Lo que sí me parece evidente es que el vínculo entre el partido y Pedro Sánchez se ha roto. Hoy los intereses del partido se alejan del líder. Sánchez tiene su propia supervivencia y los llamados barones están objetivamente enfrentados a él porque ya no tienen ese vínculo de interés y optan por una reconstrucción. Les ha dado poco tiempo para reorganizarse y si no lo hacen, se pueden hundir mucho más. Sería terrible para la izquierda en general, pero a lo mejor es la travesía en el desierto que requiere para que puedan resurgir de sus cenizas.

¿Cómo debería reconstruirse ahora el PSOE? ¿Qué pasos debe seguir?

Yo tengo cierta simpatía por una gente que arranca, que quedó en la izquierda de UPyD. Unos chicos jóvenes que se llaman los jacobinos, que defienden a España como un proyecto político porque creen en una nación de ciudadanos iguales. El problema es que la izquierda puede hundirse para siempre. Tampoco nos asombremos, ya pasó con el Partido Comunista italiano o el Partido Socialista francés. En España ya no les queda nada y se ve en la listas, todos intentando incrustarse. Ojalá haya lugar para una reconstrucción de la izquierda, pero los cimientos intelectuales que han sembrado son desastrosos. Los miembros ideológicos están muy destrozados y hay que buscar una renovación. Intelectualmente puedes encontrarla en académicos, pero organizativamente lo veo muy mal.

¿Qué le parece el proyecto que lidera Yolanda Díaz?

La política requiere cosas en serio, no vale con la idea de juntémonos todos y ya. Y ahí no hay nada más que una astucia política por su parte. No hay hondura intelectual, solo una demanda de gente que se ha quedado sin un nuevo proyecto. Están todos los que estaban antes, las confluencias, los de aquí y los de más allá agrupándose.

¿Una especie de cajón de sastre?

Sí, sí. Un cajón de sastre en el que mientras tú no seas preciso y digas palabras bonitas... ¿Quién no está en favor del amor universal? Es poco más que eso.

¿Qué papel cree que juega Pablo Iglesias en la política actual?

Es un perfil sin contenido, es solo una imagen. No hubo más que un programa de televisión con fortuna, una eficacia retórica a corta distancia y ninguna vertebración de nada. No había nada de ideas, lo que dio el pego durante un tiempo.

Usted estuvo en la fundación de Ciudadanos. ¿Qué ha pasado para que un partido que estuvo a punto de gobernar esté a punto de desaparecer?

Ciudadanos en momentos optó por girar a la derecha. Eso te puede llevar al éxito electoral, pero cuando te pones a competir con el PP, es un juego de suma cero. O ganaba uno o ganaba otro. Ganó Casado y entonces ya a Ciudadanos no le quedaba espacio. Ese fue el fracaso político. Y cuando cambiaron de ideología el proyecto se vació de contenido.

¿Qué le parece el crecimiento de Vox?

En España, si hay partidos de extrema derecha, son Herri Batasuna o Bildu. Vox tiene problema con los extranjeros, pero Herri Batasuna y los independientes quieren convertir en extranjeros a los que ya son ciudadanos. Quieren privarte a ti de derechos civiles. Cataluña no es de los catalanes, es de todos. Vox corresponde a la vieja democracia cristiana, un partido conservador que abandona la doctrina social de la Iglesia y con una visión esencialista de la historia de España. Creo que Vox ha detectado que de pronto en una parte importante de España hay problemas serios.

¿Es un grito? ¿Una queja?

Sí, es un grito. En algún sentido sería el grito de Podemos en otro momento. Hay una parte ahí de gente cansada y también hay un hartazgo común del Estado de las autonomías. Por ahí la rabia encuentra una formulación política.

¿Este tipo de partidos pone en peligro la democracia española?

Hay momentos en los que la democracia debe soportar la tensión y convivir con eso. Vox no plantea dudas a la democracia. Está en contra de algunos aspectos de la Constitución, pero seguramente cualquiera lo esté. No ha planteado saltarse la ley para modificar la Constitución. Además, hemos tenido a Vox integrado dentro del PP.

En Canarias los partidos nacionalistas quieren unirse para tener «voz en Madrid». ¿Cree necesario que estos partidos lleguen al Congreso para que las regiones estén bien representadas?

No, eso rompe la idea de calidad democrática. Cuando uno llega al Parlamento se convierte en representante del conjunto de la nación política. Si alentamos las diferencias, es muy fácil generar odios entre las gentes. Con es idea de los nacionalismos no se hace una política con una mediana universalidad.