El auge del mercado de lujo atrae a la inmobiliaria de Buffet a Canarias

El mercado inmobiliario de lujo está en auge en Canarias. La demanda de compradores que están dispuestos a gastarse más de medio millón de euros en una propiedad en el Archipiélago se multiplica. Y esta dinamización atrae a las Islas a firmas inmobiliarias especializadas en este segmento del sector, para tratar de hacerse con una parte del pastel de las ventas. Una de las interesadas es Berkshire Hathaway Home Services, la inmobiliaria del magnate estadounidense Warren Buffett, que tras abrir una segunda oficina en Málaga ya mira hacia aquí para extender su imperio inmobiliario por España, donde también tiene puesto el ojo en ciudades como Marbella, Madrid o Barcelona.

La demanda de chalés y villas exclusivas está creciendo en Canarias. Sin embargo, la presencia de muchos potenciales compradores no se corresponde con la oferta real de este tipo de viviendas que existe en el Archipiélago. Y muchas veces cerrar una operación no depende del dinero que el interesado busque invertir sino de encontrar una propiedad que se ajuste a sus requerimientos. Según un reciente informe del portal Idealista, a pesar de que las Islas son una de las regiones con mayor demanda apenas acaparan el 3% de la oferta a nivel nacional. Los municipios de Adeje, San Bartolomé de Tirajana, Guía de Isora, Las Palmas de Gran Canaria y La Oliva, son los que tienen un mayor porcentaje de este tipo de viviendas. Con precios que de media alcanzan los 4.557 euros por metro cuadrado en la provincia tinerfeña y llegan a 3.777 en Las Palmas.

«Este año se mantendrá la línea de crecimiento de las ventas como ha ocurrido en los ejercicios anteriores», pronostica Carlos Pereira, director de ventas de Vol Poll Real Estate, una de las grandes firmas inmobiliarias internacionales especializada en este segmento que ya tiene presencia en Canarias. Y su previsión es que las operaciones seguirán creciendo porque a pesar de que los precios también han aumentado todavía siguen siendo más asequibles que los que pueden encontrarse por propiedades similares en otras partes del país.

Pereira también evidencia la falta de producto sobre todo por la escasez de propiedades de nueva construcción. «Realmente hay mucha más demanda que oferta porque el cliente busca invertir en sitios exclusivos», expone. Sin embargo, el suelo en Canarias es escaso y el que se ubica cerca de lugares privilegiados lo es mucho más. Normalmente estos terrenos ya están construidos por lo que los compradores que quieren adquirir vivienda nueva lo tienen complicado para hacerse con una propiedad de estas características.

Aún así, «los extranjeros siguen viendo interesante invertir en propiedades en las Islas Canarias», sostiene Pereira, porque los precios que se manejan en la región les parecen mucho más económicos que los que pueden encontrar en otros lugares de Europa.

Porque sí, la inmensa mayoría de los interesados en adquirir viviendas de lujo en Canarias son ciudadanos internacionales. En concreto, los que proceden de Alemania, Reino Unido o Italia son los que más buscan una residencia en el Archipiélago, aunque en los últimos años también ha subido el interés de polacos o escandinavos.

Pero las inmobiliarias también advierten que el perfil del comprador que está dispuesto a invertir una gran cantidad de dinero en una propiedad exclusiva está cambiando. Si hace unos años el mayoritario era el de un hombre de más de 60 años ahora cada vez pueden encontrarse más personas jóvenes, incluso en la veintena, con un trabajo vinculado a las redes sociales, que buscan un lugar en el que depositar parte del patrimonio ganado como influencers o youtubers.

«La pandemia supuso un antes y un después», sostiene Elena Hussein, responsable comercial de La Boutique Canary Real Estate, quien explica que muchos clientes «ahorraron y otros ganaron mucho dinero que ahora quieren invertir». La crisis sanitaria también abrió un mundo de posibilidades al trabajo en remoto y dio todavía más alas a los creadores de contenido que ahora quieren un activo en el que invertir lo que han ganado. «Ya hemos cerrado varias operaciones con este tipo de clientes, nuevos ricos, gente joven e impulsiva que quieren comprar o alquilar a precios muy altos», apunta.

Pero Hussein también detalla que además de los clientes extranjeros entre un 20 o 25% son españoles y especialmente canarios. «Hay empresarios o gente que vive fuera y buscan tener aquí una segunda vivienda a la que poder retornar cuando les llegue la jubilación», señala. Pero en este tipo de operaciones juega una baza muy importante: el aspecto emocional. «Los canarios están dispuestos a pagar más porque quieren tener su propiedad aquí sea como sea, a un comprador peninsular le da más igual comprar aquí que en cualquier zona de costa de Almería o Málaga si encuentra una buena oferta», sostiene.

«Todo lo que se construye para este segmento se vende», asegura Margarita Anikieva, propietaria de Vym Inmobiliaria, que destaca por ejemplo las promociones de lujo que se están levantando ahora en lugares como Playa San Juan o Callao Salvaje, en Tenerife, con precios a partir de 865.000 euros, en las que ya está todo vendido.

Insiste en que hay peticiones para adquirir villas o chalés por ocho o nueve millones de euros pero casi no existe oferta en el mercado, mientras que de propiedades con precios entre dos y tres millones hay más cantidad en el mercado aunque reconoce que en muchas ocasiones «su coste no está acorde con las calidades». Aún así cree que el mercado se mantendrá en auge en los próximos meses, ya que a diferencia de lo que puede ocurrir con el sector inmobiliario con precios más ajustados al bolsillo de la mayoría, a los clientes de este segmento no les afecta la subida del Euríbor.