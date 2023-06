SOS de la patronal canaria para que las pymes no queden fuera del Next Generation

«Sensibilidad» e «ingenio». Son las dos cosas indispensables para que las micropymes canarias, esos pequeños negocios que representan más del 90% del tejido empresarial del Archipiélago, no se queden excluidas de facto del reparto de los fondos Next Generation.

La gran patronal de las Islas, esa que integran la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios –la CCE de la provincia de Las Palmas–, exhortó este jueves a la Administración pública –a los ayuntamientos, a los cabildos y en especial al Gobierno de Canarias– a buscar fórmulas para que la anunciada lluvia de millones proveniente de Bruselas refresque también a las micropymes isleñas. Ya no solo se trata de que los dineros no estén llegando a la economía real, que de hecho no están llegando –así lo aseguran tanto desde la CEOE-Tenerife como desde la CCE–, sino del riesgo palpable de que la gran mayoría del tejido empresarial de la región no reciba ni un solo euro. No en vano, tal como se desprende del último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre la ejecución del Next Generation, las firmas del Archipiélago no tienen, por lo general, músculo suficiente para competir con las grandes empresas catalanas o madrileñas por las licitaciones o subvenciones del Estado. Es más, estas grandes empresas pueden pujar por los contratos que con cargo a los fondos extraordinarios europeos liciten los ayuntamientos canarios, los cabildos o el mismo Ejecutivo autonómico, y aunque es verdad que las entidades de las Islas pueden hacer lo propio en las licitaciones de cualquier institución de la Península, no es menos cierto que siempre les será más fácil a aquellas venirse a Canarias que a las pymes canarias irse a Madrid o Cataluña. Son firmas, cabe insistir, de mayor dimensión, con más recursos materiales y humanos y en muchos casos acostumbradas a moverse por el país en busca de contratos públicos; es decir, nada que ver con la pequeña empresa isleña que ni siquiera llega a la decena de empleados. Entonces, ¿cómo evitar que los fondos Next Generation pasen de largo por la gran mayoría de los negocios del Archipiélago? ¿Cómo podría ayudarse a las micropymes a competir en las licitaciones con los gigantes del país? Pues con «sensibilidad» e «ingenio», insisten desde la patronal.

Hay fondos y hay empresas que los necesitan, pero estos no llegan Pedro Ortega - Presidente de la CCE

El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, expone que, efectivamente, «se está generando cierta discriminación» en los Next Generation en detrimento de las pymes. De entrada porque son varios los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los llamados Perte –que se financian con estos fondos europeos–, que están prácticamente vedados a las micropymes por sus propias características. El secretario general de la CCE, José Cristóbal García, pone el ejemplo del Perte para el desarrollo de la industria de los chips. Puede que alguna firma canaria llegue a participar en este Perte, pero será la excepción. En este sentido, el informe del IVIE muestra cómo más de la mitad del montante licitado hasta la fecha por la Administración estatal, esto es, por el Gobierno central y todo su entramado de entes dependientes, ha ido a parar a empresas de la Comunidad de Madrid, un total de 4.550 millones de euros. Una cifra que se dispara hasta algo más de 6.000 millones si se incluyen las licitaciones y subvenciones del resto de instituciones del país, en su mayor parte, como es lógico, las de la propia Comunidad Autónoma capitalina. Sin embargo, el tejido empresarial canario apenas ha arañado 107 millones en total, una suma irrisoria en comparación con las de Madrid, Cataluña o Valencia y que obedece, por un lado, a su incapacidad para pujar por las licitaciones de ámbito estatal o de otras autonomías y, por otro, a la lentitud con que se están movilizando en las Islas los fondos europeos. Y cuando se movilicen a mayor ritmo, si es que se consigue, ahí estarán las firmas madrileñas o catalanas para pujar por los contratos del Gobierno de Canarias, del cabildo equis o de este o aquel ayuntamiento.

Se está generando cierta discriminación Pedro Alfonso - Presidente de la CEOE-Tenerife

«Lo que yo les pediría a las administraciones canarias es sensibilidad para de algún modo priorizar la contratación de empresas locales», ahonda el presidente de la división tinerfeña de la CEOE, quien como es «obvio» –precisa– no habla en modo alguno de limitar la concurrencia competitiva, sino de tener esa «sensibilidad», esa especie de sesgo territorial, en situaciones de igualdad de precios y condiciones de las distintas ofertas.

«Hace falta guiar a nuestras pymes, porque si el dinero no llega a las pymes, de poco servirá», agrega el secretario general de la CCE, que avisa que mientras que otras comunidades «han hecho sus deberes», en Canarias «se habla mucho pero el dinero de verdad no se ve por ningún lado».

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, coincide con su homólogo de la CEOE en que hay que buscar fórmulas para que estos recursos comunitarios lleguen a las pymes y micropymes. «Hay fondos y hay empresas que necesitan esos fondos, pero los fondos no llegan a las empresas, con lo que algo estaremos haciendo mal», argumenta el exconsejero autonómico, que apuesta por estrechar la comunicación público-privada y por pensar cuanto antes una solución. «Habrá que ser ingenioso», subraya.