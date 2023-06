Luis Yeray Gutiérrez fue investido este sábado alcalde de La Laguna con los votos del Partido Socialista (PSOE). No hubo imprevistos. Se cumplió lo esperado. El loco guion que en ocasiones marca la política lagunera no tenía reservado para esta ocasión ningún giro desconcertante. Tras no alcanzarse un pacto de izquierdas ni otras posibles alianzas de gobierno, cada formación política votó a su candidato durante el pleno constitutivo.

Gutiérrez comienza ahora un mandato en minoría y solo con sus nueve compañeros socialistas. La sesión plenaria evidenció, más incluso que la víspera, que el pacto de izquierdas (PSOE, Unidas y Drago) no es sencillo. Alberto Rodríguez (Drago) y Rubens Ascanio (Unidas) lamentaron durante sus discursos que no se haya alcanzado una alianza, mientras que Luis Yeray Gutiérrez les reprochó su proceder. Lo hizo el socialista tanto en su intervención tras la investidura como en declaraciones a los medios de comunicación. En concreto, Rodríguez situó la decisión del PSOE en el terreno de la «irresponsabilidad», mientras que Ascanio llegó a decir que tal determinación se había tomado «en otro lugar». Gutiérrez lamentó después que los anteriores hubiesen hablado en el pleno de «asuntos de índole de partido», y también se refirió a imposiciones, lo que choca con las versiones de Unidas se Puede (USP) y Drago Verdes Canarias (DVC), que han negado por activa y por pasiva que hubiesen pedido nada durante las negociaciones. Preguntado tras el pleno sobre por qué no se llegó a un acuerdo con las otras dos formaciones de izquierdas, el alcalde no lo precisó. Su respuesta fue ambigua: «Nosotros no hemos dicho que no hemos llegado a ningún acuerdo. Estamos hablando sobre un acuerdo programático. A partir de ahí, si llegamos a ese consenso amplio de esa hoja ruta que hemos estado solicitando durante todo este tiempo, estaremos en disposición de hablar de otros capítulos». Y añadió a renglón seguido: «A día de hoy queremos ese acuerdo amplio que dé estabilidad a este municipio, pero tenemos este gobierno en minoría y es el que ahora mismo va a empezar con las labores de gestión». La sesión arrancó a las 11:00 horas y tuvo, como siempre en estos casos, su solemnidad. Llenazo en el salón de plenos, colas para acceder a él, una emisión a través de una pantalla para los medios de comunicación en la sala anexa… Pero nada que ver con lo vivido cuatro años atrás, cuando se produjo un cambio tras 26 años de gobiernos nacionalistas y los nervios parecían estar a flor de piel. Se podría decir que en esta ocasión había incluso un aire de trámite y que hasta, en algún momento, se tornó en cierta apatía. Ambiente ma non troppo. Antes de las 10:30 horas, concejales y asesores socialistas se preparaban en la Casa de los Capitanes, sede de la Alcaldía. A esa hora el control de acceso al salón de plenos era un hervidero. A los familiares y vecinos se les unían algunos cargos destacados de los partidos, principalmente del PSOE. La plana mayor de esta formación la componían el senador y ya exconcejal lagunero Santiago Pérez; el presidente en funciones del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; la diputada autonómica Nira Fierro, y los consejeros insulares en funciones Berta Pérez y Javier Parrilla. «¿Preparado?», le preguntó Rubens Ascanio a Alberto Rodríguez cuando este último se situó para la entrada al salón de pleno. Rodríguez se encogió de hombros, sonrió y asintió, como quien dice aquí estamos. Últimas indicaciones del responsable del protocolo, Jonathan Santos, y comienzo de un desfile encabezado por dos policías locales vestidos de gala y dos maceros, también agentes. Había arrancado la sesión constitutiva. Como es preceptivo, se conformó la Mesa de Edad. Tal y como ocurriese en 2019, el más joven era Juan Antonio Molina (PP) y el mayor, el nuevo edil José Manuel Brito (VOX). No decepcionó el trámite de juramento o promesa del cargo, que siempre deja escenas llamativas. Empezó Idaira Afonso (USP), que, como suele ser habitual en los partidos de izquierdas, optó por una fórmula alternativa y llamó a la «construcción de un municipio más feminista, más libre, antifascista, antirracista e inclusivo, donde los derechos y el bienestar de todos, todas y todes sean nuestra prioridad». Otra de las alocuciones inusuales fue la del líder de Drago, Alberto Rodríguez, en clave independentista. El exdiputado nacional de Podemos prometió «trabajar para cambiar tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de nuestro país». Por su parte, la mayoría de los miembros de la nueva bancada socialista optaron por jurar el cargo como concejales, salvo Luis Yeray Gutiérrez y Ángel Miguel Hernández, que lo prometieron. Gutiérrez luego, en la toma de posesión como alcalde, recurrió al juramento. La elección del nuevo regidor local se realizó con papeletas introducidas en urna, esto es, de forma secreta. Se enunciaron entonces los candidatos y se procedió al llamamiento y la votación. Y ocurrió lo que se preveía desde que el viernes comparecieron Unidas y Drago y de sus palabras se desprendió que las posturas con el PSOE estaban más lejos que cerca. Por un instante, y ante la demora para ser abiertos los dos votos de USP a favor de la investidura de Rubens Ascanio, pareció que las papeletas de esta formación pudieron haber ido al PSOE, aunque poco hubiese cambiado la situación. Falsa alarma. PSOE, 10; Coalición Canaria (CC), 8; Partido Popular (PP), 3, USP, 2; Vox, 2, y Drago, 2. Alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. Vinieron después los discursos y, levantada la sesión, los abrazos.

