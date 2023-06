El pacto en Canarias, un bálsamo en la arriesgada estrategia de alianzas del PP

Canarias se ha convertido en un bálsamo para el PP. Y también en una especie de antídoto ante el riesgo que está suponiendo para los populares su tortuoso proceso de negociación con Vox en varias comunidades autónomas y decenas de ayuntamientos en el conjunto del Estado tras el 28-M. El pacto logrado por el PP canario con CC para el Gobierno regional y muchas de las principales instituciones canarias es presentado por la cúpula de la calle Génova como ejemplo de que el partido de Santiago Abascal no es su único socio posible, intentando demostrar que el centro derecha que dice representar tiene otros aliados ideológicos con los que acordar programas de gobierno que se salen del marco que trata de imponerle la ultraderecha.

Ese pacto entre CC y el PP en las Islas fue el primero que se firmó, el 5 de junio, en el conjunto de los territorios tras las elecciones autonómicas y locales de ocho días antes, y desde entonces los populares se aferran a él, junto con el que han logrado con el PRC en Cantabria, el partido de Miguel Ángel Revilla, como verdadero referente de sus postulados políticos. Desde la calle Génova insisten en que el único acuerdo para formar gobierno es el alcanzado en la Comunidad Valenciana y que el resto de pactos autonómicos con esa formación se limita a las mesas de los parlamentos regionales pero que no son de gobernabilidad, y aprovechan el rechazo de su líder en Extremadura, María Guardiola, a pactar un Ejecutivo de coalición para demostrar que no ceden en todo ante la ultraderecha.

La cúpula de la calle Génova pretende así diluir y blanquear las negociaciones con Vox entre los casos en que, o no se aceptan sus premisas, o no se ha necesitado hablar con ellos como en Canarias y Cantabria. Resaltan en este sentido la importancia de una comunidad como la canaria en la que se pacta incluso con un “partido nacionalista”, recordando a este respecto que en el PP de hace unos años, en un Congreso Nacional del partido, se debatió una propuesta para replantearse las relaciones con CC y sus acuerdos de gobierno en las Islas identificando a esta formación con el soberanismo catalán o vasco. Muy lejos de aquello, para el equipo de Alberto Núñez Feijóo el actual acuerdo con los nacionalistas canarios en un escaparate sobre su verdadero perfil ideológico de centro derecha que sin embargo no se ha explotado suficientemente, pasando por alto que en realidad fue el líder de CC, Fernando Clavijo, quien estableció la “linea roja” de no negociar con Vox en las Islas, y que los cuatro diputados regionales que la ultraderecha logró el 28-M no son necesarios para gobernar una vez se sumaron al acuerdo AHI y ASG.

También reconocen la cúpula nacional del PP que en Canarias el partido ha jugado un papel menos protagonista que en otras comunidades en tanto que formación que ni siquiera ha quedado en segundo lugar en las pasadas elecciones autonómicas, y que todo el peso político y la iniciativa le ha correspondido a CC. La discreción y escasa difusión que el pacto isleño ha logrado en el ámbito nacional se ve ahora como un hándicap en su estrategia de tratar de difuminar los acuerdos con Vox. Algo parecido ha ocurrido en el caso de Cantabria con el acuerdo con el PRC, pero incluso en la comunidad norteña la alianza sin Vox parece haber tenido más protagonismo y proyección mediática que la de Canarias. También se pone de manifiesto que el líder de los populares canarios, Manuel Domínguez, mantiene un perfil moderado y centrado que aleja todo debate sobre cualquier aspecto que en estos días está salpicando el proceso de pactos y su influencia sobre la campaña del 23-J, cambiando el eje del debate en Canarias de cara a las generales y favoreciendo así a sus candidatos canarios. Está por ver cómo asume CC esta circunstancia ante un PP que el 23-J será uno de sus adversarios políticos.

Proceso tortuoso

En todo caso, se reconoce que la potencia mediática del acuerdo entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana está marcando toda la dinámica negociadora en el resto de los territorios y en sus posibles consecuencias de cara a las elecciones generales del 23-J. La asunción por parte de los populares valencianos, con el visto bueno expreso de Feijóo, de muchas de las exigencias del programa ultraderechista en el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones ha empoderado a la formación de Abascal y eso está pasado factura en el resto de negociaciones. La entrada de Vox en el gobierno valenciano, incluida una vicepresidencia para el ex torero ultra Vicente Barrera y la presidencia de las Corts Valencianas para ese partido, ha abierto una espita que se traslada a las negociaciones en comunidades como Baleares, Murcia, Extremadura, Aragón o La Rioja, donde el PP necesita de una u otra forma el apoyo de los ultraderechistas para lograr la investidura de sus candidatos y formar gobierno.

Está resultando un tortuoso proceso para el PP ante el riesgo no ya de obligar a repetir las elecciones en algunas de estas comunidades, como Extremadura y Murcia, sino por las consecuencias que está teniendo en la imagen de Feijóo, que pretendía llegar con el menor ruido posible respecto a su teórica necesidad de contar con Vox para poder gobernar y alcanzar La Moncloa si entre ambas formaciones logran la mayoría absoluta en el Congreso tras las generales.

Más allá de las aritméticas en estos territorios, el PP se ha visto arrastrado a un debate de ideas del que también pretendía escapar. Los perfiles ultras de muchos de los dirigentes con los que está negociando en esas comunidades o ya han constituido gobiernos municipales -en 130 ayuntamiento de toda España-, y el contenido radical de algunos de esos programas contra las políticas de género e igualdad para las mujeres, de lucha contra la violencia machista, en materia de inmigración, o de medidas para combatir el cambio climático del que Vox es negacionista, están centrando el debate y provocando problemas al PP. Incluso han hecho patinar al propio Feijóo al referirse a alguna de estas materias, como ese comentario en el que justificó la condena del líder de Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, por violencia machista en que tuvo un “divorcio duro”. Tras este episodio, las posiciones de la líder popular en Extremadura rechazando un pacto de gobernabilidad con Vox en esa comunidad por las posiciones ultras en relación con la violencia machista o la inmigración abren una brecha en la estrategia de pactos dentro del PP, salvo en la isla amable y cómoda en que se ha convertido Canarias para el partido de Feijóo.