El candidato de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas, Luis Campos, ha dicho este viernes que "es obvio" que no se conoce el alcance de los acuerdos entre España y Marruecos, como ha quedado evidenciado, a su juicio, en la gestión del rescate de la patera que naufragó a 150 kilómetros al sur de Canarias el pasado miércoles y en la que murieron dos personas y desaparecieron más de treinta.

"Es obvio que se están produciendo acuerdos y reuniones en los que Canarias no está participando y que no conocemos el alcance real de esos acuerdos. Lo que hemos vivido en estas 48 horas evidencia que o bien los protocolos no existen o bien son opacos", ha lamentado en una rueda de prensa Luis Campos.

A su juicio, se debe respetar el artículo 144.3 del Estatuto de Autonomía, que establece que Canarias participará en los asuntos de estado relacionados con la inmigración, algo que entiende que no se está cumpliendo.

Asimismo, el candidato de Nueva Canarias al Senado, Txema Santana, ha coincidido con Campos en que "da la impresión" que esos acuerdos entre Marruecos y España "que no conocemos" están dando "carta de naturaleza para que Marruecos pueda ejercer soberanía sobre las aguas del Sáhara".

Para NC, los intereses de Marruecos "tienen secuestrada esta forma de actuar en la ruta canaria y hay que exigir que se tenga conocimiento de estos acuerdos".

Por último, ha apuntado que si bien Salvamento Marítimo cumple órdenes, se debe conocer "cuál es el origen de esas órdenes" y por qué los mapas que tiene la sociedad estatal de las aguas no guardan relación con la información con la que contaba el piloto que localizó la patera, que insistió en que esa zona era zona SAR española.