«Contra la descarbonización actúan grupos de presión, no la sociedad»

Solo hay dos españoles en el Comité Científico Internacional de ECOS (International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Sistems) y Ana María Blanco, catedrática de Ingeniería Química de la ULPGC, es una. Ayer arrancó la 36ª edición de esta conferencia, que ella se empeñó en traer a Canarias y que reúne hasta el viernes a 420 científicos de todo el mundo.