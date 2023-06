Pedro Martín renuncia para impedir la moción de censura de CC y PP en el Cabildo de Tenerife

Pedro Martín fue proclamado ayer presidente del Cabildo de Tenerife al encabezar la lista más votada, la del PSOE, pero en un giro inesperado de guión, producto de una decisión maquivéiuca y sin precedente jurídico en la Corporación insular, anunció por sorpresa su renuncia al cargo en la última frase de su discurso que cerró la sesión constituyente del nuevo mandato. Martín señaló en su despacho, tras el pleno y ante una enorme expectación mediática, que no va a esperar a la anunciada moción de censura de Coalición Canaria y Partido Popular sino que renuncia al cargo para propiciar una «transición ordenada», «facilitar el taspaso de poderes» y no tener que aguardar los 15 días previstos por la ley en caso de que se hubiera puesto en marcha el mecanismo. Además, se guarda un as en la manga, precisamente el de la moción de censura, pues el Reglamento solo permite una cada cuatro años y todos los grupos políticos presentes pueden ejercerla en el futuro a lo largo del mandato. Sorpresa generalizada y golpe de efecto durante un solemne acto protocolario que tuvo lugar en el Salón Noble del Palacio Insular para abrir la etapa política en el periodo 2023-2027.

Martín explicó tras la toma de posesión que renuncia y se mantiene en el puesto «de manera formal» hasta que se celebre un pleno el próximo lunes –será ese día para cumplir con los plazos legales– y dar cuenta de su decisión. A continuación, aproximadamadamente un cuarto de hora después, tendrá lugar otra sesión para votar el nuevo presidente insular con el sistema de los ayuntamientos. Es decir, con la presentación de candidaturas, una urna y en principio sufragio secreto, elegir a quien más votos coseche. Ahí, si todo marcha como es previsible, se haría efectivo el acuerdo de gobierno entre populares y nacionalistasy la residencia para Rosa Dávila. El socialista lanzó un órdago a la moción de censura de CC y PP, que ya no se producirá al no haber nadie contra quien presentarla. Ahí queda la herramienta jurídica para ser utilizada por primera y única vez en emadato. La transición iba a ser de unos quince días hasta que se celebrara el 12 de julio el pleno que desbancaría a Pedro Martín de la institución. El documento ya estaba redactado y se iba a presentar hoy mismo, en principio. Ahora el periodo temporal será otro, aunque el resultado final se perfila idéntico: Rosa Dávila será la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Martín insistió en que «no quiero repetir el espectáculo de hace cuatro años de Coalición Canaria cuando se resistió a la moción de censura –la que le aupó a él a la presidencia en detrimento de Carlos Alonso (CC) –». Vaticinó «cuatro años entretenidos con una oposición fuerte y de una defensa de Tenerife como la nuestra» y reconoció que solo adviritió a sus compañeros socialistas de su decisión de renunciar ala entrada del acto celebrad ayer. En su discurso oficial, Pedro Martín glosó en un balance los logros de sus cuatro años de mandato, Entre ellos, los mejores datos de empleo en 15 años, un sector turístico muy potente y un sector primario con un presupuest en ascenso al estratégico. Se refirió al trabajo de colaboración en carreteras con el Gobierno de Canarias y puso como ejemplo la reciente finalización de túnel de Erjos. Tambien los esfuerzos en materia de aguas residuales, en protección del medio ambiente y en aumento de las energías renovables, O las políticas sociales y la conectividad aérea. Advirtió de que Tenerife «solo saldrá adelante si no se deja a ningún municipio atrás». El discurso que finalizó con un «¡Viva Tenerife!», supuso una evidente declaración de despedida. Tanto por el cierre de esta etapa de gestión de cuatro años como porque parace que ha pactado ir al Senado como representante de la Comunidad Autónoma. El acto protocolario comenzó con el desfile de los 31 consejeros -20 nuevos-,hasta el el Salón de Plenos. Los de más edad, Juan Acosta, de Coalición Canaria, y más joven, Naím Yánez, de Vox, formaron la Mesa de Edad previa apertura de la sesión por parte de Secretario General. Uno a uno fueron llamados los nuevos componentes del Cabildo, según el orden establecido por la Ley D’Hont, en el recuento de votos. Juan Acosta, presidente de la Mesa, les impuso las correspondientes medallas conmemorativas. A la segunda, porque hubo que nombrarlos de nuevo, ya que no se les hizo entrega por error a la primera. Desde los dos consejeros de Vox a los del PSOE pasando por los de PP y CC. Los 31 juraron o prometieron con la fórmula «por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero/a del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». El único que se salió de la norma general fue el socialista Nauzet Gugliotta que juró, además de por lo mismo que los demás, «por las leyes que protegen a las mujeres y a la diversidad en nuestra Isla». A continuación, Juan Acosta, presidente de la Mesa de Edad, declaró «formalmente constituido el Cabildo insular de Tenerife para el cuatrienio 2023-2027». Igualmente proclamó como presidente del mismo, en virtud del artículo 201.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al primer candidato de la lista más votada en la circunscripción electoral insular de Tenerife: Pedro Martín Domínguez. Al efecto, Acosa le entregó a Martín el simbólico bastón de mando y los dos miembros de la Mesa de Edad retornaron a los asientos que ocupaban junto a sus compañeros de Corporación. El presidente dio luego el turno de palabra a los cabezas de las listas electorales presentadas a las elecciones del pasado 28 de mayo que obtuvieron representación por orden de menor a mayor. Con los himnos de Canarias y de España se cerró la solemne sesión constituyente. La próxima cita en quince días con el debate de la moción de censura.