La mitad de los diputados canarios son abogados, economistas o docentes

Todos tenemos un pasado profesional. Incluidos los diputados del Parlamento de Canarias. Para algunos los trabajos que desempeñaron antes de dedicarse al servicio público han quedado muy, muy atrás. Otros lo tienen más reciente al haberse incorporado a la política hace mucho menos tiempo. Algunos ejercieron poco o nada como los profesionales a los que les acreditan sus estudios, otros en cambio han tenido una trayectoria más larga. Lo cierto es que entre las personas que se sentarán esta XI Legislatura en el salón de plenos de la Cámara regional lo que más abundan son los abogados, economistas y docentes. De hecho, la mitad de los 70 diputados tiene formación en alguno de estos tres campos. Otro buen porcentaje han sido trabajadores del sector público, tanto en la administración como en el ámbito sanitario. Sin embargo, el abanico de profesionales en el Parlamento canario no es demasiado extenso y existe poca o nula presencia de empresarios, autónomos o trabajadores por cuenta ajena que no tengan estudios universitarios.

Entre quienes tienen formación en el ámbito económico se encuentran tanto el próximo presidente como el vicepresidente del Gobierno de Canarias, si finalmente sale adelante la investidura de la próxima semana. Fernando Clavijo estudió Ciencias Económicas mientras que Manuel Domínguez hizo lo propio en Dirección y Administración de Empresas. Aunque ambos han desarrollado la mayor parte de su vida profesional en la política.

El todavía presidente en funciones, Ángel Víctor Torres, se dedicaba a la docencia antes de convertirse en concejal. En concreto, ejerció como profesor de Secundaria de Lengua y Literatura hasta el año 2000, para después incorporarse a la actividad política. Si Torres hace años que abandonó la docencia otros de sus compañeros diputados tienen la actividad en las aulas mucho más reciente. Natalia Évora (CC), aunque ha sido consejera del Cabildo de Fuerteventura entre 2007 y 2019, los últimos años ha ejercido como docente de Secundaria. Entre quienes se han dedicado a dar clase se encuentra también el nacionalista Francisco Linares –alcalde de La Orotava que se incorpora como diputado en esta legislatura– Carmen Rosa Hernández (NC), Miguel Yonathan Martín (CC), Lucía Tejera (PSOE) o la consejera de Agricultura en funciones, Alicia Vanoostende.

En el grupo más numeroso de diputados es el de los que han estudiado Derecho. En él se encuentran tanto nuevas caras como otras que ya se solían ver por los pasillos del Parlamento. Esta es la formación que tiene, por ejemplo, el expresidente de la Cámara, Gustavo Matos o diputados que ya han ocupado un escaño en anteriores legislaturas como el popular Carlos Esther, la socialista Nayra Alemán o la integrante de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza. El que también es abogado es Raúl Acosta, el único diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en el Parlamento, que ha desempeñado su actividad profesional hasta fechas muy recientes, ya que este es su primer contacto con la política.

Pero entre los diputados también hay quienes tienen estudios o profesiones que no son tan habituales entre los sillones del salón de plenos. Rebeca Paniagua, diputada del PP por Tenerife, es periodista y hasta ahora trabajaba como tal en Radio Televisión Canaria. No es la primera profesional de la comunicación en sentarse en un escaño del Parlamento, ya lo hizo en la pasada legislatura Vidina Espino. También hay diputados de la rama sanitaria. El popular Miguel Ángel Ponce es médico y Yone Carballo (NC), que se estrena como diputado, trabaja como enfermero en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife. Aunque esta legislatura el Parlamento pierde a otro diputado que hasta ahora tenía también formación sanitaria, Román Rodríguez –el líder de Nueva Canarias que es licenciado en Medicina, aunque dedicado desde hace décadas a la política– que no ha conseguido revalidar su escaño en estas elecciones.

En el salón de plenos de la Cámara autonómica se sentarán también logopedas como Marta Gómez (Vox), ingenieros agrícolas como Juan Manuel García Casañas (PP) o pedagogos como Yaiza López (PSOE) o Natalia Santana (NC). Rosa Viera (PSOE), David Toledo (CC) y Migdalia Machín (futura consejera de Cultura) han estudiado Ciencias Políticas y entre los diputados también hay quien se ha formado en Biología como Alicia Pérez (PSOE) o expertos en Ingeniería Informática como el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino.

El Reglamento del Parlamento en su artículo 18 establece que los miembros de la Cámara que tengan el régimen de dedicación exclusiva –al que suelen acogerse la inmensa mayoría de los diputados regionales– comporta la imposibilidad de ejercer cualquier actividad simultánea remunerada. Esto es que sus señorías deben abandonar su ejercicio profesional particular una vez resulten elegidos, ya que está prohibido desempeñar cualquier actividad, pública o privada, retribuida sea cual sea su denominación o sueldo. Sin embargo, la normativa establece una excepción, la actividad docente e investigadora universitaria a tiempo parcial, siempre que desarrollarla no suponga un detrimento de su actividad parlamentaria. Para ello, deberá solicitar que se autorice la compatibilidad.

Pero un vistazo a las solicitudes que se ha producido en los mandatos anteriores evidencian que no son muy numerosas estas peticiones. En la X Legislatura, solo Francisco Déniz, que era diputado de Sí Podemos Canarias, y Vidina Espino, exdiputada del Grupo Mixto, tenían concedida una compatibilidad para desarrollar su actividad docente en la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Mientras que en la anterior legislatura tan solo tres diputados lo solicitaron.

Lo que sí pueden compatibilizar los diputados con el ejercicio de sus funciones es la creación literaria o artística. También pueden administrar el patrimonio familiar o participar en congresos, jornadas o seminarios, siempre que no se perciba retribución por ello. También pueden participar en fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.