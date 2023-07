El IGIC, la crítica de una oposición prematura a un gobierno inexistente

El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) le ha valido la primera gran crítica a un gobierno que ni siquiera es gobierno. La primera gran crítica de una oposición que, por tanto, ni siquiera es oposición, básicamente porque aún no hay ejecutivo al que oponerse. Sea como sea, el IGIC no es una cuestión menor, ni muchísimo menos: se trata de la principal fuente de ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma. Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, próximos presidente y vicepresidente de la región, quieren bajar el IGIC para aliviar los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas, casi un sacrilegio para un PSOE y una Nueva Canarias (NC) que se han resistido a rebajar el tributo pese al golpe que la inflación le ha propinado a la economía de los hogares isleños y aun cuando el incremento de la recaudación ha sido más que extraordinario. Había y hay que cuidar los ingresos para prestar los servicios públicos como es debido, sostienen socialistas y canaristas.

¿Qué es el IGIC?

El IGIC es el gran tributo al consumo en la Comunidad Autónoma. Es un pequeño gemelo del IVA peninsular, ya que ambos gravan el mismo hecho imponible, las entregas de bienes y prestaciones de servicios -se pagan al comprar un producto en el súper o la entrada para un espectáculo, al desayunar en un bar o al cenar en el restaurante de moda-, pero el IGIC es menos gravoso. Tanto que el tipo general del IGIC es del 7% y el del IVA, del 21%, el triple. Es decir, que el madrileño, catalán o murciano que compra algo valorado en cien euros al tipo general del IVA acaba desembolsando 121 euros, mientras que el canario paga, siempre que ese producto cueste lo mismo en el Archipiélago -lo que es otro cantar-, 107 euros. ¿Injusto? Ni muchísimo menos. El IGIC forma parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma al amparo de la UE. Como el REF en su conjunto, el objetivo del IGIC es compensar las dificultades con que se encuentran las empresas y los ciudadanos, y por extensión el desarrollo socioeconómico, a causa de la lejanía, la insularidad y el pequeño mercado interior de Canarias. Un ejemplo claro es el de los exportadores isleños, quienes no podrían competir en modo alguno con los de la Península si no contaran con ayuda, entre otras cosas porque primero tienen que pagar el sobrecoste del traslado de sus mercancías hasta la Europa continental.

Ni recaudar más garantiza aligerar las listas de espera ni bajar el IGIC implica peores servicios

¿Es un tipo alto el 7%?

Lo primero que debe quedar claro, al hilo de lo anterior, es que los tipos del IGIC -no solo el general, sino también los reducidos o incrementados que se aplican en determinados productos o servicios- no son comparables con los del IVA que rige en el resto de Europa. A efectos fiscales, las Islas son una especie de tercer país. Dicho esto, el 7% no es un tipo o porcentaje ni alto, ni bajo, ni todo lo contrario: es el que es, y es la Consejería de Hacienda de turno la que lo sube o lo reduce y la que decide en qué lo sube o lo reduce. Son las circunstancias las que en cada momento determinan si ese porcentaje, en este caso el 7, es o no apropiado.

¿Cuál es la polémica?

Así que la polémica está en las circunstancias más que en los tipos, y para entender las circunstancias actuales hay que remontarse once años atrás. 2012 fue el quinto año sumido de lleno en la crisis financiera. El Gobierno central, acuciado por una UE que entonces apostó por contener el gasto hasta el extremo, les cerró el grifo a las Comunidades Autónomas. Canarias perdió 800 millones de los presupuestos generales del Estado. Así que el entonces Ejecutivo de Paulino Rivero subió el tipo general del IGIC del 5 al 7%. Era eso, aseguró, «o cerrar colegios y hospitales». El caso es que la medida se vendió como coyuntural o provisional, pero entre que la crisis se alargó hasta 2014-2015 y que los siguientes Gobiernos no han estado por la labor, el IGIC nunca ha vuelto a aquel 5%. Ni siquiera ahora cuando una oleada inflacionaria ha puesto patas arriba la economía.

¿Por qué no se bajó?

El Gobierno de Ángel Víctor Torres, como aquel de Paulino Rivero, también capeó años de crisis, pero aquella crisis financiera nada tiene que ver con la actual de la covid y los precios. Es decir, la excusa de necesitar más dinero para subir el IGIC no entra aquí en la ecuación. De hecho, la misma UE que asfixió a media Europa con la Troika, los hombres de negro y la disciplina fiscal ha regado de dinero público a sus Estados miembros desde la irrupción del coronavirus. Al último Ejecutivo canario no le han faltado recursos. Por eso CC y PP llevan tiempo reclamando que se baje el tipo general del IGIC. Y con especial insistencia desde que en abril de 2021 empezara a gestarse la actual ola inflacionaria, esa que ha llevado el coste de vida -la cesta de la compra, los suministros, las hipotecas...- a máximos difícilmente soportables en una región, la canaria, que tiene los sueldos más bajos del país. En el Ejecutivo se entendió, de acuerdo con la ortodoxia financiera, que bajar impuestos en tiempos de inflación es alimentar la inflación, ya que estimula el consumo. El problema es que esta no es una inflación normal, sino histórica, y que mientras que las familias se han empobrecido, la Hacienda autonómica se ha enriquecido. No en vano, no es lo mismo pagar un 7% de IGIC por un producto que cuesta 200 euros que pagar el 7% de IGIC por ese mismo producto cuando la inflación ha disparado su precio hasta los 220, 230 o 250 euros. Más dinero para Hacienda.

El próximo Gobierno deberá ajustar el gasto corriente y siempre tendrá la vía del endeudamiento

¿Qué quieren hacer CC-PP?

Así que el matrimonio CC-PP bajará el IGIC. Lo hará de forma «selectiva», que es la palabra que ha llevado al PSOE y a NC a deducir que nacionalistas y populares daban un paso atrás. Sin embargo, lo de «selectiva» no significa que no se vaya a bajar del 7 al 5%, sino que, además, se revisarán también los otros tipos del IGIC, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el tramo autonómico del IRPF y el impuesto al combustible.

¿Empeorarán los servicios?

No. O no tiene por qué. De la misma manera que una recaudación récord -el IGIC dejó la friolera de 1.890,7 millones en 2022, un 19,2% más que en 2019- no es garantía de que bajen las listas de espera sanitarias -de hecho han empeorado-, una menor recaudación no es sinónimo de peores servicios públicos. Eso sí, el próximo Gobierno tendrá que ajustar el gasto corriente de la Administración y ganar en eficiencia de una vez por todas. Además, es probable que tenga que recurrir al endeudamiento, pero es que si hay una autonomía en disposición de tirar del endeudamiento, esa es Canarias. El Ejecutivo de Torres heredó del primer Gobierno de Clavijo unas finanzas saneadas y este deja ahora al segundo Gobierno del nacionalista unas finanzas también saneadas, aunque para ser justos lo tuvo más complicado aquel Ejecutivo CC-PSOE de 2015-2019, que acabó con CC en solitario, que este del pacto de las flores.