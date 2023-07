El líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, anunció este martes en su discurso de investidura como presidente del Gobierno regional (lo que en principio se formalizará mañana gracias a los votos de los diputados de CC, PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña de Independientes) que el próximo Ejecutivo bajará los impuestos, incluida la rebaja del 7 al 5% del tipo general del IGIC.

El nacionalista ha explicado que también se bonificará al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (lo que en la práctica supone su supresión) y que se aliviará el impuesto del combustible en las llamadas islas verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro.

Clavijo ha avanzado también que abrirá una nueva etapa en las relaciones con el Gobierno central, un Ejecutivo, sea del color que sea el que salga de las urnas el 23 de julio, que debe tener claro que la Comunidad Autónoma no tendrá dudas en llegar a las instancias que sean necesarias en defensa de sus intereses.

"Un giro de timón"

El candidato nacionalista ofreció "giro de timón" a la política en Canarias porque su Ejecutivo "viene para empoderar a Canarias y a las familias canarias" ya que "a Canarias no le puede ir bien si a los hogares canarios les va mal".

En su discurso de investidura ha insistido en que "el cambio es posible" y para ello, como primera medida más inmediata, ha indicado que se bajará el tipo general del IGIC del 7% al 5% una vez se constate la realidad de las arcas autonómicas.

"Si se ajustan o no a la venta continua del Gobierno saliente y, si no es así, tengan por seguro que vamos a trabajar en los próximos meses para revisar toda la política fiscal", ha comentado.

En esa línea ha insistido, en todo caso, en una reducción del IGIC "por tramos y productos" que se irá modulando en los próximos años para ayudar a las familias, los emprendedores y los sectores productivos.

Clavijo ha indicado también que mientras se reducía la renta de los canarios por la constante subida de precios, el Gobierno de Canarias y el central "aumentaban de forma desorbitada sus ingresos fiscales" y a cambio lo que se ha obtenido son "servicios públicos más ineficientes".

Además ha negado que bajar impuestos ponga en peligro los servicios públicos, poniendo como ejemplo que en la pasada Legislatura se incorporaron 900 millones de euros más a la sanidad y la espera media para el ciudadano aumentó un 30%. "Si subir los impuestos no garantiza un mejor servicio público, bajarlos tampoco garantiza lo contrario", ha señalado.

Clavijo ha adelantado también que van a poner en marcha una "agenda política" para exigir que se acate el acuerdo plasmado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y que se actualice el coste real y efectivo del transporte de mercancías con la Península y entre las islas, algo que tendrá un "impacto directo" en el precio de la cesta de la compra.

Ha comentado que habrá una política de "incentivos y bonificaciones" para los autónomos y se creará la Dirección General de Autónomos, y en cuanto a los fondos Next Generation, ha apelado a mejorar la gestión y que no se "pierda ni un euro" de los millones que ha transferido la Unión Europea a las islas para favorecer su transformación económica y mejorar sus servicios públicos.

En ese sentido, ha indicado que el despliegue de estos fondos "no ha tenido impacto" ni hubo "milagro" económico en el archipiélago. "No hubo modernización y no hubo transformación. Pero no estamos dispuestos a caer en la melancolía de las oportunidades perdidas. Y, por lo tanto, esa realidad vamos a cambiarla", ha pronosticado.